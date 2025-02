アドビ、世界をリードする画像およびデザインアプリ、Adobe Photoshopのモバイル版を提供し、次世代のクリエイターを支援

アドビ株式会社- 本日提供を開始するAdobe Photoshop iPhone版(Android版は近日提供予定)は、レイヤーやマスクなど、Adobe Photoshopの代表的な画像処理およびデザインツールをモバイルデバイス向けに最適化したもので、自由自在なクリエイティビティを提供- Adobe Photoshopのモバイル版とweb版は、次世代のクリエイターにとって使いやすく直感的なインターフェースで、魅力的なビジュアルのデザインや編集を容易に- Adobe Photoshopのモバイル版とweb版は、現在のAdobe Photoshopプランに含まれており、従来のAdobe Photoshopユーザーに柔軟なエコシステムを提供し、さまざまなデバイスからの制作や編集を可能に

※当資料は、2025年2月25日(米国時間)に米国本社から発表されたプレスリリース(https://news.adobe.com/news/2025/02/photoshop-mobile-web)の抄訳版です。

【2025年2月26日】

アドビ(Nasdaq: ADBE)(本社:米国カリフォルニア州サンノゼ、以下アドビ)は本日、Adobe Photoshopモバイル版(https://www.adobe.com/jp/products/photoshop/app.html?promoid=W2T7JLZV&mv=other)の提供と、Adobe Photoshop web版(https://www.adobe.com/jp/products/photoshop/online.html?promoid=VY36JQQW&mv=other)の拡大を発表しました。Adobe Photoshop iPhone版は本日から提供を開始し、Android版の提供は年内を予定しています。Adobe Photoshopの代表的な機能である画像編集、デザイン、レイヤー、マスク機能や人気のAdobe Fireflyによる生成塗りつぶし機能などが無料(有料プランへのアップグレードあり)かつモバイルに最適化された形で提供されます。これにより、外出先で創作活動をすることが近年増加しているアーティストやデザイナーにとって、これまで以上にアクセスしやすく、直感的に使える身近なものとなりました。使いやすいモバイルインターフェイスを備えたこの新しいモバイルアプリは、画像編集・デザインにおけるAdobe Photoshopの無限の可能性を次世代の画像やデザインが好きなユーザーにも利用していただけるよう、一から設計されています。また、既存のAdobe Photoshopユーザーにも、どこからでも編集作業を行える柔軟性を提供します。外出先から作業中の作品にアクセスしたり、アイデアをすぐにキャプチャしたり、趣味のプロジェクトに没頭したりと様々なシーンで活用可能です。これらすべてを手のひらで操作できます。次世代のクリエイターや、モバイルでユニークなデジタルアートを作成したい経験豊富なクリエイティブプロフェッショナルは、これまで以上に迅速かつ容易にAdobe Photoshopを使い始めることができます。

アドビの新しい「Adobe Photoshop モバイル版 & web版プラン」では、モバイル環境やwebブラウザ上で創作活動をするクリエイターに、より高度な画像編集とデザイン機能を提供します。高精度の選択範囲作成、領域を限定した画像調整、高度なカラーコレクション、商用利用可能なAdobe Firefly搭載生成AIツールへのアクセス拡大、Adobe Photoshopが対応するすべてのファイル形式の読み込み・書き出し・編集サポートなど、様々な機能が含まれています。モバイル版とweb版のシームレスな統合により、クリエイターはデバイスをまたいで同じファイルで作業を継続できるようになります。強化されたAdobe Photoshop web版のアップデートには、webとモバイル間でのシームレスな行き来を実現するユーザーインターフェイスの改良、豊富な無料素材が揃うAdobe Stockライブラリとの直接統合、さらにSafari、Chrome、Firefox、Edgeなど、幅広いブラウザ環境への対応などが含まれます。

アドビのデジタルメディア担当シニア バイス プレジデント、アシュリー スティル(Ashley Still)は、次のように述べています。「Adobe Photoshopの無限のクリエイティブな可能性をモバイルにもたらし、プロのアーティストやデザイナーから、初めてAdobe Photoshopに触れる新しい世代のクリエイターまで、誰もがアプリの代表的な画像編集・デザイン機能を利用できるようになることを嬉しく思います。Adobe Photoshopの新しいモバイル版とweb版は、次世代のクリエイティビティを解き放ち、クリエイターがいつでもどこでも素晴らしい写真や豊かなグラフィック、素晴らしいアートを生み出すことを可能にします。」

Adobe Photoshopの新しいモバイル版の導入により、このレベルのパワー、精度、コントロールを備えた画像編集およびデザイン機能が、単一のモバイル版で無料提供されるのは初めてとなります。クリエイターは、あらゆる要素をピクセルレベルで完全にカスタマイズし、レイヤー、マスク、ブレンドモードなどのAdobe Photoshopの代表的なツールを使用して高度な編集を行うことができます。また、Adobe Firefly(https://www.adobe.com/jp/products/firefly.html)を搭載したクリエイターフレンドリーで商用利用が可能なAIツールを活用して、アイデアを練り、より迅速に編集し、簡単に画像に命を吹き込むことができます。

