1日から参加OK！「エントリーパス」が販売開始

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一般社団法人IMPACT SHIFT


一般社団法人IMPACT SHIFT（本社：東京都日本橋、代表理事：河合将樹、以下IMPACT SHIFT）は、社会課題に向き合う全ての人に向けた、業界最大規模のカンファレンス「IMPACT SHIFT 2025」を2025年3月1日（土）・3月2日（日）東京にて開催いたします。



ご要望にお応えし、より気軽に参加ができる「1日単位で参加可能なエントリーパス」の販売を開始しました。本パスにより、ご都合に合わせて土曜・日曜いずれかの1日だけでもイベントにご参加いただけます。


本イベントは、全国からインパクト志向の起業家・VC・エコシステムビルダーなどが集結する本イベントでは、有識者によるトークセッション、起業家やNPO法人によるブース展示、社会企業家壁打ちbar、交流会など多彩なコンテンツを予定しております。


エントリーパスとは

3/1（土）・3/2（日）のどちらか1日のみ参加可能な入場パスです。一般チケット（General Pass）との違いは、以下の比較表をご確認ください。



【エントリーパス概要】


・利用可能日：3月1日（土）または3月2日（日）のいずれか1日


・価格：一般 5,000円 / 学生 2,500円


・利用可能エリア：


-1F 物販エリア


-5F メインエリア（フルアクセス）


-6F コミュニティエリア（一部利用可能、ワークショップ・ステージDは対象外）


※詳細はチケット販売サイト（Peatix）よりご確認ください。


※すでにチケットを購入済みの方で、エントリーパスへの切り替えをご希望の場合は、Peatixのイベントページよりお問い合わせください。


チケット販売サイト（Peatix） :
https://impactshift2025.peatix.com/
チケット価格表


イベントの最新情報はガイドブックで随時更新しております。


ガイドブックはこちら :
https://impactshift2025.notion.site/IMPACT-SHIFT-2025-1929bf1a73e980b08db0e82ce590cb29
■IMPACT SHIFT実施概要

・日時：2025年3月1日（土）11:00~19:30（開場：10:30）　


　　　：2025年3月2日（日）11:00~17:00（開場：10:30）


・場所：東京スクエアガーデン5F・6F（東京コンベンションホール、City Lab Tokyo 等）


　　　　〒104-0031　東京都中央区京橋3丁目1-1（Google Map）


・定員：2,000名


・お申し込み：https://impactshift2025.peatix.com/


・公式ガイドブック：https://impactshift2025.notion.site/IMPACT-SHIFT-2025-1929bf1a73e980b08db0e82ce590cb29






セッション情報はこちら :
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000135708.html


■運営者


IMPACT SHIFT 2025 実行委員会（※公開可能な方のみ）


・河合将樹　代表理事 / 株式会社UNERI


・会川智華　株式会社Oden　


・石井貴幸　ユキノダンオフィス合同会社　


・一柳宙　　理事


・岩田滉平　名古屋OJA／愛知eスポーツ連合


・江連千佳　非営利株式会社ピロウ／東大M1　


・遠藤七瀬　株式会社丸井グループ　


・太田圭哉　事務局


・奥山亜希


・小原ゆゆ　事務局


・菅家周平　理事 / 株式会社Ridilover


・木暮里咲　理事 / 株式会社STYZ


・阪本菜　　事務局 /株式会社Zebras and Company


・佐藤真陽　理事 /一橋大学大学院社会学研究科


・鈴木里奈　理事 / GLIN Impact Capital


・須田仁之　スダックス/フリーランス


・高杉涼平　MEMORI／ビーサイズ株式会社　


・田村菜津紀　事務局 /KIBOW社会投資ファンド


・幡谷拓弥　　理事 / 認定NPO法人フローレンス


・平井光城　Professionals For Impact 代表 / ゲイツ財団 コンサルタント


・守屋祐一郎　理事 / Ubie株式会社 / 聖路加国際大学公衆衛生大学院


・安山瑠衣子


・渡部萌恵　