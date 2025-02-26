傾けてもピタッとキープ！すべりにくく、薄型、クローゼットもスッキリ！「すべり落ちにくいハンガー 10本組」新色発売中

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アイメディア株式会社

アイメディア株式会社（本社：広島県広島市、代表取締役：米又幹夫）は、傾けてもピタッとキープ！すべりにくく、薄型、クローゼットもスッキリ！「すべり落ちにくいハンガー 10本組」（マットブラック、ライトベージュ）を、2025年2月より公式WEBショップにて発売します。














【商品説明】

すべり落ちにくいハンガー 10本組(https://shop.aimedia.co.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000001010&search=%A5%CF%A5%F3%A5%AC%A1%BC&sort=)　


価格：660円（税込）



傾けてもピタッとキープ！ノンスリップコーティングですべりにくく、薄型なのでクローゼットもスッキリ！襟が大きく開いた服やスラックスなどのすべりやすい服に。耐荷重2kgなのでコートの収納にも。


【商品概要】

■内容量　　：10本組


■商品サイズ：(約)41×19.5×0.5cm（1本あたり）


■耐荷重　　：(約)2kg


■材質　　　：スチール（塩化ビニル樹脂コーティング）


■カラー　　：マットブラック、ライトベージュ


■原産国　　：中国


■JANコード：マットブラック／4989409103535、ライトベージュ／4989409103542



【会社概要】


アイメディア株式会社

アイメディアは日用雑貨のメーカーです。「メ」の付けどころが独創的な商品を開発しています。1975年に広島県で創業、日用雑貨や家庭用品など、ご家庭で使う商品を開発しています。







会社名：アイメディア株式会社


所在地：広島県広島市東区若草町12番1号　アクティブインターシティ広島9F


公式ホームページ :https://www.aimedia.co.jp/



【SNS】

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【本件に関するお問い合わせ】

アイメディア株式会社　商品部　汐月


Mail：x-kgqatwjp@aimedia.co.jp