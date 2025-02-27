着回し力MAX＆機能性に優れた、リーズナブルな革命Tシャツが3月1日(土)より販売開始！【オシャレウォーカー】

株式会社mighty

株式会社mighty（代表取締役社長：木下修一）が運営するファッション通販サイト「osharewalker（オシャレウォーカー）」は、気になる体型をカバーするデザイン性や嬉しい機能性を持った「フレンチスリーブTシャツ」を3月1日(土)に販売開始いたします。

■リーズナブルな価格なのに、とにかく着回し力が抜群！

商品ページはこちら :https://www.osharewalker.co.jp/c/tops/cutsew/cutsew_short/11tn04a?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=250227

■価格だけじゃない！シルエットにもこだわりあり

■機能性も譲りません！

■osharewalkerスタッフの着回しコーデ

商品詳細

フレンチTシャツ(https://www.osharewalker.co.jp/c/tops/cutsew/cutsew_short/11tn04a?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=250227)

商品番号：11tn04a

価格：\2,000（3月1日(土)10:00～3月11日(火)12:59まで期間限定\1,000）

サイズ：M、L、LL、3L

カラー：オフホワイト、グレージュ、ラベンダー、ブルー、ネイビー、ライトグリーン、グレー、ブラック

会社紹介

＜株式会社 mighty＞

2002年に繊維の街、大阪府泉大津市に創業以来、新たなことに日々チャレンジし続けるアパレル企業。

ファッション通販サイト「osharewalker」では、オリジナルアイテムを主として約3,000点を常時販売。固定概念に縛られず、「ありそうでなかった、ここにしかない商品」を常に提供することをモットーに、オシャレでありながら着やすさにもこだわったモノづくりで多くのお客さまからの支持を獲得。「世界の人々に愛されるアパレルカンパニー」を目指し、成長・変革し続けている。

本社・ロジスティクス本部/〒594-0083 大阪府和泉市池上町２丁目１-15

大阪本部/〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場２丁目４-８ 長堀プラザビル２階

コーポレートサイトはこちら

https://www.osharewalker.jp/

＜ファッション通販サイト osharewalker＞

n'OrLABEL、somari imagination、kOhAKU の3ブランドを展開。

自社パターン、生地へのこだわり、オリジナルの品質基準など、妥協しない商品企画をおこなっています。

さらにデザイン企画・品質管理・販売企画・発送・顧客対応まで、内製化を実現しています。

＜オンラインショップ＞

公式: https://www.osharewalker.co.jp/

楽天市場: https://www.rakuten.ne.jp/gold/osharewalker/

Yahoo!ショッピング: https://store.shopping.yahoo.co.jp/osharewalker/

auPAY マーケット: https://plus.wowma.jp/user/34756398/plus/

ZOZOTOWN: https://zozo.jp/shop/osharewalker/

SHOPLIST: https://shop-list.com/women/brand/osharewalker

MAGASEEK: https://www.magaseek.com/shop/top/sh_MITOWK-tr_s

Amazon: https://amzn.to/40TIbVZ

＜Instagram＞

公式店 Instagram: https://www.instagram.com/osharewalker_officialsite/

楽天市場店 Instagram: https://www.instagram.com/osharewalker_official/

n'OrLABEL Instagram: https://www.instagram.com/norlabel_official/

somari imagination Instagram: https://www.instagram.com/somari_imagination/

kOhAKU Instagram: https://www.instagram.com/kohaku___official/

MDR: https://www.instagram.com/mdr____official/

OUKA SELECT: https://www.instagram.com/ouka_select/

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