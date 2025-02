断らずに仕事をしてきたことが、ご当地マンガの執筆につながった。栃木県佐野市の姉妹ユニット「いちごとまるがおさん」小菅慶子氏

株式会社クリエイターズマッチ

「クリエイターが輝ける社会を創造する」をミッションに掲げ、広告業界で「教育・制作・開発」の3つの領域にわたりクリエイティブに関わるサービスを展開している株式会社クリエイターズマッチ(代表取締役:呉京樹、本社:東京港区)は、運営するメディア「thinc Journal(シンクジャーナル)」にて、栃木県のクリエイター「いちごとまるがおさん」の小菅慶子氏を取材いたしました。thinc Journal は、地域の課題解決や地元を盛り上げたいクリエイター/クリエイティブの情報を発信することで、全国のフリーランスクリエイターのキャリア形成の助けになるヒントをお届けするメディアです。

栃木県佐野市出身、在住の姉妹クリエイターユニット「いちごとまるがおさん」。お姉さんの小菅慶子氏は、東京の専門学校を卒業後、そのまま東京の印刷会社に就職。栃木県へのUターン、地元企業への転職を経て、妹と共に独立しました。デザイナーとして独立した小菅氏は、現在ではマンガ制作、講師業にも活動の幅を広げています。活動のひとつが、ご当地マンガ『負けるな!ギョーザランド!!』です。独立後の仕事の広がり、ご当地マンガ制作の裏話や込める想いなどを伺いました。皆様がクリエイティブな挑戦をする上でのインスピレーションやモチベーションにつながれば幸いです。

1)断らないから、仕事が広がる<仕事から芽生えた地元愛>

妹と独立し、デザイナーとしての仕事をはじめた小菅氏。当初はマンガを仕事にするつもりはなかった小菅氏がマンガ制作をはじめたのは、1本の依頼でした。ご当地マンガ『負けるな!ギョーザラド!!』誕生のきっかけ、ご当地マンガ執筆の舞台裏について語っていただきました。

詳細を見る :https://thinc-journal.c-m.co.jp/thinc/2866/

2) 断らないから、仕事が広がる<作品愛が自信をつくる>

地元・栃木県をマンガにすることで、地元愛が芽生えてきたという小菅氏。その活動は、地元企業とのコラボレーション、「とちぎ未来大使」など、さらに広がりを見せています。2025年夏には、『負けるな!ギョーザランド!!』の朗読劇も予定され、他のクリエイターたちとの仕事にも取り組んでいる真っ最中です。第2回では、SNS社会を生きるクリエイターがメンタルを守る秘訣、営業のスタンス、今後への想いを語っていただきました。



2025年3月6日公開予定

ぜひ、ご覧ください。

■「いちごとまるがおさん」小菅慶子氏について

1985年栃木県生まれ。栃木県立足利工業高等学校 産業デザイン科を卒業後、日本電子専門学校コンピュータグラフィックス科を卒業。東京都や栃木県内の会社でグラフィックデザイナーとして経験を積んだのち、2014年、妹と共にクリエイターユニット「いちごとまるがおさん」を結成。デザイナーの仕事の他、ご当地マンガ『負けるな!ギョーザランド!!』の執筆、講師業なども手掛ける。2024年4月より栃木県より「とちぎ未来大使」の任命を受け、登壇活動などにも取り組む。

■ thinc Journal について

thinc Journal は地域の課題解決や地元を盛り上げたいクリエイター、クリエイティブを発信するメディアです。「ひと・こと」にこだわって、各地域で活躍されているクリエイターの方々にスポットを当て全国のフリーランスクリエイターのキャリア形成の助けになる情報を発信いたします。全国には優秀なクリエイターがたくさん活躍しています。しかし、大手企業の広告などに比べユーザーが Mass ではないこともあり話題になりにくい時代が続いてきました。近年ではユーザーコミュニケーションの形式が One to One を理想形としたものも多くなり各地域や地元などローカルクリエイティブもようやく注目されるようになってきました。クリエイターズマッチでは創業時より「クリエイティブの地産地消」を目指してクリエイターネットワークを全国展開。地域のクリエイティブを見つめてきた、私たちだからこその視点でスポットを当てていきます。

URL:https://thinc-journal.c-m.co.jp/

■ 運営元:株式会社クリエイターズマッチ

代表者: 代表取締役 呉 京樹(ご けいじゅ)

所在地: 東京都港区東新橋2-6-10 大東京ビル8F

設立 : 2007 年 8 月 1 日

資本金: 100,000,000 円

業務内容:プラットフォーム事業「thinc」/広告制作・サイト運用事業/AdFlow 事業

URL: http://c-m.co.jp/