次世代のクリエイターと実績あるクリエイティブプロフェッショナルを支援

この新しいモバイルアプリは、スマートフォン専用に開発されており、Adobe Photoshopの代表的な機能と性能を次世代のクリエイターにもたらします。また、ファッション、音楽、ゲーム、または従来のデザインなどの分野でデスクトップ版を使う経験豊富なプロフェッショナルが外出先でもアクセスできるようにします。Adobe Photoshop iPhone版は、コンセプトアートやムードボード、音楽アルバムやポッドキャストのカバーアート、ファッションルックブックなど、素晴らしいビジュアルを作成するプロセスに驚くほどのパワー、楽しさ、柔軟性をもたらします。

アドビは、クリエイターが最高の作品を生み出す究極の画像編集・デザインアプリとしてAdobe Photoshopを進化させ続けていきます。この新しいモバイル版は、デスクトップ版、web版、iPad版など、あらゆるプラットフォームのAdobe Photoshopアプリと互換性があるため、Adobe Photoshopを長年使用しているクリエイターは、外出先でもアイデアを練ったり、素早く編集を行ったり、趣味のプロジェクトをいつでもどこでも開始したりすることができます。

すべてのAdobe Photoshopモバイル版ユーザーに提供される機能

Adobe Photoshop iPhone版は、無料で提供され、モバイル用に特別に設計されており、強力な機能がいくつか用意されています。

- Adobe Photoshopの代表的なツールや機能(選択範囲、レイヤー、マスクなど)を使用して画像を結合、合成、ブレンドし、ユニークな画像やデザインを作成- 直感的なタップ選択ツールを使用して画像の一部を削除、カラーを変更、または置き換え- スポット修復ブラシなどの高度な削除ツールを使用して、わずかな時間で不要な部分を消去- Adobe Fireflyを搭載した強力な生成AIツールを活用し、人気の生成塗りつぶしと生成拡張機能により、簡単にデザインに新しい要素を追加したり、素早い写真の編集が可能に- Adobe Express、Adobe Fresco、Adobe Lightroomなどのクリエイティブアプリと直接統合することで、ワークフローを簡単にナビゲート可能- 豊富な無料素材が揃うAdobe Stockアセットから追加、置き換え、作成が可能

Adobe Photoshop モバイル版 & web版プラン

Adobe Photoshopのプランに、モバイル版のプレミアム機能とAdobe Photoshop web版へのアクセスを含む新プランを追加します。

- Adobe Photoshopモバイル版からAdobe Photoshop web版に移動すれば、ワークフローを維持しながら、異なるデバイスの使い分けによる、より正確でコントロールされた作業が可能に- Adobe Photoshop web版とモバイル版の両方で、商用利用が可能なAdobe Firefly搭載のツールにアクセスできます- 20,000以上のフォントにアクセスしたり、追加のオプションを読み込んだりすることで、無限のタイポグラフィオプションを実現できます- オブジェクト選択ツールで、人物や被写体をより正確に選択できます- 自動選択ツールなどの選択ツールでオブジェクトの範囲を設定し、領域を限定した画像調整を行えます- 削除ツールで簡単に不要な部分を削除し、コピースタンプツールで不要なオブジェクトを隠し、コンテンツに応じた塗りつぶしで画像の一部をシームレスに塗りつぶせます- 透明度やカラー効果をコントロールしたり、高度な描画モードで独自のスタイルを追加したりできます- 覆い焼き・焼き込みツールで色相や彩度に影響を与えることなく、画像の領域を明るくしたり暗くしたりできます

責任あるイノベーション

アドビはクリエイターの信頼できるパートナーとなることを目指しており、AIのイノベーションにおいてもクリエイターを第一に考えるアプローチを採用し、説明責任、社会的責任、透明性というアドビのAI倫理原則(https://www.adobe.com/jp/ai/overview/ethics.html)に従って開発されることを保証しています。Adobe Fireflyは、Adobe Stockのライセンスコンテンツやパブリックドメインのコンテンツを含む、アドビが使用許可を得たコンテンツのみでトレーニングされているため、安全に商用利用できます。さらに、Adobe Photoshopモバイル版やweb版でAdobe Fireflyを搭載したツールで生成されたコンテンツには、デジタルコンテンツの成分表示ラベルのような役割を果たす「コンテンツクレデンシャル(https://contentcredentials.org/)」が添付され、生成AIの使用に関する透明性を高めるのに役立ちます。

価格と提供時期

Adobe Photoshopモバイル版(iPhone版)はApp Storeで本日から提供開始されます。また、新しいAdobe Photoshopモバイル版 & web版プランでは、Photoshop モバイル版にプレミアム機能追加提供され、Adobe Photoshop web版へのアクセスが含まれて、月額1,300円または年額11,000円で利用可能です。

現在提供中の他のAdobe Photoshop有料プランには、Safari、Chrome、Firefox、Edgeに対応したAdobe Photoshop web版へのアクセスがすでに含まれており、今回Adobe Photoshopモバイル版へのアクセスが追加されます。

なお、Android版の提供は年内を予定しています。

本日のニュースの詳細については、アドビブログ(https://blog.adobe.com/jp/publish/2025/02/26/cc-all-new-photoshop-iphone-app-reimagines-image-editing-for-mobile-creators)をご覧ください。

■「アドビ」について

アドビはデジタル体験を通じて世界に変革をもたらします。

アドビに関する詳細な情報は、webサイト(https://www.adobe.com/jp/about-adobe.html)をご覧ください。

(C) 2025 Adobe. All rights reserved. Adobe and the Adobe logo are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.