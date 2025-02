TOEFL(R)ÂÐºö¤«¤éÎ±³Ø·Ð¸³¤Þ¤ÇÂç³ØÀ¸¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¿·¥Ý¥Ã¥É¥­¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤ÎTOEFL(R)¥é¥¸¥ª¡ÙÇÛ¿®³«»Ï

ETS Japan合同会社

TOEFL(R)テスト日本事務局 / ETS Japan(所在地:東京都千代田区、カントリーマネージャー:根本斉)は、TOEFL(R)を受験して留学の夢を叶えられた大学生のリアルな留学体験談をお届けする新ポッドキャスト番組『みんなの TOEFL(R) ラジオ』を公式YouTubeチャンネルにて配信開始いたしました。この番組を通して、世界中の大学でTOEFL(R)のスコアを使って学んでいる大学生たちの様々なストーリーをインタビュー形式でお届けし、TOEFL(R)学習のきっかけや留学準備に役立ていただけることを目指しています。

番組概要

■番組名:『みんなのTOEFL(R)ラジオ』

■配信日時:毎週金曜日 18:00

■配信プラットフォーム:[Youtube] https://hubs.ly/Q035mnNg0

■内容:TOEFL(R)対策と留学をテーマに、大学生のリアルな体験談を配信。TOEFL(R)学習や留学に役立つノウハウを提供する受験者向けポッドキャストです。

様々な国での留学体験談が聞ける!

既に配信された体験談、これから配信される体験談の一部をご紹介。英語圏に限らず様々な国の留学体験談をお届けします。

【アメリカ留学】サンノゼ州立大学に留学した九州大学 K.Mさん【タイ留学】スィーパトゥム大学に留学した叡啓大学 K.Oさん【カナダ留学】ブリティッシュコロンビア大学に留学した東京大学 Y.Kさん【アメリカ留学】スリッパリーロック大学に留学した佐賀大学 りゅうせいさん【ブルネイ留学】ブルネイ・ダルサラーム大学に留学した創価大学 K.Sさん【アメリカ留学】サンノゼ州立大学に留学した九州大学 Timさん

インタビュイーが在籍をしている大学 ※50音順

叡啓大学、関西外国語大学、九州大学、九州産業大学、佐賀大学、創価大学、東京大学、東洋大学、法政大学 など

インタビュイーの留学先 ※リストは全体の一部です

【アメリカ】

Warren Wilson College(ウォーレン・ウィルソン・カレッジ)、Gettysburg College(ゲティスバーグ大学)、Kennesaw State University(ケネソー州立大学)、San Jose State University(サンノゼ州立大学)、University of Delaware(デラウェア大学)、Slippery Rock University of Pennsylvania(ペンシルベニア州立スリッパリーロック大学)、Michigan State University(ミシガン州立大学)、University of Missouri-St. Louis(ミズーリ大学セントルイス校)

【イギリス】

University of Warwick(ウォーリック大学)、University of Leeds(リーズ大学)

【タイ】

Sripatum University(スィーパトゥム大学)

【ドイツ】

Ludwig-Maximilians-Universitat München(ルートヴィヒ・マクシミリアン大学・ミュンヘン)

【ブルネイ】

Universiti Brunei Darussalam(ブルネイ・ダルサラーム大学)

今すぐ視聴する 〉 :https://youtube.com/playlist?list=PL5iRd4TUTqMFCyaMJKIgE-dyuQPFUujVs&si=i8WEhfuCwzfxOR14

『みんなのTOEFL(R)ラジオ』を聞いてすぐに始められる対策について以下のページにまとめています。

あわせてご確認いただき、TOEFL iBT(R)、TOEFL ITP(R)の学習にお役立てください。

TOEFL iBT(R)対策はこちら :https://www.toefl-ibt.jp/test_takers/tips/

TOEFL ITP(R)対策はこちら :https://www.toefl-ibt.jp/toefl-itp/testtaker/preparation.html

◆TOEFL(R)について

米国ニュージャージー州プリンストンに本社を置く、教育サービスの非営利団体ETSが実施する国際基準の英語能力測定試験。英語圏に限らず、世界160か国以上、13,000以上の大学・大学院、その他機関で活用されています。また日本国内でも大学/大学院入試、単位認定、教員・公務員試験、国際機関の採用、自己研鑽、レベルチェック、生涯学習など活用の場は広がっています。

【会社概要】

ETS Japan 合同会社(英語表記:ETS Japan)

職務執行者:根本 斉

所 在 地 :〒102-0074 東京都千代田区九段南4-7-24 トゥーラント88ビル 4F

Tel : 03-6272-8543

Fax :03-6272-8544

Webサイト:www.etsjapan.jp

創 立:2021年5月17日

事 業 内 容 :東京を拠点とするETS Japanは、米国ニュージャージー州プリンストンに本社を置く、教育サービスの非営利団体ETSの子会社です。英語力の証明として、アメリカ、カナダ、イギリス、オーストラリア、ニュージーランドなど英語圏の100%の教育機関や、世界160カ国13,000以上の教育機関でそのスコアが認められているTOEFL(R)テストのほか、海外MBA・大学院留学で必要とされるGRE(R)テスト、各種テスト教材、ライティング添削ツールCriterionなど、様々な評価ツールや学習ツールを提供しています。最先端の研究に基づいた公正で信頼性の高いそれらのツールを提供することで、すべての学習者が個々の可能性を最大限高めることができる機会の創出と社会貢献を目指しています。