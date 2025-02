『英単語ターゲット1900[6訂版]』『英熟語ターゲット1000[5訂版]』の特装版を2月26日刊行。今しか手に入らない特別なターゲットを受験勉強のパートナーにしよう！

株式会社旺文社

教育出版の株式会社旺文社(東京都新宿区/代表取締役社長 粂川秀樹)は、大学受験英単語集書店売上No.1(※1)の『英単語ターゲット1900[6訂版]』と、大学受験英熟語集のロングセラー商品『英熟語ターゲット1000[5訂版]』の特装版を2025年2月26日(水)に数量限定で刊行しました。

※1 トーハン出版情報ネットワーク「TONETS i」調べ(高校学参ジャンル2024年1月~12月)

<左から、ターゲット1900通常版、ターゲット1900特装版2025、ターゲット1000特装版2025、ターゲット1000通常版>

『英単語ターゲット1900[6訂版]』特装版は、「毎日持ち歩く単語集だからこそ、気分が上がるようなデザインを選びたい」という高校生・受験生の声にお応えして、2012年より毎年数量限定にて刊行しています。これまで「Cool & Sweet」「Black & White」「Earth & Moon」「Forest & Ocean」「Believe & Dream」「Dark & Bright」と題したデザインでご好評をいただいてきました。

14年目となる今年は、『英単語ターゲット1900[6訂版]』と合わせて『英熟語ターゲット1000[5訂版]』の特装版を初めて刊行。スタイリッシュなデザインに加え、カバー表面にはUV厚盛り加工を施し、高級感のある仕上がりとなっています。ぜひ2冊をセットで使って、受験勉強のパートナーにしてください。

■書籍概要

『英単語ターゲット1900[6訂版]特装版2025』

編者:ターゲット編集部

刊行日:2025年2月26日

定価:1,210円(税込)

体裁:新書判 / 528ページ / 3色刷 / 赤セルシート付

※内容は通常版の『英単語ターゲット1900[6訂版]』と同じです。

『英単語ターゲット1900[6訂版]』について

1984年の刊行以来、40年以上にわたり多くの高校生・受験生にお使いいただいているロングセラー単語集。6訂版のコンセプトも変わらず「出題頻度」と「一語一義主義」。大学入試問題を徹底的に分析し、出題頻度の高い単語を選出。受験対策用にこれだけは覚えておきたい意味に絞って掲載しました。また、すべての例文を見直し、単語の使い方がよくわかるようにコロケーションを含む英文に書き換え、「学習効率」と「使える単語力の育成」の面を工夫しています。公式アプリ「ターゲットの友」対応。

『英熟語ターゲット1000[5訂版]特装版2025』

著者:花本 金吾

刊行日:2025年2月26日

定価:1,210円(税込)

体裁:新書判 / 480ページ / 3色刷 / 赤セルシート付

※内容は通常版の『英熟語ターゲット1000[5訂版] 』と同じです。

『英熟語ターゲット1000[5訂版] 』について

厳選した「1000熟語」を、独自の大学入試問題データベースに基づいて「でる順」(出題頻度順)に配列して収録した大学受験用の英熟語集。熟語の意味を入試で狙われやすい意味に絞って掲載し、1000の熟語を覚えやすくグルーピングしたパート・セクションでまとめるなど、効率的な学習のための工夫が満載。無料音声ダウンロードで、見出し熟語・意味・例文の音声学習も可能です。公式アプリ「ターゲットの友」対応。

■旺文社公式アプリ「ターゲットの友」https://www.obunsha.co.jp/pr/tg30/1900.html

「英単語ターゲット」シリーズの学習をサポートするiOSおよびAndroid向け無料アプリです。書籍で学習した成果をアプリの確認テストでチェックしたり、単語の音声をアプリで聞きながら書籍で覚えたりと、書籍とアプリを連動した学習法が受験生の大きな支持をいただき、2014年4月のリリース以来、シリーズ合計で500万ダウンロード(※2)を突破しています。

※2 「ターゲットの友」「ターゲットの友 for 1200」「ターゲットの友 for 1400」「ターゲットの友 for 1000」4アプリ合計のダウンロード数(iOS/Androidの合算、2024年4月現在)

※iOSは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

※Androidは、GoogleInc.の商標または登録商標です。

