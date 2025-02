グローバルシェイカーブランド【Smartshake】から伝説の海外ロック・メタルバンドのコラボデザインのシェイカーが日本初上陸！

株式会社アールオーエヌ

世界90カ国以上で発売され、世界累計売上数は2500万本を超えるSmartshakeブランド。

その人気シリーズReforceステンレスシェイカーにて、世界中を熱狂させるロック・メタルの伝説のバンドとのコラボレーションが登場です。

日本での第一弾展開は5デザイン。激しい音楽とクールなアートワークでトレーニングをサポートします。

【Iron Maiden, Killers】激しいベースラインとエネルギッシュなバンドサウンド。マニアックで完成度の高いサウンドとアートワーク。【Metallica, Master of Puppets】メタリカの特別な曲、特別なアルバム。メタル初の米国立図書館で永久保存された歴史的な名盤。【Motorhead, Warpig】唯一無二のサウンドとロックで個性的な生き様。イギリスで知らない人はいない伝説のバンドを象徴するマスコットロゴ。【Motorhead, Ace of Spades】ジャンルを超え全ての音楽ファンを引き付ける最高傑作。反逆の賛歌、不屈の精神、妥協のないロックンロールのレガシー。【Slayer, South of Heaven】ライブで爆発する素晴らしいリフとグルーヴ。最も忌み嫌われた悪魔のスラッシュメタルバンドの象徴的作品。

■Smartshake Reforce(リフォース)シェイカーについて

Smartshake独自構造のステンレスボディのシェイカー。

マット仕上げのスタイリッシュなデザインがトレーニングの場面に映える。

ステンレスボディにより粉末がボトルにくっつかず、混ぜ残しが出ません。臭いは移りにくく、日々の洗浄とお手入れが簡単。

実証実験を重ね落下時に割れやすかったフタ周りに衝撃吸収ゴムを使用し、破損を防ぎます。底部も滑りにくく削れにくいゴム仕様で、より長く使えるように工夫されています。

ステンレスでも重さはわずか170g、ハントループ一体型で持ち運びしやすい。

ミキサーネットは、パウダーを効率的に素早く混ぜてフルーツも砕きます。音が出ない構造で静かに混ぜることができます。

■Smartshakeブランドについて

世界中のプロテインシェイカーの概念を変えた、スウェーデン生まれの SmartShake(スマートシェイク)

世界90カ国以上で発売され、ボディビル世界一の歴代Mr オリンピア優勝者、Ronnie Coleman(ロニー・コールマン)、Jay Cutler(ジェイ・カトラー)、Phil Heath(フィル・ヒース)やヒュー・ジャックマン等、プロアスリートやハリウッドセレブの有名人も愛用。

スタイリッシュなカラーとデザインは、「プロテインをこっそり飲む」から「人前で飲む」ファッションカルチャーに変えたほど。

多彩なカラーバリエーションと多用途なスタイル展開によって、全ての人がライフスタイルに合わせフィットネスをおしゃれに楽しむ事ができます。

世界累計売上数は2500万本で、その実績がブランドと商品をさらに特別なものとしています。

2014 年 日本上陸し今もなお多くの方に愛され続けています。

【商品概要】

商品名:SmartShake Reforce 900ml Rock Band Collection

希望小売価格(税抜):2700円

素材:SUS304(18-8ステンレス)、ポリプロピレン、シリコン

容量:900ml(メモリ表記700mlまで)

サイズ:縦9.2×横11.4×高さ22.8cm

商品URL:https://smartshake.asia/reforce-officially-licensed/