(C)SAINT MxxxxxxとニューエラによるMLBをパートナーに迎えたコラボレーションヘッドウェアを3月8日（土）より順次発売

スポーツ、ライフスタイルブランドのニューエラは、READYMADE (レディメイド)のデザイナーであ

る細川雄太と、ロサンゼルスを拠点に活動するアーティスト兼デザイナー・Cali DeWitt (カリ・デウィ

ット)が手がけ、世界中から注目を集める(C)SAINT Mxxxxxx (セントマイケル)と、MLBをパートナーに迎えたコラボレーションヘッドウェアを発売いたします。

ベースモデルモデルには両社のコラボレーションで定番となっている、柔らかな被り心地が特徴の

[Retro Crown 9FIFTY(TM)]を採用。公式選手用キャップのカラーを踏襲しつつ、リアに各球団のチー

ム名をオリジナルフォントでデザインするなど、(C)SAINT Mxxxxxxならではのアレンジがほどこされ

ています。(C)SAINT Mxxxxxxの正規ディーラーと、ニューエラ世界各国のオンラインストア、MLB

Flagship Store NYC、MLBShop.com、New York Yankeesの球場Yankee Stadium、San Francisco

Giantsの球場Oracle Park、Houston Astrosの球場Daikin Parkにて、3月8日(土)より順次発売を開始する予定です。

【ラインナップ】

[Retro Crown 9FIFTY(TM)] 各\19,800(税込み)

