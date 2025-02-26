1日から参加OK！「エントリーパス」が販売開始

一般社団法人IMPACT SHIFT

一般社団法人IMPACT SHIFT（本社：東京都日本橋、代表理事：河合将樹、以下IMPACT SHIFT）は、社会課題に向き合う全ての人に向けた、業界最大規模のカンファレンス「IMPACT SHIFT 2025」を2025年3月1日（土）・3月2日（日）東京にて開催いたします。

ご要望にお応えし、より気軽に参加ができる「1日単位で参加可能なエントリーパス」の販売を開始しました。本パスにより、ご都合に合わせて土曜・日曜いずれかの1日だけでもイベントにご参加いただけます。

本イベントは、全国からインパクト志向の起業家・VC・エコシステムビルダーなどが集結する本イベントでは、有識者によるトークセッション、起業家やNPO法人によるブース展示、社会企業家壁打ちbar、交流会など多彩なコンテンツを予定しております。

エントリーパスとは

3/1（土）・3/2（日）のどちらか1日のみ参加可能な入場パスです。一般チケット（General Pass）との違いは、以下の比較表をご確認ください。

【エントリーパス概要】

・利用可能日：3月1日（土）または3月2日（日）のいずれか1日

・価格：一般 5,000円 / 学生 2,500円

・利用可能エリア：

-1F 物販エリア

-5F メインエリア（フルアクセス）

-6F コミュニティエリア（一部利用可能、ワークショップ・ステージDは対象外）

※詳細はチケット販売サイト（Peatix）よりご確認ください。

※すでにチケットを購入済みの方で、エントリーパスへの切り替えをご希望の場合は、Peatixのイベントページよりお問い合わせください。

チケット販売サイト（Peatix） :https://impactshift2025.peatix.com/チケット価格表

イベントの最新情報はガイドブックで随時更新しております。

ガイドブックはこちら :https://impactshift2025.notion.site/IMPACT-SHIFT-2025-1929bf1a73e980b08db0e82ce590cb29■IMPACT SHIFT実施概要

・日時：2025年3月1日（土）11:00~19:30（開場：10:30）

：2025年3月2日（日）11:00~17:00（開場：10:30）

・場所：東京スクエアガーデン5F・6F（東京コンベンションホール、City Lab Tokyo 等）

〒104-0031 東京都中央区京橋3丁目1-1（Google Map）

・定員：2,000名

・お申し込み：https://impactshift2025.peatix.com/

・公式ガイドブック：https://impactshift2025.notion.site/IMPACT-SHIFT-2025-1929bf1a73e980b08db0e82ce590cb29

セッション情報はこちら :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000135708.html

■運営者

IMPACT SHIFT 2025 実行委員会（※公開可能な方のみ）

・河合将樹 代表理事 / 株式会社UNERI

・会川智華 株式会社Oden

・石井貴幸 ユキノダンオフィス合同会社

・一柳宙 理事

・岩田滉平 名古屋OJA／愛知eスポーツ連合

・江連千佳 非営利株式会社ピロウ／東大M1

・遠藤七瀬 株式会社丸井グループ

・太田圭哉 事務局

・奥山亜希

・小原ゆゆ 事務局

・菅家周平 理事 / 株式会社Ridilover

・木暮里咲 理事 / 株式会社STYZ

・阪本菜 事務局 /株式会社Zebras and Company

・佐藤真陽 理事 /一橋大学大学院社会学研究科

・鈴木里奈 理事 / GLIN Impact Capital

・須田仁之 スダックス/フリーランス

・高杉涼平 MEMORI／ビーサイズ株式会社

・田村菜津紀 事務局 /KIBOW社会投資ファンド

・幡谷拓弥 理事 / 認定NPO法人フローレンス

・平井光城 Professionals For Impact 代表 / ゲイツ財団 コンサルタント

・守屋祐一郎 理事 / Ubie株式会社 / 聖路加国際大学公衆衛生大学院

・安山瑠衣子

・渡部萌恵