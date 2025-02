Kotozna 後藤玄利、GFTN Forum 2025『Founders Day』に登壇

Kotozna株式会社

Kotozna株式会社(本社:東京都港区、代表取締役 後藤玄利、https://kotozna.com/ 以下Kotozna)は、2025年3月6日(木)に神田明神で開催される「GFTN Forum, Japan 2025」の一環である「Founders Day」において、パネルディスカッション「Accelerating Ambition: The Road to 100 Unicorns by 2027」に後藤玄利が登壇することをお知らせいたします。

GFTN Forum 2025『Founders Day』に登壇

「Founders Day」は、起業家精神を促進することをテーマに、多彩なセッションが予定されています。後藤は、10:35 AMから11:15 AMに行われるパネルディスカッション「Accelerating Ambition: The Road to 100 Unicorns by 2027」に参加し、2027年までに100のユニコーン企業を生み出すための戦略や課題について議論いたします。

【「GFTN Forum, Japan 2025」について】

「GFTN Forum, Japan 2025」は、2025年3月3日から7日まで東京で開催され、金融とテクノロジーの最前線に焦点を当てた多彩なプログラムが予定されています。詳細なプログラムや参加登録については、公式ウェブサイト(https://gftnforum.jp/)をご覧ください。

Kotoznaでは、福岡県内の金融機関でのデジタルコンシェルジュ『Kotozna ConcierGAI』導入に向けPoCを進めています。金融・テクノロジー領域においても今後、多言語コミュニケーションツールの提供を通じて、国内外での事業推進を強化してまいります。

Kotozna株式会社について

公式HP:https://www.kotozna.com/ja/about

<会社概要>

代表者:代表取締役 後藤 玄利

設立:2016年10月

資本金:212,499,840円(資本剰余金1,094,668,880円) (2024年8月31日現在)

本社所在地:東京都港区元赤坂1-7-20 メットライフ元赤坂ウエスト 1F

事業内容:多言語コミュニケーションツールに関わるサービスの提供

企業HP:https://www.kotozna.com/ja

<沿革>

2016年10月 :創業

2018年9月 :多言語チャットツール「Kotozna Chat」を開発。

2019年6月 :経産省が推進する、日本のスタートアップ育成支援プログラムJ-Startup(注3)に認定。

2020年2月 :JTBと業務資本提携。

2020年10月 :宿泊施設向け多言語コミュニケーションツール「Kotozna In-room 」(コトツナ インルーム:https://kotozna.com/ja/in-room)を国内にて、JTBと販売開始。インバウンド低迷の中、DX、ソーシャルディスタンスに有効との評価を得て、展開を加速。

2021年3月 :Singapore Tourism Acceleratorの第4期参加企業に選出。

2021年8月 :文化庁の多言語解説整備事業に採択され、2018年~2021年度までで計27地域100箇所以上の文化財を「日本文化財ポータルサイト」に登録。

2021年12月 :シンガポール政府観光局のプログラムで「Kotozna Live Chat(現 laMondo)」の実証実験開始。

2022年5月 :Kotozna Singapore Pte.Ltd.を設立。

2022年9月 :「Kotozna laMondo」(コトツナ ラモンド:https://kotozna.com/ja/conciergai)販売開始。

2023年6月 :「Kotozna ConcierGPT」(現在「Kotozna laMondo」に統合)提供開始

https://kotozna.com/ja/news/pr_20230621/ )

2024年1月 :Kotozna In-roomを47000室で導入

2024年1月 :バーチャレクス・ホールディングス株式会社とコールセンター業務における生成AI活用支援で資本業務提携