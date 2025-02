至高のバター菓子3種を味わう。【ザ・マスターbyバターバトラー 】 より、『ザ・マスターシーズナルエディションbule』を期間限定で発売いたします

株式会社シュクレイザ・マスター シーズナルエディションblue

株式会社シュクレイ (代表取締役社長:阪本良一 本社:東京都港区)は、2025年3月1日(土)「THE MASTER by Butter Butler(ザ・マスターbyバターバトラー )」より『ザ・マスターシーズナルエディションblue』を期間限定で発売いたします。

ザ・マスター自慢のバター菓子3種を詰め合わせ、期間限定のパッケージでご用意いたしました。

ご主人様も納得の「バターフィナンシェ」は、ナッツの香ばしさとバターのコクにこだわり抜いた、当店一番の人気商品。しっかりとした厚みが特徴の「ラムレーズンバタークッキー」は、メープルの甘みとラムレーズンの酸味が効いた深みのある味わい。さらに、ホワイトチョコレートとブラウンシュガーがコクとうまみを演出する「ラムレーズンバターケーキ」。3種それぞれの奥深い味わいを食べ比べる…。そんな優雅なティータイムはいかがでしょうか。

ころんとしたオーバル型のパッケージは優しく品のある印象を与え、春のお祝いや贈り物にもぴったりでございます。ご主人様がこよなく愛した、至高のバター菓子。ぜひご賞味ください。

◆商品概要

【商品名】ザ・マスターシーズナルエディションbule

【価 格】 6個入 2,268円(税込)

【内 容】バターフィナンシェ 2個

ラムレーズンバタークッキー 2個

ラムレーズンバターケーキ 2個

【発売日】2025年3月1日(土)~順次発売

【販売店】横浜高島屋店、あべのハルカス近鉄本店

※販売状況は店舗により異なります。詳しくは店舗までお問合せください。

※期間限定商品につき、無くなり次第終了となります。

◆ブランドコンセプト

“ご主人様がこよなく愛した、至高のバター菓子”

世界を股にかけるご主人様が世界中で出会った

様々な風味のバターを厳選し、丁寧に、贅沢に、

バター菓子に仕立て上げました。

ご主人様がこよなく愛した至高のバター菓子を、

ぜひお楽しみくださいませ。

◆商品紹介

・バターケーキ

バターケーキ

まるでポンドバターのような姿のバターケーキ。バタークリームは厳選した北海道産バターとフランスブルターニュ産発酵バターを独自にブレンドし、くちどけなめらかに。中にはラムレーズンバタークリームと軽やかなビスキュイの層を閉じ込め、贅沢な味わいに仕上げました。

3,240円(税込) 【冷蔵商品】

・ラムレーズンバターサンド 【横浜高島屋限定商品】

ラムレーズンバターサンド(横浜高島屋限定)

厳選した芳醇な香りの国産バタークリームに、ラムレーズンを混ぜ込み、1つずつクッキーで丁寧にサンドしました。

最高級ディロンラムが味と香りを引き立てる、至高のバターサンドです。

3個入 1,728円(税込) 【冷蔵商品】

※各日、数量限定

・ラムレーズンバターミルフィユ 【あべのハルカス近鉄本店限定商品】

ラムレーズンバターミルフィユ(あべのハルカス近鉄本店限定)

厳選した国産バターを使用した濃く深い味わいのバタークリームに、ラムレーズンを混ぜ込み、さっくり焼き上げた香ばしいパイと重ねてミルフィユに仕立てました。 最高級ディロンラムが味と芳醇な香りを引き立てる、至高のラムレーズンバターミルフィユです。

3個入 1,782円(税込) 【冷蔵商品】

※各日、数量限定

◆店舗情報

ザ・マスターbyバターバトラー 横浜高島屋店

〒220-0005

神奈川県横浜市西区南幸1丁目6番31号

横浜高島屋地下1階 Foodies’Port2

TEL:045-548-8232

営業時間:10:00~21:00

ザ・マスターbyバターバトラー あべのハルカス近鉄本店

〒545-8545

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 タワー館地1階

TEL:06-6625-2113

営業時間:10:00~20:30

※営業時間・休みは館に準ずる

◆公式サイト

ホームページ:https://sucreyshopping.jp/themaster

Instagram:https://www.instagram.com/themaster_official_/

X(旧Twitter):https://x.com/THEMASTER_byBB

Facebook:https://www.facebook.com/THEMASTERbyBB

◆会社概要

<株式会社シュクレイ>

設立 :2011 年 12 月 15 日

本社所在地 :東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド:東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ミスターメープル by ザ・メープルマニア、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