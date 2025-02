『いしよわちゃん』のアミューズメントプライズが3月より登場決定！

システムサービス株式会社

システムサービス株式会社(本社:東京都豊島区、代表取締役社長:田村宗弘)は、『いしよわちゃん』のプライズ商品を2025年3月より順次アミューズメント施設にて展開いたします。

さらに2月26日よりフォロー&リポストキャンペーンも実施いたします。

◆いしよわちゃん ぬいぐるみBIG

【アミューズメント専用景品】

約25cmのぬいぐるみ

<商品詳細>

【商品名】:いしよわちゃん ぬいぐるみBIG

【種類】:全3種

【登場時期】:2025年3月2週より順次登場予定

【導入店情報】https://fans.co.jp/event/2503_iy_SS15693

※無くなり次第終了となります。

◆いしよわちゃん マスコットキーチェーン

【アミューズメント専用景品】

約7cmサイズのマスコットキーチェーン

<商品詳細>

【商品名】:いしよわちゃん マスコットキーチェーン

【種類】:全5種

【登場時期】:2025年3月2週より順次登場予定

【導入店情報】https://fans.co.jp/event/2503_iy_SS15694

※無くなり次第終了となります。

【フォロー&リポストキャンペーン】

プライズ登場を記念して、フォロー&リポストキャンペーンを実施いたします。

・システムサービス公式Xアカウント「システムサービス公式(@FANSCLUB_SS)」をフォロー

・該当ポストをリポスト

抽選で1名様に3月登場「いしよわちゃん ぬいぐるみBIG」「いしよわちゃん マスコットキーチェーン」をセットでプレゼント。

・キャンペーン期間2月26日~3月3日23時59分まで

■著作権表記

(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

■『いしよわちゃん』

三日坊主で自分をついつい甘やかしちゃうイヌ。

意志が弱いせいかまっすぐだった耳やしっぽもだんだん垂れてきちゃった...。

口癖は「明日こそ」。

■いしよわちゃん 公式サイト

https://www.san-x.co.jp/ishiyowachan/#profile

■システムサービス株式会社

https://fans.co.jp/

■システムサービス公式(X/旧Twitter)

https://x.com/FANSCLUB_SS

※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。