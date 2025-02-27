【BIC SIM】人気のSIMフリーiPhone、Androidが最大16,500円割引に！さらに月額料金を6ヵ月間500円割引し、新生活を全力応援！
株式会社ラネット
１.SIMフリースマホ16,500円割引キャンペーン
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２.ポイント還元キャンペーン
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/89853/table/78_2_816f977c0d370cdc93f410564858e5c4.jpg ]
３.初月無料キャンペーン
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/89853/table/78_3_42c691be95b3678c6c1846a42813092b.jpg ]
詳細を見る :
https://bicsim.com/campaign/sim_cp900-shop/?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=PRT_CP2502_2
１.音声SIM割引
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/89853/table/78_4_02ad1723a1d0fd6dacce92a14d80e979.jpg ]
２.通話定額オプション割引
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/89853/table/78_5_6d76f75a1b3c376ce430637c29b78ed9.jpg ]
３.音声SIMギガ増量
[表6: https://prtimes.jp/data/corp/89853/table/78_6_317f9e32839a6773ace712315bd6da78.jpg ]
詳細を見る :
https://bicsim.com/plan/gigaplan/?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=PRT_CP2503_1
[表7: https://prtimes.jp/data/corp/89853/table/78_7_e3103b7195575034c7af890e9f12524c.jpg ]
詳細を見る :
https://au.wi2.ne.jp/bicsim02/?-r-pr
BIC SIM公式アカウントを見る :
https://x.com/bicsim_official
ビックカメラグループの格安SIMである「BIC SIM powered by IIJ(以下、BIC SIM)」は、新生活に新しいスマホの購入をご検討されている方が多い中、店頭限定で人気のSIMフリーiPhoneやAndroidを最大16,500円割引します。
併せてギガプランの月額料金を6ヵ月間500円割引、通話定額オプションが最大6ヵ月間0円になる春トクキャンペーンで新生活を始める方もお得にご利用いただけます。
さらに、新規でタイプA回線をお申込みいただくと、ビックカメラグループでご利用いただけるau PAYクーポン2,000円相当をプレゼントします。
[店頭申し込み限定] BIC SIMキャンペーン
１.SIMフリースマホ16,500円割引キャンペーン
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/89853/table/78_1_4eb625048e6b3b23646ba6163eb0d7a0.jpg ]
２.ポイント還元キャンペーン
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/89853/table/78_2_816f977c0d370cdc93f410564858e5c4.jpg ]
３.初月無料キャンペーン
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/89853/table/78_3_42c691be95b3678c6c1846a42813092b.jpg ]
［店頭申し込み限定］BIC SIMキャンペーンの詳細は2025年3月1日以降、以下からご確認いただけます。
詳細を見る :
https://bicsim.com/campaign/sim_cp900-shop/?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=PRT_CP2502_2
BIC SIM 春トクキャンペーン
１.音声SIM割引
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/89853/table/78_4_02ad1723a1d0fd6dacce92a14d80e979.jpg ]
２.通話定額オプション割引
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/89853/table/78_5_6d76f75a1b3c376ce430637c29b78ed9.jpg ]
３.音声SIMギガ増量
[表6: https://prtimes.jp/data/corp/89853/table/78_6_317f9e32839a6773ace712315bd6da78.jpg ]
BIC SIM春トクキャンペーンの詳細は2025年3月1日以降、以下からご確認いただけます。
詳細を見る :
https://bicsim.com/plan/gigaplan/?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=PRT_CP2503_1
BIC SIM タイプA新規加入者様限定キャンペーン
[表7: https://prtimes.jp/data/corp/89853/table/78_7_e3103b7195575034c7af890e9f12524c.jpg ]
au PAYクーポンご利用における注意事項は以下サイトをご確認ください。
詳細を見る :
https://au.wi2.ne.jp/bicsim02/?-r-pr
BIC SIMでは公式Xアカウントにてキャンペーン情報やイベント情報を発信しています。
BIC SIM公式アカウントを見る :
https://x.com/bicsim_official
※記載の金額は特段の注記等がある場合を除き全て税込みのものです。
※本情報は2025年2月27日(木)時点のものです。