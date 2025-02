(C)SAINT Mxxxxxx とNEW ERA(R)（ニューエラ）がMLBをパートナーに迎えたコラボレーションヘッドウェアを、2025年3月8日（土）にローンチ

株式会社アントラクトPhoto by RK

この度、細川雄太とCali DeWitt(カリ・デウィット)が手掛けるブランド「(C)SAINT Mxxxxxx」と100年以上の歴史を持つ米国のヘッドウェア&アパレルブランド「NEW ERA(R)(ニューエラ)」が「MLB/ Major League Baseball(メジャーリーグ・ベースボール)」をパートナーに迎え、コラボレーションヘッドウェアを発売いたします。

本コラボレーションのベースモデルには、NEW ERA(R)のスナップバックキャップの基本モデル[9FIFTY ]を、より柔らかく低めのクラウンにすることでクラシックな被り心地が特徴の[Retro Crown 9FIFTY ]を採用しました。公式選手用キャップのカラーを踏襲しつつ、各球団のチーム名をオリジナルフォントでデザイン。印象的なフォントのデザインや配置など至るところに(C)SAINT Mxxxxxxならではのアレンジが施されたスペシャルなアイテムとなっております。

本アイテムは、全国の(C)SAINT Mxxxxxx正規取扱店舗及びNEW ERA(R)世界各国のオンラインストア、

MLB Flagship Store NYC、MLBShop.com、New York Yankeesの球場Yankee Stadium、San FranciscoGiantsの球場Oracle Park、Houston Astrosの球場Daikin Parkにて2025年3月8日(土)より順次発売を予定しております。

PRODUCT

ITEM:Retro Crown 9FIFTY

COLOR:ASTROS / CUBS / DODGERS / GIANTS / YANKEES

PRICE:\19,800 (include tax)

SIZE:ONE SIZE FITS MOST

About (C)SAINT Mxxxxxx

Official Instagram : @saint_mx6_official(https://www.instagram.com/saint_mx6_official/)

2013年にスタートして以来、数多くのファンを魅了し続けカリスマ的な人気を誇る日本のブランド「READYMADE(レディメイド)」のデザイナー細川雄太と、ロサンゼルスを拠点に活動しているアーティスト兼デザイナーのCali DeWitt(カリ・デウィット)が手掛ける新たなコンセプトのブランド。リアルなヴィンテージを追求したモノづくりや、手作業によるペイント手法を使用したTシャツやスウェットなどを発表。2020年1月、フランス・パリにて開催されたSHOWROOMで発表し、2020年秋より日本国内外での展開をしている。

About 細川雄太(Yuta Hosokawa)

1982年生まれ、大阪府出身。2013年に「READYMADE(レディメイド)」のバッグを発表。そのバッグが米ロサンゼルスのセレクトショップ、マックスフィールドで発売されたことをきっかけにアメリカで知名度を上げた。A BATHING APE(R)(ア・ベイシング・エイプ(R)) や、Fear of God(フィア・オブ・ゴッド)、OFF-WHITE c/o VIRGIL ABLOH(オフホワイトc/oヴァージル アブロー)といった数々のコラボレーションを実現。過去には、Travis Scott(トラビス・スコット)の衣装製作やアルバムジャケットデザインも手掛けるなど、活動は多岐にわたる。近年では、服飾だけにとどまらず、ファニチャーやアートの分野にも進出し反響を呼んでおり、2021年にはKaikai Kiki Galleryにて、初の個展を開催した。また、国内アーティストのアルバムジャケットやロゴ、オフィシャルグッズへのデザイン提供、衣装デザインにも取り組んでおり、ますます活動の幅を広げている。

About Cali DeWitt(カリ・デウィット)

Official Instagram : @caramelbobby(https://www.instagram.com/caramelbobby/)

1973年生まれ、カナダ出身。

ロサンゼルスで育ち、現在もロサンゼルスを拠点に活動しているアーティスト兼デザイナー。カリ・デウィットは国際的にアート活動を展開し、近年ではREADYMADE(レディメイド)、Kanye West(カニエ・ウエスト)、NEIGHBORHOOD(ネイバーフッド)、Tremaine Emory(トレメイン・エモリー)、Virgil Abloh(ヴァージル・アブロー)などの著名人や有名ファッションブランドと積極的にコラボレーションを行っている。パリ、ニューヨーク、ロンドン、コペンハーゲン、東京、ベルリンでの個展をはじめ、世界中で作品を発表している。

About NEW ERA(R)(ニューエラ)

Official Instagram @newerajapan(https://www.instagram.com/newerajapan/)

ニューエラは1920年創設、100年以上の歴史を持つ米国のヘッドウェア&アパレルブランド。メジャーリーグ・ベースボール唯一の公式選手用キャップサプライヤーであり、そのルーツはスポーツにあり、数多くのブランド、アーティストとのコラボレーションや、新しいスタイル、カテゴリーの商品を生み続けることで、ファッションやカルチャーの領域でも高い支持をうけている。

代表モデルであるベースボールキャップのスタンダード59FIFTY(R)をはじめ、アパレル、バッグなど多彩なラインナップを展開。

About MLB(Major League Baseball / メジャーリーグ・ベースボール)

Official HP:https://www.mlb.com/(https://www.mlb.com/)

About RK

Official Instagram:@rkrkrk(https://www.instagram.com/rkrkrk/)

グラフィックデザイン会社に勤務する傍ら、2013年よりiPhoneのみを使用した撮影とエディットを開始。フォトグラファー・グラフィックデザイン・DJなどマルチに活躍するRKは、ランニングクルー『AFE TOKYO』の専属iPhone Photographerとして一躍注目を集める存在となる。2017年にはApple銀座にてイベントを開催。グラフィックデザイナーやDJとして活躍しながら、本格的にフォトグラファーの道へ進み、2018年4月よりフリーランスに転身。一眼レフに切り替え、『秋葉原のおじいちゃん』や『台北大橋のバイク』など数々の代表作を生み出した。また、Instagram公式アカウントでも富士吉田市での作品がシェアされ、自身のフォロワー数も約76万人。現在注目されている日本人アーティストのひとりである。村上隆やKAWSを始め、TYGA、Naomiなど数々の著名人のポートレート、ストリート、建造物、自然などを幻想的な色彩で切り撮るRKの作品は、日本に留まらず多くの海外メディアにも取り上げられている。様々なジャンルのブランドとのコラボレーションも行い、アジアを中心に精力的に活動中。

Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.