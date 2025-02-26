『不適切にもほどがある！？』ぎりぎりを攻めたセクシー写真集に挑戦！澄田綾乃２nd写真集『幻愛』絶賛発売中！

株式会社ワン・パブリッシング

株式会社ワン・パブリッシング（東京都港区／取締役社長：松井謙介）は、澄田綾乃写真集『幻愛』（定価：3960円（税込））を2025年2月26日（水）に発売しました。

ぼくらのセクシーアイコン澄田綾乃の2nd写真集『幻愛』が大好評発売中！ 発売記念イベントも！

美形クールフェイス＆最強ナイスバディのぼくらのセクシーアイコン、澄田綾乃の2nd写真集『幻愛』が絶賛発売中！ 台湾で撮影された本作。異国情緒あふれる世界観の中、手ブラを超えた限界露出に挑戦。バストトップをビールの缶で、細い布一枚で、ハート形のシールで…隠すだけという、バストの自然なラインが全開のギリギリのラインをお見せします。

そのほか、インパクト大な真珠のすけすけドレス、抜群のスタイルを活かした変形ワンピース水着、路地裏での下着姿など、見どころしかない写真集に。発売記念イベントも３月１日（土）に東京神保町・書泉グランデ、３月８日（土）に大阪・TSUTAYA EBISUBASHIで開催。東京でのイベントには澄田綾乃が水着で登場！ 撮影タイムもあるので、水着グラビアファンの方はぜひチェックしてください！

■PROFILE

澄田綾乃 Sumida Ayano

1999年2月26日生まれ。山口県出身。

身長156cm。B88・W56・H87.5。血液型A型。

2021年2月『週刊ヤングジャンプ』でグラビアデビュー！ 以降、持ち前の美形クールフェイスと抜群のスタイルで数々のグラビア誌で活躍中。TBSドラマ『不適切にもほどがある！』で注目を浴びる。現在、グラビア活動以外にもドラマやwebCM『ホワイトアウト・サバイバル』など多方面で精力的に活動中。

［公式X］ https://x.com/AYANO_SUMIDA

［公式Instagram］ https://www.instagram.com/nonnon112620

■商品概要

タイトル：澄田綾乃写真集『幻愛』

発売日：2025年２月２６日（水）発売

発行：株式会社ワン・パブリッシング

撮影：小塚毅之／スタイリスト：田中陽子／ヘアメイク：南野景子

定価：3,960円（税込）／判型：A4判／ページ数：112ページ

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■関連URL

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