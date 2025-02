テクノスジャパン、ユニチカ株式会社に企業間協調プラットフォーム「CBP」を導入し、取引業務の効率化を実現

株式会社テクノスジャパン

DXでつながる社会の未来を切り拓く 株式会社テクノスジャパン(本社:東京都新宿区、代表取締役 社長執行役員:吉岡 隆、証券コード:3666、以下「テクノスジャパン」)は、高分子、機能資材、繊維の3つの分野に事業を展開するユニチカ株式会社(以下「ユニチカ社」)に企業間協調プラットフォーム「CBP」の導入を完了し、ペーパーレス化と取引業務の効率化を実現しました。この取り組みにより、ユニチカ社は基幹システムの使い勝手を大幅に改善し、現場のデリバリー担当者の業務負担を軽減することに成功しました。

導入事例は下記URLからご覧ください。

https://www.tecnos.co.jp/tj/unitika/

■経緯・背景

ユニチカ社は、コロナ禍以前より「デリバリー担当の残業時間削減」を課題として掲げており、受発注業務の効率化を進めるため、2段階のEDIシステム導入を計画していました。しかし、旧EDIシステムの限界に直面し、企業間取引の実効性を高めるため、新たな選択としてCBPを導入することを決定しました。

CBPの導入は、既存の基幹システムとの連携を強化し、請求書処理のUIを改善するなど現場ニーズに応えた利用環境を実現。これにより、データ管理への移行が円滑に進み、企業間取引業務のペーパーレス化を達成しました。

■CBP導入の成果

ユニチカ社はCBPを活用することにより、現場の業務効率化に貢献し、サプライチェーン全体の最適化を推進しています。特に、デリバリー担当者からは、契約作成に必要な情報の設定が簡素化されたことが好評であり、旧来のアナログ紙管理からの脱却を果たしました。

さらに、取引データの標準化と共通利用が進み、企業間取引の透明性と効率性を高めることにより、全社的な業務プロセスの最適化につながっています。

■今後の展望

ユニチカ社は、今後もCBPを活用し、システム導入の対象部門を広げ、さらなる業務効率化とペーパーレス化を推進します。また、企業間の取引顧客とのシナジー最大化を目指し、取引先との関係強化を図ります。

この取り組みは、ユニチカ社の業務改善に留まらず、社会全体のDX化の一端を担うものとして期待されます。

■ユニチカ株式会社について

【会社概要】

会社名:ユニチカ株式会社

所在地:

大阪本社 大阪府大阪市中央区久太郎町4-1-3 大阪センタービル

東京本社 東京都中央区日本橋本石町4-6-7 日本橋日銀通りビル

代表者:代表取締役社長 上埜 修司

設立:1889年6月19日

資本金:1億0,045万円

事業内容:

1.高分子事業

2.機能資材事業

3.繊維事業

URL:https://www.unitika.co.jp/

■企業間協調プラットフォーム「CBP」について

企業間で受け渡す情報を、企業間で柔軟かつリアルタイムにデータ活用するための協調プラットフォームです。CBPは2つのコア基盤、データを溜めて活かす企業間取引基盤と、データをつなぐデータ連携基盤、で構成されています。データ活用によるコミュニケーションを円滑化と、サプライチェーン全体の生産性向上を実現します。詳細は https://cbp.tecbp.com/ をご覧ください。

■株式会社テクノスジャパンについて

テクノスジャパンは、「企業・人・データをつなぎ社会の発展に貢献する」をグループミッション、「LEAD THE CONNECTED SOCIETY TO THE FUTURE」をビジョンとして掲げ、企業のデータドリブン経営に伴走しています。1994年の創業以来、ERPのシステムコンサルティングとインテグレーションを展開。現在はCRM、自社開発の企業間協調プラットフォームCBPを組み合わせた、「ERP×CRM×CBP」のトータルソリューションで、経営管理およびサプライチェーン全体の高度化による、企業の生産性向上を支援しています。

【会社概要】

会社名:株式会社テクノスジャパン

所在地:東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー14階

代表者:代表取締役 社長執行役員 吉岡 隆

設立:1994年4月27日

資本金:5億6,252万円

URL:https://www.tecnos.co.jp/

※本文中の社名、商品・サービス名などは、各社の商標または登録商標である場合があります。本文中は、(TM)、(R)マークなどを明記しておりません。