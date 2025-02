川島明のオリジナルアルバムが藤井隆プロデュースで2025/5/28(水)に発売決定！アルバムから「D Breeze」先行配信開始!! 2/26（水）先行配信のご案内

吉本興業株式会社

2020年9月にリリースしたSLENDERIE RECORDのオムニバスアルバム「SLENDERIE ideal」に参加し、オリジナル楽曲「where are you」で初挑戦のサックスと美声を披露して話題になった川島明(麒麟)のオリジナルソロアルバムが藤井隆プロデュースで遂にリリースが決定。各CDショップでの予約受付は2月25日(火)18:00より順次スタートします。

2月26日(水)にニューアルバムからシングル「D Breeze」(読み:ディーブリーズ)が先行配信されます。藤井隆プロデュースの元、高橋啓泰、とまそん、松浦大樹の三人からなるオルタナティブバンド She Her Her Hersサウンドプロデュースで制作された、川島明の新たな一面を引き出した注目曲です。ぜひお聴き下さい。

更にアルバムを引っさげて川島明が「SLENDEIRE RECORDファミリーコンサート2025」に参加します。藤井隆、スペシャルゲストと共に新曲をお届けします。本日2月25日(火)18時よりイープラスにて先行チケット受付が開始されます。

川島明リリース情報

2025年2月26日(水)

先行配信「D Breeze」リリース

作詞:松浦大樹 作曲:高橋啓泰 編曲:She Her Her Hers

iTunes、Spotify、AmazonMusic、レコチョク、AWA 他

主要配信サイトにて配信開始!

https://lnk.to/kawashimaakira_dbreeze

「D Breeze」配信ジャケット (C)SLENDERIE RECORD

2025年5月28日(水)

川島明オリジナルアルバムリリース

※タイトル未定

収録曲:全8曲

価格:\3,300(税込) 品番:YRCN-95392

先着特典:藤井隆仮歌集(CD) タワーレコード

メガジャケ Amazon.co.jp

2月25日18:00より各CDショップにて予約受付スタート

藤井隆コメント

アーティスト写真 (C)SLENDERIE RECORD

川島クンのファンの皆さまに驚いて→ドキッとして→もっと応援しよう、と思っていただけるような1枚を目指しました。

先ずは「D Breeze」を聴いていただけたら嬉しいです。忙しいスケジュールの中、毎回事前にちゃんと聴いて覚えてレコーディングスタジオに来てくれる川島クンは本当に素敵で感謝してます。5月から8月までコンサートもありますのでどこかの会場にお越しいただけたら嬉しいです。

藤井隆

川島明 プロフィール

NSC大阪校20期生。1999年に田村裕と麒麟を結成。「M-1グランプリ2001」決勝進出をきっかけに知名度を上げた。2004年には「第33回上方お笑い大賞」で最優秀新人賞を獲得し、2005年には「第3回MBS新世代漫才アワード」で優勝。2010年には「R-1ぐらんぷり」の決勝に進出し、「IPPONグランプリ」では2016年放送の第16回、第26回で優勝した。多数のバラエティ番組でMCを担当。2021年3月からは朝の情報番組「ラヴィット!」(TBS系)で司会を務めている。

5/28に発売するニューアルバムを引っさげて川島明が「SLENDEIRE RECORDファミリーコンサート2025」に参加します!藤井隆、スペシャルゲストと共に新曲をお届けします!本日2月25日(火)18時よりイープラスにて先行チケット受付が開始されます。

SLENDERIE RECORDファミリーコンサート2025概要

【タイトル】 SLENDERIE RECORD ファミリーコンサート2025

【出演】 藤井隆、川島明 +スペシャルゲスト

【バンド】 冨田謙バンドマスターのスペシャルバンド



【先行チケット】

・チケット料金:S席 \7,800 A席 \6,800

・先行チケット発売:e+ 2025年2月25日(火) 18:00~3月2日(日)23:59迄

・受付方式:抽選 ・申込制限:1人4枚まで

・受付URL:https://eplus.jp/slenderierecord/family/(https://eplus.jp/slenderierecord/family/)

