【代官山 蔦屋書店】新しい季節を自分らしく始めよう。全館フェア「SPRING SWING 2025 -めくるめく、春-」を3/20(木・祝)より開催

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社詳細情報 :https://store.tsite.jp/daikanyama/event/beauty-health/45551-1741290207.html

代官山 蔦屋書店(東京都渋谷区)は、2025年3月20日(木・祝)から4月7日(月)まで、春の全館フェア「SPRING SWING 2025 -めくるめく、春-」を開催します。春は、変化が多く気持ちがゆらぐとき。そんな季節に“自分”と向き合い穏やかに過ごせるように、また、本のページをめくるような感覚で新たなひらめきと出会えるように、さまざまなフェアやイベントを実施します。キービジュアルは3年連続となるグラフィックデザイナーの脇田あすかさんによるものです。

「SPRING SWING」は2023年にスタートしました。今年は「めくるめく、春」をテーマに、春らしいメイクアップアイテムや、肌だけでなく心まで喜ぶセルフケアアイテム、穏やかな気持ちになれるアート・ワークショップなどをご提案します。また、脇田あすかさんが装丁を手掛けた書籍やグッズも販売します。どうぞお楽しみに。

参加ブランドやイベントの一部をご紹介します。

■フェア

senses / 2025 senses product popup

ブランド名は sense(センス)の複数形 senses(センセス)から。ディレクターが自分の感覚や直感を日々大切に生きていること、また、周囲の方の支えがあってこそとの思いから名付けられました。たくさんの方々の生活に、ワクワクとメイクの楽しさを届けます。「only i can surpass me. 自分自身が持ってる美的感覚であなただけの正解を。」

https://sensestokyo.com/

https://www.instagram.com/sensesproduct/

MINDFULNESS BREAKFAST、moc aroma / new season, new you

北海道発のウェルネスブランド「MINDFULNESS BREAKFAST」と、アロマブランド「moc aroma」が登場。”new season, new you”をテーマに、春先・新生活に取り入れたくなるような香りや、1日のスタートが豊かになるアイテムを提案します。新しい季節のはじまりに、新しい自分に会えますように。

https://www.instagram.com/mindfulnessbreakfast/

https://www.instagram.com/moc_aroma/

AURATiER / AURATiER POP UP STORE 2025

神戸発のファッションブランド「AURATiER」(オーラティエ) が、限定のGジャンやTシャツ、ブランドの定番商品である 流水紋柄のポンチョなどを販売します。川の源流に墨を数滴落とし、川の流れを和紙に写しとる画法を取り入れた流水紋のデザインは、人気コレクションの一つ。ここでしか手に入らない特別なアイテムと共に、AURATiERの世界観をお楽しみください。

https://www.instagram.com/auratier.japan/

七福タオル / 〈今治・SHICHIFUKU TOWEL〉毎日を心地よく彩るタオル

タオルは、何気ない日でも、特別な時でも、毎日の生活に欠かせないアイテムです。言い換えれば、タオルは生活そのものであり、私たちの身近な存在と言っても過言ではありません。七福タオルは「ヒトの気分を温める」というミッションのもと、タオルの可能性を広げ続けてきました。タオルと人が交わる瞬間を「体験」としてデザインし、タオルという枠を超えた創造的で革新的な提案を目指しています。

https://www.instagram.com/shichifuku_towel/

7nana(ナナ) / ジェルネイルシール7nana(ナナ) Spring Fair

オリジナルデザインやアーティストとコラボレーションしたジェルネイルシールを提案する「7nana」(ナナ)より、2025年春夏コレクションを販売します。期間中は新作をはじめ、定番コレクションを含むデザインを、実際に手に取ってご覧いただけます。

新作は全6デザイン。グラフィックデザイナー 脇田あすかさんとのコラボレーションデザイン3種と、今回のコレクションより新たに加わったネイリスト 関根祥子さん(mojo nail)によるレギュラーデザイン3種が揃います。

https://www.instagram.com/7nana_official/

OLU PRODUCTS / オルプロダクツ×クリエイターズコラボレーションショップ「OLU PRODUCTS × (ハート)」

グラフィックデザインの発想から生まれた東京発のプロダクトブランド、オルプロダクツ。デビューから1周年を記念し、オルプロダクツが敬愛する5名のクリエイターに、一点もののカスタムバッグを作ってもらいました。方眼紙のグリッド線をインスピレーションにしたGRIDシリーズを、キャンバスのように見立てて、各クリエイターが思い思いにカスタマイズ。オルプロダクツの「どんな時も自由で、自分らしく」というブランドメッセージにあるように、あなたらしさを表現する一助になりますように。会場では、各クリエイターのオリジナルグッズや作品も同時に販売します。また、オルプロダクツの通常商品も全ラインナップ展示販売します。

<参加クリエイター>

unpis(イラストレーター)

大岡弘晃(画家)

ODAKHA / 小高真理(ファッションデザイナー)

opnner / Kaho Iwaya(タトゥーアーティスト)

