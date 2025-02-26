『成功事例から学ぶ：オラクルクラウドERPへの移行と統合による運用負荷とコスト削減』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/infosys-20250318/M1D



■大手企業のIT部門や経営企画部門の皆様を対象

インフォシスとオラクルが共同で開催するセミナー「成功事例から学ぶ：オラクルクラウドERPへの移行と統合による運用負荷とコスト削減」を開催いたします。

本セミナーでは、インフォシスが手掛けた数々の成功事例を通じて、SAPやOracle EBSなどオンプレミスの既存ERPからオラクルクラウドERPであるOracle Fusion Cloud Applicationへのシームレスな移行と統合のプロセスをご紹介します。また、オラクルからは最新の製品動向や技術革新についての情報をお届けします。





■主催・共催インフォシス リミテッド日本オラクル株式会社■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/infosys-20250318/M1D



マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

過去セミナーの公開資料、他の募集中セミナーは▶こちら(https://majisemi.com?el=M1D)でご覧いただけます。

マジセミ株式会社

〒105-0022 東京都港区海岸1丁目2-20 汐留ビルディング3階

お問合せ： https://majisemi.com/service/contact/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]