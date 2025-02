VRでも爽快バッサリアクション！！　シリーズ初のVR作品『鬼武者VR Shadow Team』が3月にカプコン直営店舗にて稼働決定！

株式会社カプコン

株式会社カプコンは、「鬼武者」シリーズ初のVR作品『鬼武者VR Shadow Team(シャドウチーム)』をカプコンが運営するアミューズメント施設で2025年3月に稼働することを発表いたしました。

こちらの『鬼武者VR Shadow Team』は、2024年11月に行われた「アミューズメント エキスポ 2024」のカプコンブースでプレイアブル出展を行い、ティザーverながらも試遊されたお客様から非常に好評を博しておりました。

その『鬼武者VR Shadow Team(シャドウチーム)』が、いよいよ2025年3月に正式稼働をいたします。

プレイヤーは「灰燼の蒼鬼」と呼ばれる鬼武者の“影武者”となり、最大4名までのマルチプレイで、迫りくる幻魔たちをVRで打ち倒すバッサリ感をお楽しみいただけます。

さらに本日より『鬼武者VR Shadow Team』の特設サイトもオープン。

特設サイトでは、世界感を垣間見ることができるプロモーションビデオなども確認することができます。

シリーズ初のVR作品となる『鬼武者VR Shadow Team』にご期待ください。

【物語】

結城秀康こと「灰燼の蒼鬼」は、異形・幻魔と、幻魔を操り天下を乱す豊臣秀吉を討ち果たす

唯一の希望である鬼武者であった。

鬼の一族は蒼鬼を援けるべく、4人の武者を選び出し、彼らに蒼鬼が持つ鬼の力の一部を与えた。

蒼鬼の「影」として緋鬼、翠鬼、黄鬼、紫鬼と名づけられた4人は、

鬼武者の使命を果たし天下を秀吉と幻魔から救うため、戦いへと赴く…。

■『鬼武者VR Shadow Team』特設サイト

https://www.capcom.co.jp/amusement/game/vr-x/onimushavr/

■『鬼武者VR Shadow Team』概要

【稼働設置店舗/稼働日】

・「MIRIAINO イオンモール白山店 」 2025年3月14日(金)稼働予定

石川県白山市横江町5001番地 イオンモール白山店 3階

https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/hakusan2

・「MIRAINO イオンモール豊川店」 2025年3月14日(金)稼働予定

愛知県豊川市白鳥町兎足1-16 イオンモール豊川 3F

https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/toyokawa2

・「プラサカプコン 志都呂店」 2025年3月15日(土)稼働予定

静岡県浜松市中央区志都呂2-37-1 イオンモール浜松志都呂 3F

https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/shitoro

・「プラサカプコン 広島店」 2025年3月19日(水)稼働予定

広島県広島市佐伯区石内東4丁目1-1ジアウトレット広島 1F

https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/hiroshima2

【プレイ人数】 1~4人 協力プレイ

【仕様】 アミューズメント施設向けVR作品

【ジャンル】 バッサリアクション

【所要時間】 約20分

【プレイ料金】 1,000円(税込)

【注意事項】

・7歳未満の方はご利用いただけません

・13歳未満のお客様は保護者の方同伴でのご入場及びご遊戯とさせていただきます。

また利用に関するガイドラインへの同意が必要となります

・保護者同伴でない16歳未満、または18歳未満のお客様のご利用時間は以下のとおりです。

「16歳未満」18:00まで/「18歳未満」22:00まで

・その他、特設ページにある注意事項をよく読んでご利用ください。

■「鬼武者」シリーズとは

2001年にシリーズ第一作目が登場した本シリーズは、戦国時代を舞台に、超人的な「鬼の力」を得た若武者である「鬼武者」と世界征服を目論む怪物「幻魔」たちとの戦いを描いたシリーズ作品である。

カウンターアクションシステム「一閃」を始めとした、爽快感のある「バッサリ感!」は本シリーズを語る上では外せない要素だ。

さらに、実在の人物・事件を基にしたリアリティを持ちながらも、どこか妖しげで不気味なダークファンタジー的な演出、キャラクターたちに課された因果や宿命に翻弄される重厚なストーリーで人気を博した。

Netflix社によるオリジナルアニメーションの展開など多彩な展開を重ね、累計販売本数870万本(※)を超える人気シリーズとなっている。

(※2024年9月30日現在)

・『鬼武者 Way of the Sword』公式サイト

https://www.capcom-games.com/onimusha/ws/ja-jp/

・『鬼武者2 リマスター版』公式サイト

https://www.capcom-games.com/onimusha/2/ja-jp/

