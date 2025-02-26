「『ONE PIECE』フェア in アニメイト」が、3月8日開始！　麦わらの一味の描き下ろしイラストを使用した新商品や、フェア特典「ポストカード」を手に入れよう！

株式会社アニメイトホールディングス△描き下ろしイラストフェアの詳細はこちら！ :https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=112267

株式会社アニメイトは、「『ONE PIECE』フェア in アニメイト」を2025年3月8日から開催いたします。

『ONE PIECE』とは、「週刊少年ジャンプ」で連載中の、尾田栄一郎先生による少年マンガ。発行部数は全世界累計5億部を超え、1999年から放送を開始したTVアニメは2024年に25周年を迎えるなど、世界的な人気を誇る作品です。

全国アニメイト・アニメイト通販で3月8日～4月6日まで開催する「『ONE PIECE』フェア in アニメイト」では、『ONE PIECE』関連のキャラクターグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎、または書籍・CD・Blu-ray・DVDをご購入・ご予約（内金1,100円〈税込〉以上必須）1点毎に、特典「ポストカード（全12種）」を1枚プレゼントいたします。特典の絵柄は、「エッグヘッド編」のキーパーソンであるDr.ベガパンク、ボニーと、エッグヘッドの未来服を着たルフィたち麦わらの一味の描き下ろしイラストとなっています。

また、特典と同じイラストを使用した「メモリアルクリアカードコレクション」や、「アクリルスタンド」などの新商品を多数発売いたします。特典がもらえるフェア開催期間中に、ぜひ手に入れてください！

■フェア情報

『ONE PIECE』フェア in アニメイト

開催期間：2025年3月8日～4月6日

開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販

開催内容：『ONE PIECE』関連のキャラクターグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎、または書籍・CD・Blu-ray・DVDをご購入・ご予約（内金1,100円〈税込〉以上必須）1点毎に、特典「ポストカード（全12種）」を1枚プレゼントいたします。

特典内容：ポストカード（全12種）

※特典はお選びいただけません。

△特典：ポストカード（全12種）

■商品情報

メモリアルクリアカードコレクション

発売日：2025年3月8日

価格：1パック（2枚入り）330円（税込）

1BOX（12パック入り）3,960円（税込）

種類：全24種

△メモリアルクリアカードコレクション

アクリルスタンド

発売日：2025年3月8日

価格：各1,980円（税込）

種類：12種

△アクリルスタンド

キャラバッジコレクション

発売日：2025年3月8日

価格：1パック440円（税込）

1BOX（12パック入り）5,280円（税込）

種類：全12種

△キャラバッジコレクション

クリアファイル

発売日：2025年3月8日

価格：各440円（税込）

種類：12種

△クリアファイル

この他にも、多数のグッズが発売！

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■権利表記

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション



■関連URL

『ONE PIECE』フェア in アニメイト(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=112267)

『ONE PIECE』アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=1628)

『ONE PIECE』ポータルサイト(https://one-piece.com/)