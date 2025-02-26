1日から参加OK！「エントリーパス」が販売開始
一般社団法人IMPACT SHIFT（本社：東京都日本橋、代表理事：河合将樹、以下IMPACT SHIFT）は、社会課題に向き合う全ての人に向けた、業界最大規模のカンファレンス「IMPACT SHIFT 2025」を2025年3月1日（土）・3月2日（日）東京にて開催いたします。
ご要望にお応えし、より気軽に参加ができる「1日単位で参加可能なエントリーパス」の販売を開始しました。本パスにより、ご都合に合わせて土曜・日曜いずれかの1日だけでもイベントにご参加いただけます。
本イベントは、全国からインパクト志向の起業家・VC・エコシステムビルダーなどが集結する本イベントでは、有識者によるトークセッション、起業家やNPO法人によるブース展示、社会企業家壁打ちbar、交流会など多彩なコンテンツを予定しております。
エントリーパスとは
3/1（土）・3/2（日）のどちらか1日のみ参加可能な入場パスです。一般チケット（General Pass）との違いは、以下の比較表をご確認ください。
【エントリーパス概要】
・利用可能日：3月1日（土）または3月2日（日）のいずれか1日
・価格：一般 5,000円 / 学生 2,500円
・利用可能エリア：
-1F 物販エリア
-5F メインエリア（フルアクセス）
-6F コミュニティエリア（一部利用可能、ワークショップ・ステージDは対象外）
※詳細はチケット販売サイト（Peatix）よりご確認ください。
※すでにチケットを購入済みの方で、エントリーパスへの切り替えをご希望の場合は、Peatixのイベントページよりお問い合わせください。
チケット販売サイト（Peatix） :
https://impactshift2025.peatix.com/
チケット価格表
イベントの最新情報はガイドブックで随時更新しております。
ガイドブックはこちら :
https://impactshift2025.notion.site/IMPACT-SHIFT-2025-1929bf1a73e980b08db0e82ce590cb29
■IMPACT SHIFT実施概要
・日時：2025年3月1日（土）11:00~19:30（開場：10:30）
：2025年3月2日（日）11:00~17:00（開場：10:30）
・場所：東京スクエアガーデン5F・6F（東京コンベンションホール、City Lab Tokyo 等）
〒104-0031 東京都中央区京橋3丁目1-1（Google Map）
・定員：2,000名
・お申し込み：https://impactshift2025.peatix.com/
・公式ガイドブック：https://impactshift2025.notion.site/IMPACT-SHIFT-2025-1929bf1a73e980b08db0e82ce590cb29
セッション情報はこちら :
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000135708.html
■運営者
IMPACT SHIFT 2025 実行委員会（※公開可能な方のみ）
・河合将樹 代表理事 / 株式会社UNERI
・会川智華 株式会社Oden
・石井貴幸 ユキノダンオフィス合同会社
・一柳宙 理事
・岩田滉平 名古屋OJA／愛知eスポーツ連合
・江連千佳 非営利株式会社ピロウ／東大M1
・遠藤七瀬 株式会社丸井グループ
・太田圭哉 事務局
・奥山亜希
・小原ゆゆ 事務局
・菅家周平 理事 / 株式会社Ridilover
・木暮里咲 理事 / 株式会社STYZ
・阪本菜 事務局 /株式会社Zebras and Company
・佐藤真陽 理事 /一橋大学大学院社会学研究科
・鈴木里奈 理事 / GLIN Impact Capital
・須田仁之 スダックス/フリーランス
・高杉涼平 MEMORI／ビーサイズ株式会社
・田村菜津紀 事務局 /KIBOW社会投資ファンド
・幡谷拓弥 理事 / 認定NPO法人フローレンス
・平井光城 Professionals For Impact 代表 / ゲイツ財団 コンサルタント
・守屋祐一郎 理事 / Ubie株式会社 / 聖路加国際大学公衆衛生大学院
・安山瑠衣子
・渡部萌恵