翔泳社2月新刊のご案内

株式会社翔泳社

株式会社翔泳社（本社：東京都新宿区舟町5、社長：佐々木幹夫）は、2025年2月に以下の新刊タイトル21冊を刊行しました。

▼翔泳社2月の新刊

■ 先輩が教えてくれる！新人保育士のきほん 第2版

先輩たちの「これを教えてほしかった……」という声をもとに、現場で働く上で知っておきたい基本的な知識や心構えを紹介します。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798188898

著：中野 悠人、山下 智子 ／ 発売日：2025年2月5日 ／ 定価：1,958円（本体1,780円＋税10%）

■ 簿記教科書 パブロフ流でみんな合格 日商簿記3級 分野別問題＆予想模試 2025年度版

日商簿記3級の実践型問題集です。本試験レベルの問題を解く際のポイントを丁寧に解説します。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798187549

著：よせだ あつこ ／ 発売日：2025年2月13日 ／ 定価：1,650円（本体1,500円＋税10%）

■ 簿記教科書 パブロフ流でみんな合格 日商簿記2級商業簿記 分野別問題＆予想模試 2025年度版

日商簿記2級商業簿記の実践型問題集です。本試験レベルの問題を解く際のポイントを丁寧に解説します。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798187556

著：よせだ あつこ ／ 発売日：2025年2月13日 ／ 定価：1,980円（本体1,800円＋税10%）

■ 簿記教科書 パブロフ流でみんな合格 日商簿記2級工業簿記 分野別問題＆予想模試 2025年度版

日商簿記2級工業簿記の実践型問題集です。本試験レベルの問題を解く際のポイントを丁寧に解説します。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798187563

著：よせだ あつこ ／ 発売日：2025年2月13日 ／ 定価：1,980円（本体1,800円＋税10%）

■ 簿記教科書 パブロフ流でみんな合格 日商簿記3級 テキスト＆問題集 2025年度版

日商簿3級のテキストです。オールカラーと4コマ漫画で、ゼロから理解できます。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798189024

著：よせだ あつこ ／ 発売日：2025年2月13日 ／ 定価：1,430円（本体1,300円＋税10%）

■ 簿記教科書 パブロフ流でみんな合格 日商簿記2級 商業簿記 テキスト＆問題集 2025年度版

日商簿記2級商業簿記のテキストです。オールカラーと4コマ漫画で、ゼロから理解できます。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798189031

著：よせだ あつこ ／ 発売日：2025年2月13日 ／ 定価：1,980円（本体1,800円＋税10%）

■ 簿記教科書 パブロフ流でみんな合格 日商簿記2級 工業簿記 テキスト＆問題集 2025年度版

日商簿記2級工業簿記のテキストです。オールカラーと4コマ漫画で、ゼロから理解できます。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798189048

著：よせだ あつこ ／ 発売日：2025年2月13日 ／ 定価：1,980円（本体1,800円＋税10%）

■ あこがれ 木澄 玲生作品集 ILLUSTRATION MAKING ＆VISUAL BOOK

「女の子が魅力的と思える女の子を」の信念のもと描く、木澄玲生待望の初作品集＆メイキングです。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798185835

著：木澄 玲生 ／ 発売日：2025年2月17日 ／ 定価：3,190円（本体2,900円＋税10%）

■ After Effects イメージで覚える動きの基本

自然な動きが作れるようになる、「動きの基礎」と「ソフトの操作」を解説します。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798187693

著：山下 大輔 ／ 発売日：2025年2月17日 ／ 定価：2,420円（本体2,200円＋税10%）

■ 通関士教科書 通関士 過去問題集 2025年版

通関士試験対策の定番問題集です。全58回の過去問題を徹底分析します。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798188980

著：ヒューマンアカデミー、監修：笠原 純一 ／ 発売日：2025年2月17日 ／定価：3,630円（本体3,300円＋税10%）

■ 仕組みからわかる大規模言語モデル 生成AI時代のソフトウェア開発入門

基礎からソフトウェア開発の入門まで、LLMを体系的に学びたい人のための必携書です。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798185262