小菅くみ(刺繍作家)

https://www.instagram.com/oluproducts

ゆきあかり / 水温む

ガラスを素材として、常に揺れ動く水の瞬間的な姿を表現しています。春のやわらかな光を通して見るガラスは、ほんのり温かさをまとっているかのよう。水の温かさから春の訪れを感じるように、みずみずしいガラス作品から春の気配をお楽しみください。

https://www.instagram.com/yukiakari_glass/

際 恵理 /『ゆらゆら』

「心の中にいる小さな子」をテーマに絵画やイラストを描くアーティスト、際 恵理によるエキシビジョン。春めく風に花々がなびく様や、揺れる春心から『ゆらゆら』をタイトルに選びました。アクリル画によるイラストをはじめ、Tシャツ、ソックス、ポーチ、陶器オブジェなど、「小さな子」が元気づけてくれるグッズを展示販売します。

https://www.instagram.com/kiwa8ri/

ATRCTR、itchora、BARRETT CLINTON / Chrono Odyssey (クロノ・オデッセイ)

1960~1990年代のカルチャー、日常を彩るジャンルレスなデザイン、“人生をもう少し大胆に生きる”解放感をテーマに掲げる3つのファッションブランドが集結する新感覚のフェアです。各ブランドが織りなす「昔のエッセンス」と「未来を感じる革新性」が一体となり、訪れる方を時空を超えた旅へと誘います。

https://www.instagram.com/atrctr_official/

https://www.instagram.com/itchora91/

https://www.instagram.com/barrettclintonofficial/

TT&Co / TT&CO.ヴィンテージヘルメットフェア -時代を纏うヘルメットの世界-

ヴィンテージをイメージしたエイジング加工モデルの「スーパーマグナム メイプルグロー」をベースに、代官山 蔦屋書店の自動車イベント「モーニングクルーズ」とコラボレーションしてつくったヘルメットや、オリジナルのTシャツ、トートバッグなどを販売します。同社代表の高橋氏が所持する貴重なヴィンテージ車両も展示予定です。

https://www.instagram.com/ttandco_japan/

■イベント

4月3日(木)19:00~20:30

『ファッションエディターだって風呂に入りたくない夜もある』出版記念

著者 龍淵絵美×ファッション&占いエディター 青木良文「一夜限りのスペシャル編集会議」トークショー

『フィガロジャポン』『Harper’s BAZAAR』『ELLE』など、数々のモード誌で編集者として活躍してきた龍淵絵美さんと、龍淵さんの『フィガロジャポン』編集部時代の同僚であり、ファッション&占いエディターの青木良文さんによる夢のコラボレーションが実現。モード誌の業界を牽引してきた2人による一夜限りのスペシャル編集会議です。

詳しくは、こちら

https://store.tsite.jp/daikanyama/event/magazine/45673-2126540214.html

■アーティスト紹介

脇田あすか / WAKIDA ASUKA

グラフィックデザイナー・アートディレクター

1993年生まれ。東京藝術大学デザイン科を卒業後、大学院を修了。その後、コズフィッシュを経て独立。あらゆる文化に対してのデザインに携わりながら、豊かな生活をおくることに努める。過去の仕事にPARCO、LUMINE、HARUTAなどのファッションシーズンビジュアル、ドラえもん50周年ポスター、書籍の装丁、紙・印刷にまつわるアイテム、WEBデザインなど。また、アートブックやスカーフなどの自主制作作品も発表している。

https://www.instagram.com/wakidaasuka/

春の風で、ページがぱらぱらとめくられ、予想していなかった物語と出会う。窓のカーテンがはためき、美しい景色が目に飛び込む。ちらちらと光がコップの水に反射して、しばらく見惚れてしまう。この春、ひらめきを与えてくれるものと、ここで出会えるようにと思いを込めて描きました。(脇田あすか)

イベント概要

SPRING SWING 2025 -めくるめく、春-

日程 2025年3月20日(木・祝)~4月7日(月)

時間 9:00~22:00

場所 代官山 蔦屋書店

主催 代官山 蔦屋書店

お問い合わせ先 Tel.03-3770-2525

URL https://store.tsite.jp/daikanyama/event/beauty-health/45551-1741290207.html

店舗情報

代官山 蔦屋書店

「大人のための文化の牙城」がコンセプト。成熟した大人の感性をインスパイアする建築デザインや空間設計に加え、人文、車、建築、アート、旅行、料理を知りつくしたコンシェルジュが、経験に裏打ちされた独自の「提案力」で、大人の知的好奇心に応えます。

住所 〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町17-5

電話番号 03-3770-2525

営業時間 フロアにより異なります。詳しくはホームページをご確認ください。

ホームページ https://store.tsite.jp/daikanyama/

X https://X.com/DAIKANYAMATSITE

Instagram https://www.instagram.com/daikanyama.tsutaya

オンラインストア https://store.tsite.jp/shopping/