NTTドコモ・スタジオ＆ライブ『AI 25th best tour ←ALIVE→』に参画決定

株式会社NTTドコモ・スタジオ&ライブ(所在地:東京都千代田区、代表取締役社長:吉澤 啓介)は、2025年5月から2025年11月にかけて、全国32公演をめぐる『AI 25th best tour ←ALIVE→』に参画することを発表しました。また、現在開業準備中の愛知・IGアリーナにて「AI 25th best tour ←ALIVE→」愛知公演を8月23日(土)に主催することをお知らせします。

本日よりAIファンクラブ”AImusic”では、どこよりも早いチケット最速先行販売がスタートされ、25周年記念ベストアルバム『25th THE BEST - ALIVE』も発売される中で、弊社のアセットを活用し、ドコモグループ内で「AI 25th best tour ←ALIVE→」の先行販売企画などを準備して支援して参ります。

AIコメント

ベストツアーやります🫡

25周年記念ツアーということでかなり気合が入ってしまってますが、、☀️🥹☀️

もうこれが最後のツアー、これで悔いはないという感じで終われたらいいなと思ってます!!!!!のでみなさん是非来年のツアーでお待ちしてます☀️🙏✌️

The Best Tour is happening!!!🫡

It’s my 25th Anniversary year and I’m so excited to share it with you all🙏☀️🙏

Gonna make a show with no regrets as if it’s my last tour

Can’t wait to bring the show to you🫶

AI 25th best tour

←ALIVE→

AI Profile

アメリカ合衆国ロサンゼルス生まれ。鹿児島県鹿児島市育ち。中学卒業後、LA のパフォーミング・アーツ・スクール名門(LACHSA)にてダンスを専攻。同時期にゴスペルを学ぶ。卒業後、日本でデビュー。シンガー、ダンサー、ソングライター、 プロデューサーとして活躍する中、「Story」「ハピネス」をはじめとする 楽曲でミリオンヒットを放ち大ブレイク。彼女の楽曲には、常に世界平和と人々の融和という一貫したメッセージが込められ、特に東日本大震災の復興時に日本の応援歌として広がった『ハピネス』、コロナ禍における人々の絆の大切さを説いた『アルデバラン』など、平和を願う人々の支えとなる楽曲を歌う国民的歌手として知られる存在となっている。また彼女のシンガーとしての魅力に加え、その愛すべきパーソナリティと共に、その活動の幅は国境を越えて、国内外のトップアーティストとのコラボも行っている。そして 、10月11日(金)23:40よりフジテレビ系にて放送がスタートする完全新作アニメシリーズ『ドラゴンボールDAIMA(ダイマ)』のエンディングテーマ曲「NAKAMA」を手掛けることが決定。グラミー賞受賞歴を持つ世界的DJ / プロデューサーZedd(ゼッド)とのコラボ曲で、作曲をZedd、AI、作詞をAIが担当。さらに11月より25周年イヤーがスタートし、来年2025年2月26日(水)には25周年記念ベストアルバム『25th THE BEST - ALIVE』発売、2025年5月より全国ベストツアー「AI 25th best tour ←ALIVE→」が決定している。AIのサウンドスタイルと人物としての魅力は、国内外のストリートからアリーナまで。この先ももっとローカルに、 さらにグローバルに広がる。

■株式会社NTTドコモ・スタジオ&ライブ

日本最大級の通信会社であるNTTドコモと、日本最大級のエンターテイメント会社である吉本興業が設

立した合弁会社。両社の強みを活かし、革新的なエンターテイメントビジネスを創造し、東京から世界へエンターテイメントを発信し続けています。



【 代 表 】吉澤 啓介

【 設 立 】2023年5月1日

【 U R L 】https://fanystudio.com/