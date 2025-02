『リネージュW』『Journey of Monarch - 君主の道』3D対戦型格闘ゲーム「鉄拳」シリーズとコラボレーション開催！「鉄拳」シリーズに登場するキャラクターとリネージュの世界を冒険しよう！

エヌ・シー・ジャパン株式会社

NCSOFT Corporation (本社:韓国 板橋(パンギョ)、共同代表:金 澤辰(キム テクジン)/朴 炳武(パク ビョンム)、以下NC)は、『リネージュW(Lineage W)』と『Journey of Monarch - 君主の道』に関する情報をお知らせします。

■「リネージュW×鉄拳×Journey of Monarch - 君主の道」コラボレーションを開催!

【アップデート日程】

2025年2月26日(水) 定期メンテナンス時

【概要】

本日のアップデートで、「リネージュW」と「Journey of Monarch - 君主の道」は、3D対戦型格闘ゲーム「鉄拳」とのコラボレーションを開催しました。

『鉄拳』シリーズは、1994年のアーケードゲームを皮切りに、現在までアーケードゲームおよび家庭用ゲームを中心に展開を行う3D対戦格闘ゲームシリーズです。

格闘ゲームが持つ深い駆け引きはもちろんのこと、技が決まった時の“壮快”感や気持ちよさが、10代後半から40代の男性を中心とした世界中の幅広い層のお客様に30年以上にわたって支持されています。

また、2017年8月には「最も長く続く3D対戦格闘ビデオゲームシリーズ」、「最も長く続くビデオゲームの物語」としてギネス世界記録(R)に認定されたほか、長編フルCG映画や、パチンコ・パチスロ機にもIPとして幅広く展開しています。

今回のコラボレーションでは、「リネージュW」「Journey of Monarch - 君主の道」のそれぞれで「風間 仁」「キング」「ポール・フェニックス」「三島 平八」など12名の「鉄拳」を代表するキャラクターが登場します。

「リネージュW」では12名のキャラクターの内、9名が変身スキンとして、3名がマジックドール スキンで登場します。

コラボレーションを記念し1日3回利用できるイベント ダンジョン「Fight Stage - 試練の塔」が登場、ダンジョン内では「鉄拳」のキャラクター スキンを体験できます。「Fight Stage - 試練の塔」では、全10階層の内、9階までにそれぞれ異なる「鉄拳」のキャラクター スキン9種を体験でき、各階層をクリアすることで、「鉄拳」の段位を表現したイベント コレクション アイテムを獲得することができます。最上階の10階にたどり着き、出現するボス「マーシャル・ロウ」を倒すことで「マーシャル・ロウ」の変身スキンカードを獲得することができます。

「Journey of Monarch - 君主の道」では、12名のキャラクターの内、9種を君主や英雄のコスチュームとして、3種をマジックドールのコスチュームとして楽しむことができます。

「鉄拳」に登場するキャラクター「木人」を形象化したモンスターが登場する「イベント ダンジョン」、コラボレーション アイテムを獲得できる「鉄拳専用ルーレット」などが登場します。

そのほか、「リネージュW×鉄拳×Journey of Monarch - 君主の道」コラボレーションの詳細は「リネージュW」、「Journey of Monarch - 君主の道」公式サイトのお知らせをご確認ください。

≪「リネージュW×鉄拳×Journey of Monarch - 君主の道」コラボレーションの詳細はこちら≫

【リネージュW】

https://lineagew.plaync.com/jp/board/cm_story/view?articleId=67b468e4198d52602964e98e

【Journey of Monarch - 君主の道】

https://journey.plaync.com/ja-jp/board/cm_story/view?articleId=67b46830198d52602964e9ab

TEKKEN(TM)8 & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

【タイトル情報】

タイトル名:リネージュW(Lineage W)

ジャンル:MMORPG

価格:ダウンロード無料(一部アイテム課金有)

対応プラットフォーム:iOS/Android/Windows

開発/運営:NCSOFT

リリース日:2021年11月4日(木)

公式サイト:https://lineagew.plaync.com/

日本公式X(旧Twitter):https://x.com/LineageW_JP

公式Discord:http://discord.gg/auUfUjBDAd

グローバルYouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCQcL_ooESP8rvQa8ogtKkvQ

コピーライト:(C) NCSOFT Corporation. Certain rights granted to NC Japan K.K. All Rights Reserved.

【タイトル情報】

タイトル名:Journey of Monarch - 君主の道

対応プラットフォーム:iOS/Android/Windows

ジャンル:放置型MMORPG

開発/運営:NCSOFT

リリース日:2024年12月4日(水) 24時

公式サイト:https://journey.plaync.com

日本公式X(旧Twitter):https://x.com/Journey_ncsoft

YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@Journey_NC

PURPLE:https://purple.plaync.com/?installerCode=nlw&country=jp(https://purple.plaync.com/?installerCode=nlw&country=jp)

App Store:https://apps.apple.com/jp/app/id6503337353

Google Play :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ncsoft.lineagen

コピーライト:(C) NCSOFT Corporation. All Rights Reserved.

※当プレスリリースの内容は2025年2月26日(水)現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。