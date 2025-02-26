【無料ダウンロード資料】「運賃値上げ交渉の禁じ手！公正取引委員会の新指針で高まる独占禁止法リスク」を公開しました｜船井総研ロジ株式会社
日本最大級の物流コンサルティングファーム 船井総研ロジ株式会社（本社：大阪市中央区、代表：橋本直行、以下「船井総研ロジ」）は、公正取引委員会の新指針で高まる独占禁止法リスクについて解説し、具体的な防止策を6つのポイントにまとめた無料資料「運賃値上げ交渉の禁じ手！公正取引委員会の新指針で高まる独占禁止法リスク」を公開しました。
無料ダウンロードはこちら≫ :
https://logiiiii.f-logi.com/documents/know-how/antitrust-contact-risk/
資料を読むと下記のようなことがわかります
- 令和5年11月策定”公正取引委員会の新指針”
- 荷主企業に対して運賃値上げが求められる背景
- 荷主企業による6つの独占禁止法抵触防止ポイント
運賃値上げの交渉、実は独占禁止法に抵触するリスクがあることをご存知ですか？ 令和5年11月に公正取引委員会が発表した新指針によって、荷主企業はこれまで以上に慎重な対応を求められています。
本資料では、公正取引委員会の新指針で高まる独占禁止法リスクについて解説し、具体的な防止策を6つのポイントにまとめました。 主要ポイントを押さえてコンプライアンスを遵守しながら、適切な運賃交渉を実現しましょう。
資料の一部をご紹介！
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会社紹介
船井総研ロジ株式会社は、物流戦略の策定から倉庫の現場改善、物流コストの抑制など、高度な物流体制の構築を実現する日本最大級の総合物流コンサルティング会社です。また、荷主企業（製造業・卸売業・小売業）の物流責任者が集う情報交換コミュニティ「ロジスティクス・リーダーシップ・サロン」を運営しています。
コンサルティングについて≫ https://www.f-logi.com/ninushi/(https://www.f-logi.com/ninushi/)
ロジスティクス・リーダーシップ・サロンについて≫ https://lp.f-logi.com/ninushi/lls/(https://lp.f-logi.com/ninushi/lls/)
会社概要
会社名：船井総研ロジ株式会社
大阪本社：〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜四丁目4番10号 船井総研大阪本社ビル
東京本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号
東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階
代表者：代表取締役社長 橋本 直行
設立：2000年5月10日
資本金：9,800万円
ＴＥＬ：03-4223-3163
ＭＡＩＬ：marketing@f-logi.com
ＷＥＢ：https://www.f-logi.com(https://www.f-logi.com)
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