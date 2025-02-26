傾けてもピタッとキープ！すべりにくく、薄型、クローゼットもスッキリ！「すべり落ちにくいハンガー 10本組」新色発売中
アイメディア株式会社（本社：広島県広島市、代表取締役：米又幹夫）は、傾けてもピタッとキープ！すべりにくく、薄型、クローゼットもスッキリ！「すべり落ちにくいハンガー 10本組」（マットブラック、ライトベージュ）を、2025年2月より公式WEBショップにて発売します。
【商品説明】
すべり落ちにくいハンガー 10本組(https://shop.aimedia.co.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000001010&search=%A5%CF%A5%F3%A5%AC%A1%BC&sort=)
価格：660円（税込）
傾けてもピタッとキープ！ノンスリップコーティングですべりにくく、薄型なのでクローゼットもスッキリ！襟が大きく開いた服やスラックスなどのすべりやすい服に。耐荷重2kgなのでコートの収納にも。
【商品概要】
■内容量 ：10本組
■商品サイズ：(約)41×19.5×0.5cm（1本あたり）
■耐荷重 ：(約)2kg
■材質 ：スチール（塩化ビニル樹脂コーティング）
■カラー ：マットブラック、ライトベージュ
■原産国 ：中国
■JANコード：マットブラック／4989409103535、ライトベージュ／4989409103542
【会社概要】
アイメディア株式会社
アイメディアは日用雑貨のメーカーです。「メ」の付けどころが独創的な商品を開発しています。1975年に広島県で創業、日用雑貨や家庭用品など、ご家庭で使う商品を開発しています。
会社名：アイメディア株式会社
所在地：広島県広島市東区若草町12番1号 アクティブインターシティ広島9F
公式ホームページ :https://www.aimedia.co.jp/
【SNS】
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【本件に関するお問い合わせ】
アイメディア株式会社 商品部 汐月
Mail：x-kgqatwjp@aimedia.co.jp