『VOGUE JAPAN』4月号（3月1日発売）「フィメール・リーダーズ」をテーマに、さまざまな分野で活躍する女性たちを特集

コンデナスト・ジャパン『VOGUE JAPAN』2025年4月号 Photographed by Mikael Jansson (C) 2025 Conde Nast Japan. All rights reserved.

世界で最も影響力のあるファッション誌『VOGUE』の日本版『VOGUE JAPAN(ヴォーグ ジャパン)』4月号が、3月1日(土)に発売となります。

テーマは「フィメール・リーダーズ」。3月8日の国際女性デーに合わせ、ざまざまな分野において世界で活躍する新しい女性のリーダーたちを特集します。「ガールズコミュニティが生み出す新潮流」では、ファッションのムーブメントを牽引するガールズパワーにスポットライトを当てます。BLACKPINKのLISAのスタイリストを務める気鋭のスタイリスト、ハタイラット・ナン・ニスト・パームプーンなど、今活躍する女性たちの才能と才能が出合って生まれるクリエイションと彼女たちの関係性を掘り下げます。また、ビヨンセ・ノウルズやビリー・アイリッシュ、セレーナ・ゴメスといったグローバルスターを育てた4人の偉大な母たちが一堂に会したインタビュー「スターを育てた母たちの肖像」では、彼女たちが子育て、スターダム、ひとりの女性としての生き方や目標について語っています。経験豊かな母たちが語る含蓄に富んだ言葉は必読です。

またカルチャー特集では、韓国のみならず、世界の音楽シーンに強い影響を与えてきたG-DRAGONが登場。昨年、約7年間を経てソロでカムバックした彼が、彼と親交の深いシャネルのアイテムを身にまとった、新たなるステージの幕開けを想像させるカットの数々をお届けします。

さらに、宇多田ヒカルのデビュー25周年を記念した全国ツアーの様子をおさめた写真集を手がけた9人の写真家の一人、森山大道が被写体としての宇多田について語ります。9人の写真家がそれぞれ捉えた9つのカットにも注目です。

その他、今や時代を代表するアーティストとなったimaseにインタビュー。彼の楽曲作りや生き方に迫りました。

ファッション:トレンドセッター15人が狙う新作は? 2025春夏ベストバイ

最新コレクションが店頭に並び始めた今。ファッションやカルチャー界の第一線で活躍するスタイリストやバイヤー、エディターたちが注目するアイテムや今季のスタイルアイコンから、シーズンのトレンドを探ります。今をときめく彼女たちのウィッシュリストには、ノスタルジーを搔き立てるアイテムや、ゴシックなオールブラック、遊び心を忘れないカラフルでポップなスタイルなど、個性が際立つラインナップが春を彩ります。

ビューティー:女の人生とビューティー。セクシュアルを知る

ビューティーの特集では、女性が一生を過ごす中で向き合う様々な悩みに寄り添い、深く考察しています。時代や年齢とともに移り変わるセクシュアル、良くも悪くも一生影響を受け続ける女性ホルモン、誰もが迎える更年期への向き合い方などをピックアップ。全世代の女性に向けて、どのように美と健康を保てるかの指南を特集しています。

特集:スターを育てた母たちの肖像

世界の舞台に活躍するグローバルスターのビヨンセ・ノウルズ、セレーナ・ゴメス、ビリー・アイリッシュ、トラヴィス・ケルシー(テイラー・スウィフトの恋人)を育てた4人の偉大な母たちに迫りました。子育てにおける信念やグローバルスターとなった子どもの見守り方、ポップカルチャーで描かれているお気に入りの母親像など、「スターの母の視点」を掘り下げました。

【その他特集】

・特集:ヘレナ・クリステンセンの愛するヒュッゲな暮らし

・インタビュー:シザ、魂の告白

・41 SHADES OF ME imase

最新号の情報についてはこちら。

https://www.vogue.co.jp/magazine/2025-4

【VOGUE】

『VOGUE』のリーダーシップと権威の礎は、世界中の読者に向けた文化のバロメーターとしてのブランド独自の役割にあります。『VOGUE』は、ファッションを文化や私たちの住む世界に位置づけ、私たちがどのように服を着、暮らし、人々と交流し、何を食べ、何を聞き、何を見るか、誰が私たちをリードし、インスパイアするかということを発信しています。『VOGUE』はファッションを満喫し、常に読者を次に起こることへと導いていきます。思考力を刺激し、適切で常に影響力のある『VOGUE』は、ファッションという文化を定義づけているのです。

■ 『VOGUE JAPAN』公式ウェブサイト https://www.vogue.co.jp

■ Instagram https://www.instagram.com/voguejapan/(@voguejapan)

■ X https://x.com/voguejp/(@voguejp)

■ Facebook https://www.facebook.com/VOGUEJAPAN/(@VOGUEJAPAN)

■ TikTok https://www.tiktok.com/@voguejp/(@voguejp)

■ YouTube https://www.youtube.com/@VogueJapan/(@VogueJapan)

【コンデナストについて】

コンデナストは、『VOGUE』『GQ』『AD(アーキテクチュラル・ダイジェスト)』『コンデナスト・トラベラー』『ヴァニティ・フェア』『WIRED』『ザ・ニューヨーカー』『グラマー』『アリュール』『ボナペティ』『セルフ』など、アイコニックなブランドを有するグローバルメディア企業です。ニューヨークとロンドンに本社を置き、あらゆるプラットフォーム向けに賞を獲得したジャーナリズム、コンテンツ、エンターテインメントを制作。中国、フランス、ドイツ、インド、イタリア、日本、メキシコ、スペイン、イギリス、アメリカ、台湾など世界32の市場で事業を展開しています。

コンデナスト・ジャパン 公式ウェブサイト https://www.condenast.com/ja

LinkedIn公式アカウント https://www.linkedin.com/company/condenastjapan

コンデナスト・グローバル 公式ウェブサイト https://condenast.com