【戦後80年企画にぜひ】昭和天皇巡幸など 戦時中の写真2000点発売 アフロ社特設ページからダウンロード可能
株式会社産業経済新聞社
産経新聞グループの潮書房光人新社は、東京大空襲直後の昭和天皇巡幸など第二次世界大戦中に主に撮影された同社保管の写真約2000点の販売を始めました。今年は戦後80年。報道機関をはじめとする皆さまの紙面、番組企画にぜひご活用ください。写真はアフロ社の特設ページからダウンロードできます。
【特設ページ】https://www.aflo.com/ja/editorial-images/search?package_id=246343545
【主な写真】
■真珠湾攻撃＝25点
日本軍の出撃場面、真珠湾での戦闘場面
■太平洋の戦い＝800点
マレー半島、ビルマ、ガダルカナル戦線の風景
■沖縄戦＝50点
主に米軍撮影による戦闘の様子
■東京など日本本土空襲関連＝80点
東京大空襲を含む各地の都市の様子
■予科練など日本海軍学校・訓練＝80点
当時の記録写真
■戦前戦中の昭和天皇＝30点
当時の報道写真など
■戦前満州の風景・ソ連軍侵攻＝80点
ソ連軍の撮影によるものなど
■零戦など日本陸海軍の戦闘機＝170点
特攻シーンなどを含む
■希少写真・戦艦「大和」「武蔵」＝20点
■「金剛」から「陸奥」まで日本の戦艦＝430点
【値段例】
・書籍・雑誌・新聞などの出版物 中面（１年）＝２万2000円～
表紙（１年）＝５万5000円～
・テレビ（１日）＝２万2000円～
・ウェブメディア（１年）＝１万6500円～
※これらの写真は、ミリタリー誌「丸」（1948年創刊）の編集作業を通じて入手、管理してきたものです。