著：奥田 勝己 ／ 発売日：2025年2月17日 ／ 定価：3,740円（本体3,400円＋税10%）

■ Kubernetesで実践する Platform Engineering

Kubernetesの可能性を最大限に引き出す、プラットフォームエンジニアリングの決定版です。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798188379

原著：Mauricio Salatino、翻訳：株式会社スリーシェイク、元内 柊也、木曽 和則、戸澤 涼、長谷川 広樹 ／ 2025年2月19日 ／ 定価：4,620円（本体4,200円＋税10%）

■ 実務で役立つ バックアップの教科書 基本の考え方からツール活用・差分管理・世代管理・データ保全・リストア・リカバリー・可用性の確保まで

エンジニア、システム管理者、セキュリティ担当者、経営者なら押さえておきたい、いますぐ知っておくべきバックアップのすべてを解説します。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798188386

著：増井 敏克 ／ 発売日：2025年2月19日 ／ 定価：2,618円（本体2,380円＋税10%）

■ 法務教科書 ビジネス実務法務検定試験(R)3級 テキストいらずの問題集 2025年版

ビジネス実務法務検定試験(R)3級の問題集です。たしかな法知識を身につけることができます。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798190310

編著：菅谷 貴子、厚井 久弥 ／ 発売日：2025年2月19日 ／ 定価：1,980円（本体1,800円＋税10%）

■ 法務教科書 ビジネス実務法務検定試験(R)2級 精選問題集 2025年版

ビジネス実務法務検定試験(R)2級の問題集です。より深い法知識を身につけることができます。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798190327

編著：菅谷 貴子、厚井 久弥 ／ 発売日：2025年2月19日 ／ 定価：3,300円（本体3,000円＋税10%）

■ 強いブランドをつくる キャラクターマーケティングの新しい教科書 企業キャラクターの開発・育成・運用からコミュニケーション戦略まで

かわいいだけでは機能しない、企業課題のソリューションに貢献する企業キャラクターの開発方法を紹介します。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798182872

著：山本 達也、糸乘 健太郎 ／ 発売日：2025年2月20日 ／ 定価：2,200円（本体2,000円＋税10%）

■ 売れる「商品ブランディング」の教科書

商品ブランディングをこれから学びたい初心者に向けて基本と打ち手を解説します。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798183947

監修：一般財団法人大阪デザインセンター、著：森 孝幹（レガングループ代表）／ 発売日：2025年2月20日 ／ 定価：2,200円（本体2,000円＋税10%）

■ Girls at Home 毎日をゴキゲンに過ごすイラストスタイルブック

イラストレーター12人が描き下ろした、ゴキゲンな女の子たちのおうち時間を紹介します。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798188959

著：asuka、an minami、utu、kakimaku、急行2号、satou、さめない、高橋 由季、乃の木 そよ、万年喪服、meeco、棉 きのし ／ 発売日：2025年2月20日 ／ 定価：1,980円（本体1,800円＋税10%）

■ 「漢方」を仕事にしたいと思ったら読む本

漢方・中医学の知識を仕事に活かすためのノウハウを人気の漢方薬剤師が紹介します。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798184708

著：杉山 卓也 ／ 発売日：2025年2月25日 ／ 定価：2,640円（本体2,400円＋税10%）

■ Excelパワーピボット 第2版 7つのステップでデータ集計・分析を「自動化」する本

パワークエリ／パワーピボット／DAXで圧倒的な業務改善を行う方法を解説します。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798187433

著：鷹尾 祥 ／ 発売日：2025年2月25日 ／ 定価：2,838円（本体2,580円＋税10%）

■ ITエンジニア採用のための戦略・ノウハウがわかる本 計画・募集活動から選考・クロージングまで

ITエンジニアの採用に求められる採用業務を構造的に整理し、採用競争を勝ち抜くための戦略を紹介します。

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798172866

著：中島 佑悟、高濱 隆輔、千田 和央 ／ 発売日：2025年2月25日 ／ 定価：2,508円（本体2,280円＋税10%）