翻訳案件に対応したBusiness Management Systemである「XTRF」日本国内のクラウドサーバーも利用可能に

日本におけるXTM International(本社:イギリス、CEO:Ian Evans、以下 XTM)社の翻訳プラットフォーム(XTM Cloud, XTRF by XTM, Rigi by XTM)の販売活動を担う日本で唯一のリセラーである翻訳テクノロジー株式会社(東京都新宿区、代表取締役:古河師武、以下 翻訳テクノロジー)より、翻訳案件に対応した Business Management System「XTRF」を改めてご紹介します。

これまでは海外のクラウドサーバーのみで提供していましたが、2025年2月より日本国内のクラウドサーバーも利用可能になりました。セキュリティを重視するお客様にも、安心してご利用いただけます。

サービスの目的や背景

世界的な成長を牽引するクラウドベースのTranslation Management System「XTM Cloud」、WebアプリケーションのUI可視化に特化したクラウドベースのUIテキスト翻訳ツール「Rigi by XTM」に加え、最近XTM社の製品プラットフォームに加わったのが、翻訳手配部門や翻訳会社向けに開発された「XTRF by XTM」です。XTRFは、見積もり作成、ワークフローを活用した翻訳プロジェクトの管理、請求処理まで対応可能なVendor and Business Management Solutionです。

サービス詳細

クラウドベースのBMS「XTRF」は、これまで複数のアプリケーションやソフトウェアで対応していた企業のシステムを一元化し、翻訳案件の管理や自動化を促進できます。

今後の展開

翻訳テクノロジーでは、当初のお問合せ、見積もり依頼から、導入のご支援、導入後のサポートまですべて日本語で対応し、日本円での決済、日本現地のサポート体制をご提供しており、より日本のお客様に寄り添うことが可能になります。

単体システムの使用・運用方法だけでなく、翻訳案件全体の課題をお伺いしたうえで、最適なソリューションをご提示します。

デモのご希望やご質問は、お気軽に以下の窓口までご連絡をお願いいたします。

