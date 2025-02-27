3月6日(木)13:00～14:00「求人検索エンジンの攻略法とCRM活用セミナー」を開催

株式会社ダトラ

採用マーケティングATS「トルー」を運営する株式会社ダトラ（本社：大阪市中央区、代表取締役：草深悠介）は、ポーターズ株式会社との共催で、2025年3月6日（木）、「求人検索エンジンの攻略法とCRM活用」をテーマに、無料オンラインセミナーを開催いたします 。

お申込みはこちらから：

https://lp.porters.jp/seminar_250306?utm_source=partner&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_Datora(https://lp.porters.jp/seminar_250306?utm_source=partner&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_Datora)

お申込みはこちらから :https://lp.porters.jp/seminar_250306?utm_source=partner&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_Datora

求職者集客に求人検索エンジンを活用している人材派遣・人材紹介企業様も多いかと思いますが、現在のメイン集客経路以外にも「求人ボックス」や「スタンバイ」を正しく効果的に利用することで、応募数アップや応募単価の削減など集客効果の改善が可能です。採用支援に強みを持つ株式会社ダトラより求人検索エンジンの攻略法についてお話しさせていただきます。

また、集客で獲得した人材を採用までつなげるCRM活用＆ナーチャリングについて2200社のCRM導入実績を持つポーターズよりお話しさせていただきます。

「求人ボックス・スタンバイで思うように効果が出ていない」「集客チャネルを増やしたい」「集客からの決定率を上げたい」といった課題をお持ちの、人材派遣・紹介ご担当者様はぜひお気軽にご参加ください。

セミナー内容/登壇者

求人検索エンジン（求人ボックス・スタンバイ）徹底攻略

・求人検索エンジンを使った派遣集客の要点

・求人検索サイトの攻略戦略

・サイト別効果最大化のためのポイント

登壇者株式会社ダトラ 執行役員 杉山 智子

獲得した求職者の決定率アップを実現するCRM活用戦略

・獲得した後の登録～面談、決定までの自動化

・マッチング～ナーチャリング

・お客様事例

登壇者：ポーターズ株式会社 Field Consulting Gr. 熊野 賢人

開催概要

※Zoomによるオンライン開催となります

日程：2025年3月6日（木）

時間：13:00~14:00 ※12:50より開場

対称：人材派遣会社、人材紹介会社の経営者様または事業ご責任者様、ご担当者様

参加費用：無料

定員：制限なし

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