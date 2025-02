Îò»ËÅª·úÂ¤Êª¤Î¹½Â¤¤ä¤½¤³¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¥ß¥¹¥Æ¥êー¤ò²Ê³ØÅªÄ´ºº¤ÈCG¤Ë¤è¤ëÊ¬²ò±ÇÁü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡ÖÂç²òË¶¡ªÀ¤³¦Îò»Ë·úÃÛ¥ß¥¹¥Æ¥êー¡×¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÊÔ¤ò¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç3·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é½éÊüÁ÷¡ª

ディスカバリー・ジャパン合同会社

世界中の人々の情熱や好奇心を満たす上質な体験を提供する『ディスカバリーチャンネル』を運営するディスカバリー・ジャパン株式会社は、ガウディによって設計された未完の聖堂「サグラダ・ファミリア」やスラム建築の最高傑作とされるアルハンブラ宮殿といった美しく著名な建築の歴史的背景や技術的観点からひも解き、その真実の姿を明らかにするシリーズ「大解剖!世界歴史建築ミステリー」のスペイン編を3月8日(土)23:00から初放送いたします。

2025 Warner Bros. Discovery, Inc. or its subsidiaries and affiliates. All rights reserved.

歴史的建造物の構造やそこに隠されたミステリーを科学的調査とCGによる分解映像によって明らかにするシリーズにスペイン編が初登場!

ガウディによって設計された未完の聖堂「サグラダ・ファミリア」やスラム建築の最高傑作とされるアルハンブラ宮殿といった美しく著名な建築。

世界最大級の木造建築「メトロポール・パラソル」やチタンパネルと曲線的なデザインが特徴的なビルバオ・グッゲンハイム美術館といった現代建築。

ローマ帝国の技術力を象徴する紀元1世紀に建設されたセゴビアの水道橋や紀元1世紀から2世紀にかけて建設された灯台「ヘラクレスの塔」などのローマ時代の建築。

ドイツのコンドル軍団による爆撃に襲われたバスク地方のゲルニカの木と議会場やフランコ政権が内戦の戦没者を追悼するために建設した慰霊施設「戦没者の谷」といったスペイン内戦に関連する建造物。

最先端の防御システムを備え、多くの戦闘や紛争の舞台となったモタ城や様々な建築様式が融合した独特の構造を持つポンフェラーダのテンプル騎士団の城などの伝説的な城。

ローマ時代に水の貯蔵と供給に使用されたという「ヘラクレスの洞窟」や地下トンネルや隠し部屋が多数存在するとされるエル・エスコリアル修道院といった地下施設。

中央の監視塔から全ての囚人を監視できるバルセロナのモデロ刑務所や囚人を収容するための塔があったというアルハンブラ宮殿などの歴史的な刑務所。

2度の火災と爆破事件に見舞われたバルセロナのオペラハウス「リセウ大劇場」やスペイン史上最悪の重油流出事故となったプレスティージ号沈没といった災害にまつわる建造物。

それぞれの建造物を歴史的背景や技術的観点からひも解き、その真実の姿を明らかにする。

<エピソード>

古代建造物の秘密 3月8日(土)23:00

2025 Warner Bros. Discovery, Inc. or its subsidiaries and affiliates. All rights reserved.

スペインの有名建造物をCGIでバラバラにし、細部まで見てみよう。バルセロナにあるガウディの名建築サグラダ・ファミリアや、おとぎ話の城のようなアルカサルの秘密を探る。アルハンブラ宮殿とサンティアゴ・デ・コンポステーラ大聖堂の内部にも潜入する。

近代建築の誕生と進化 3月15日(土)23:00

2025 Warner Bros. Discovery, Inc. or its subsidiaries and affiliates. All rights reserved.

近代建築はどのように誕生したのだろう。ル・コルビュジエ、グロピウス、フランク・ロイド・ライトは産業とアートを見事に融合させた。しかし名建築を造るのは課題が多かった。彼らは一体どのようにして造ったのだろう。新たに造られたメトロポール・パラソルや、美しいマドリードの空港や、ビルバオ・グッゲンハイム美術館の内部にも潜入する。

イベリア半島の秘密と謎 3月22日(土)23:00

2025 Warner Bros. Discovery, Inc. or its subsidiaries and affiliates. All rights reserved.

ローマ帝国がイベリア半島に残した影響は大きい。アート、建築、都市としてのシステムなどが影響を受けている。水道橋や劇場やヘラクレスの塔や巨大採石場はどのように造られたのだろう。皇帝トラヤヌスや哲学者のセネカや詩人マルティアリスはどのような秘密や謎を残したのだろう。

古代の栄光と内戦の傷跡 3月29日(土)23:00

2025 Warner Bros. Discovery, Inc. or its subsidiaries and affiliates. All rights reserved.

1936年からの3年間はスペインにとって最悪の時期だった。スペイン内戦が起きたのだ。当時の社会は不平等で、経済は停滞し、政治的暴力が横行していた。内戦にはキーとなるものが複数あった。マドリードの大学都市、ピカソのゲルニカ、フランコが建設した戦没者の谷などだ。

「大解剖!世界歴史建築ミステリー スペイン編」2025 Warner Bros. Discovery, Inc. or its subsidiaries and affiliates. All rights reserved.

<放送情報>

■放送局:ディスカバリーチャンネル

■番組名:「大解剖!世界歴史建築ミステリー スペイン編」

■放送日時:3月8日(土)23:00スタート

レギュラー:毎週土曜23:00

再放送:水曜20:00ほか

(60分・全8話・新シリーズ)

■ディスカバリーチャンネル

ディスカバリーチャンネルは、世界中の人々の情熱を引き出し、好奇心を満たす上質な体験を提供するメディアです。宇宙、クルマ、サバイバル、アドベンチャーをはじめ、サイエンス、テクノロジー、ライフスタイルなど多岐に渡る情報を、世界220以上の国・地域で配信されている世界最大級のネットワークを駆使し、新しい発見とともにお届けします。日本では1997年より放送を開始しており、全国のケーブルテレビ局、スカパー!、IPTV放送、各種オンラインメディアなどでご覧いただけます。

https://www.discoveryjapan.jp/

■ワーナーブラザース・ディスカバリー

ワーナーブラザース・ディスカバリー(Nasdaq:WBD)は、テレビ、映画、ストリーミングなどあらゆるポートフォリオを埋めるたくさんの作品とユニークなブランドを持つ、世界をリードするメディアでありエンターテイメントを提供する企業です。

我々が制作し配給する番組やサービスは 220 以上の国や地域、50 以上の言語に対応しており、代表的なブランド、ネットワークを通じて世界中の皆さまに情報やインスピレーションを与え、笑いと感動を提供しています。

ワーナーブラザース・ディスカバリー傘下の主なブランド、ネットワークは以下の通りです。ディスカバリーチャンネル、discovery+、CNN、DC、Eurosport、HBO、HBO Max、HGTV、Food Network、OWN Investigation Discovery、TLC、Magnolia Network、TNT、TBS、truTV、アニマルプラネット、Science Channel、ワーナー・ブラザース映画、ワーナー・ブラザーステレビジョン、ワーナー・ブラザースゲームス、ニュー・ライン・シネマ、カートゥーン ネットワーク、MONDO TV、旅チャンネル、ムービープラス、LaLa TV、Adult Swim、ターナークラシック映画、Discovery en Español、 Hogar de HGTV 他 詳細については、www.wbd.com をご覧ください。