【川島明が参加する「SLENDERIE RECORD ファミリーコンサート2025」】

5/31(土) 長野:須坂メセナホール Open 16:00 / Start 17:00

出演:藤井隆、川島明 スペシャルゲスト:はいだしょうこ

バンド:冨田謙[Key] 奥田健介[Gt] 南條レオ[Ba] 小松シゲル[Dr]

お問い合わせ:サンライズプロモーション北陸 https://sunrisehokuriku.co.jp/



6/21(土) 新潟:上越文化会館 Open 16:00 / Start 17:00

出演:藤井隆、川島明 スペシャルゲスト:はいだしょうこ

バンド:冨田謙[Key] 奥田健介[Gt] 南條レオ[Ba] 小松シゲル[Dr]

お問い合わせ:サンライズプロモーション北陸 https://sunrisehokuriku.co.jp/



7/05(土) 奈良・なら100年会館 Open 16:30 / Start 17:30

出演:藤井隆、川島明 スペシャルゲスト:和久井映見

バンド:冨田謙[Key] 奥田健介[Gt] 南條レオ[Ba] 宮川剛[Dr]

お問合せ:GREENS https://www.greens-corp.co.jp/



8/02(土) 東京・江戸川総合文化センター Open 16:30 / Start 17:30

出演:藤井隆、川島明 スペシャルゲスト:南野陽子

バンド:冨田謙[Key] 奥田健介[Gt] 南條レオ[Ba] 小松シゲル[Dr]

お問合せ: DISK GARAGE https://www.diskgarage.com/

【出演者】

【スペシャルゲスト】※会場によってスペシャルゲストは異なります

■SLENDERIE RECORD 公式サイト、SNS

藤井隆(C)SLENDERIE RECORD 川島明南野陽子和久井映見はいだしょうこ

・Website: https://slenderierecord.futureartist.net/

・YouTube:https://www.youtube.com/@SLENDERIERECORD

・X: https://twitter.com/slenderierecord

解禁済みの4公演も先行チケット受付いたします。

【先行チケット】

・チケット料金:S席 \7,800 A席 \6,800

・先行チケット発売:e+ 2025年2月25日(火) 18:00~3月2日(日)23:59迄

・受付方式:抽選 ・申込制限:1人4枚まで

・受付URL:https://eplus.jp/slenderierecord/family/(https://eplus.jp/slenderierecord/family/)

6/13(金) 愛知・名古屋中日ホール Open 18:00 / Start 19:00

出演:藤井隆、KOJI 1200 (今田耕司)、スペシャルゲスト:はいだしょうこ

バンド:冨田謙[Key] 奥田健介[Gt] 南條レオ[Ba] 小松シゲル[Dr]

お問い合わせ:JAIL HOUSE https://www.jailhouse.jp/

6/27(金) 香川・高松レクザムホール Open 18:00 / Start 19:00

出演:藤井隆、後藤輝基、スペシャルゲスト:南野陽子

バンド:冨田謙[Key] KASHIF[Gt] 南條レオ[Ba] 小松シゲル[Dr]

お問合せ:DUKE https://www.duke.co.jp/



7/11(金) 福岡・国際会議場 メインホール Open 18:00 / Start 19:00

出演:藤井隆、博多大吉、スペシャルゲスト:和久井映見

バンド:冨田謙[Key] KASHIF[Gt] 南條レオ[Ba] 小松シゲル[Dr]

お問合せ:BEA https://bea-net.com/



7/18(金) 大阪・NHKホール大阪 Open 18:00 / Start 19:00

出演:藤井隆、後藤輝基、スペシャルゲスト:南野陽子

バンド:冨田謙[Key] 奥田健介[Gt] 南條レオ[Ba] 小松シゲル[Dr]

お問合せ:GREENS https://www.greens-corp.co.jp/

【出演者】※会場によって出演者は異なります

【スペシャルゲスト】 】※会場によってスペシャルゲストは異なります

藤井隆後藤輝基KOJI 1200(今田耕司)博多大吉南野陽子和久井映見はいだしょうこ