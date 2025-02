特別展示『ACN ラムセス大王展 ファラオたちの黄金』限定、ガラス絵で描いた『エジプト缶』新発売。古代エジプト人が愛したミルク風味のクッキー入り

「太陽の王」に因んだモチーフを "ガラス絵" で表現

株式会社ビーディ・ラボ

アジア初上陸の『ACN ラムセス大王展 ファラオたちの黄金』の展覧会と青山デカーボのコラボ商品『エジプト缶』を発表します。

『エジプト缶』には蓋面に1枚、側面に2枚のガラス絵がデザインされています。

蓋面の主役はエジプトをイメージした香水瓶。

古代エジプトの時代から香水は神事などに使われ、ガラス瓶も製造されていました。

イラストの香水瓶には、古代エジプトで神聖な石として崇められた宝石・ラピスラズリが嵌め込まれています。『エジプト缶』では随所にラピスラズリ・ブルーが使われています。

四隅には太陽のモチーフを配置。ラムセス大王は「太陽の王」と呼ばれる偉大なファラオであることに因んだデザインです。

手のひらサイズのお菓子缶に溢れんばかりのエジプト

缶の側面には、古代エジプトの壁画をイメージしたイラストや、古代エジプトの独特な模様をあしらった2枚のガラス絵をデザインしました。

ファラオの仮面や、動物の頭を持ったエジプトの神、古代エジプトで崇拝された黒猫など。どの絵柄が、古代エジプトの何を表現しているか考えてみると、知的好奇心が湧いてきます。

絵一つひとつの意味が読み取れなくても、見ているだけで古代エジプトの魂が伝わってくるような仕上がりです。

古代エジプトでも愛された「ミルク」風味のクッキー入り

お菓子缶の中には、植物素材のみで作ったミルク風味の米粉クッキーを入れました。

古代エジプト人も、牛を飼ってミルクを絞り、生活の糧としていたことがわかっています。ラムセス大王の時代から人々の暮らしを支えてきたミルクをテーマに仕上げた、プラントベースクッキーです。

手のひらに乗る大きさの正方形のお菓子缶。

手に取って眺めれば、『ACN ラムセス大王展 ファラオたちの黄金』の感動がいつでも蘇ります。ラムセス大王の偉業に思いを馳せる手土産にどうぞ。

【商品詳細】

・『ACN ラムセス大王展 ファラオたちの黄金』限定『エジプト缶』

グルテンフリー&植物素材のみで作ったミルク風味クッキー5個入り

税込1,540円

※特設ショップへの入場には展覧会チケットが必要です。

※お取り置きやご予約は承っておりません。

※数量限定販売のためなくなり次第終了

※本商品と展覧会入場券がセットになったお得なチケットも発売!詳細は展覧会公式サイトをご覧ください。

【開催場所】

名称:ACN ラムセス大王展 ファラオたちの黄金 / ACN Ramses the Great and the Gold of the Pharaohs

会期:2025年3月8日(土)~9月7日(日)

会場:ラムセス・ミュージアム at CREVIA BASE Tokyo(豊洲)

住所:東京都江東区豊洲6丁目4-25

営業時間:平日10:00 - 18:00(最終入場 17:00) 土・日・祝日・特定日9:00 - 19:00(最終入場 18:00)

詳しくは『ACN ラムセス大王展 ファラオたちの黄金』公式サイトへ

『ACN ラムセス大王展 ファラオたちの黄金』公式サイト:https://ramsesexhibition.jp/

お問い合わせ:050-5541-8600(ハローダイヤル)

全日9:00-20:00

青山デカーボ公式HP : https://www.aoyama-decarbo.com