SHADE RACING 2025年スーパー耐久* 体制発表

株式会社シェイドレーシング

株式会社シェイドレーシング(チーム名:SHADE RACING)は、ＥＮＥＯＳ スーパー耐久シリーズ2025 Empowered by BRIDGESTONE (以下：スーパー耐久シリーズ)に参戦するドライバーとマシンを決定しました。

昨シーズンに引き続き、ST-4クラスにTOYOTA GR86、ST-ZクラスにはTOYOTA GR Supra GT4 EVO2で参戦します。*ＥＮＥＯＳ スーパー耐久シリーズ2025Empowered by BRIDGESTONE

ST-4クラスに参戦する884号車TOYOTA GR86には、昨年同様に影山 正彦、山田 真之亮に加え、昨年まで885号車をドライブした清水 英志郎が務めます。清水 英志郎は2021年以来3年ぶりの884号車ドライブとなります。

ST-Zクラスに参戦する885号車TOYOTA GR Supra GT4 EVO2は、HIRO HAYASHI、平中 克幸に加え、昨年まで884号車をドライブした国本 雄資が務め、2019年にST-4クラスでシリーズチャンピオンを獲得した3名が再びタッグを組みます。また新たにTGR-DC所属の佐野 雄城を起用いたします。

今シーズンは両クラス共に新たな体制でシリーズチャンピオン獲得を目標に、開幕戦から一戦一戦、勝利を目指して挑みますので、ご声援の程、何卒 宜しくお願い申し上げます。

また、SHADE RACINGは、FUJIファクトリーでのメカニック・スタッフの募集を継続中です。

詳細につきましては、下記の <お問い合わせ先> までご連絡をお願いいたします。

・勤務先(シェイドレーシングFUJIファクトリー):静岡県駿東郡小山町大御神字中島617

＜お問い合わせ先＞ 株式会社シェイドレーシング

電話：052-747-4506 Mail: shade-racing@hayatele.co.jp

■情報参照先

スーパー耐久 公式webサイト：https://supertaikyu.com/

SHADE RACING 公式webサイト：https://www.shade-racing.com/

SHADE RACING 公式Instagram：https://www.instagram.com/shaderacing_official/?hl=ja

SHADE RACING 公式X(旧Twitter)：https://mobile.twitter.com/ShaderacingO

SHADE RACING 公式You Tube：https://www.youtube.com/channel/UCnpsV6R3gTBDm2hdLJm2DFQ?app=desktop

■参戦概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/92703/table/22_1_d681a847c59e9273f759b3611be45ad3.jpg ]

■884号車 シェイドレーシング GR86 Aドライバー：影山 正彦

影山 正彦

・主な戦績

1984年：富士フレッシュマンレース TS1300クラス デビュー

1986年：富士フレッシュマンレース TS1300クラス チャンピオン獲得

1989年：全日本F3選手権 チャンピオン獲得

1993年：全日本GT選手権(現SUPER GT) GT1クラス(現GT500クラス)チャンピオン獲得

全日本ツーリングカー選手権(グループA)チャンピオン獲得

1994年：全日本GT選手権 GT1クラス チャンピオン獲得

1995年：全日本GT選手権 GT1クラス チャンピオン獲得

1998年：ル・マン24時間レース 日本人トリオ初の3位表彰台

2004年：スーパー耐久シリーズ グループN+クラス チャンピオン

2014年：ニュルブルリンク24時間レース SP3クラス優勝

2015年：ニュルブルリンク24時間レース SP‐PROクラス優勝

2022年：スーパー耐久シリーズST-4クラス 富士24時間 スポット参戦

2023年：スーパー耐久シリーズST-4クラス シリーズ7位

2024年：スーパー耐久シリーズST-4クラス シリーズ2位

・コメント

今シーズンはドライバーラインナップも変わり、新たな気持ちでレースを戦います。昨シーズン最終戦での優勝から良い流れを継続し、今年こそはシリーズチャンピオン獲得に向け、チームに貢献できるように頑張ります。

■884号車 シェイドレーシング GR86 Bドライバー：清水 英志郎

清水 英志郎

・主な戦績

2016年：ジュニアカート選手権 FP-Jｒ.クラス チャンピオン

2017年：全日本カート選手権 FS-125 シリーズ6位(西地域1位)

2018年：全日本カート選手権 FS-125 シリーズ3位(西地域1位)

2020年：FIA-F4選手権 参戦開始

2021年：FIA-F4選手権 シリーズ6位

2021年：スーパー耐久シリーズST-4クラス チャンピオン獲得

2022年：SUPER GT GT300クラス シリーズ27位

2022年：スーパー耐久シリーズST-Zクラス シリーズ2位

2023年：SUPER GT GT300クラス シリーズ16位

2023年：スーパー耐久シリーズST-Zクラス シリーズ2位

2024年：SUPER GT GT300クラス シリーズ19位

2024年：スーパー耐久シリーズST-Zクラス シリーズ2位

・コメント

2021年以来3年ぶりに再び884号車でレースができる事を嬉しく思います。885号車での経験を活かして貢献できる様、開幕戦から連勝を狙い、シリーズチャンピオン獲得に向け頑張ります。応援宜しくお願いします。

■884号車 シェイドレーシング GR86 Cドライバー：山田 真之亮

山田 真之亮

・主な戦績

2013年：FJ日本一決定戦優勝

2015年：FIA-F4シリーズランキング4位

2016年：SUPER GT GT300クラス シリーズ14位

2017年：SUPER GT参戦

2018年：SUPER GT GT300クラス シリーズ21位

2019年：SUPER GT GT300クラス スポット参戦

2020年：SUPER GT GT300クラス シリーズ25位

2021年：スーパー耐久シリーズ ST-Zクラス 参戦

2022年：スーパー耐久シリーズ ST-4クラス シリーズ2位

2023年：スーパー耐久シリーズ ST-4クラス シリーズ7位

2024年：スーパー耐久シリーズ ST-4クラス シリーズ2位

・コメント

昨年に続き、SHADE RACINGでレースができる事、嬉しい気持ちでいっぱいです。影山選手と新たに清水選手とタッグを組み、一戦一戦を全力で戦いますので応援宜しくお願いいたします。

■885号車 シェイドレーシング GR Supra GT4 EVO2 Aドライバー：HIRO HAYASHI

HIRO HAYASHI

・主な戦績

2015年：GAZOO Racing 86 ⁄ BRZレースクラブマンクラス 参戦

第3戦 富士スピードウェイBレース 優勝

2016年：GAZOO Racing 86 ⁄ BRZレースクラブマンクラス 参戦

2017年：GAZOO Racing 86 ⁄ BRZレースクラブマンクラス 参戦

2017年：インタープロトシリーズCCS-Rクラス スポット参戦

第3戦 ジェントルマンクラス 2位

第4戦 ジェントルマンクラス 優勝

2018年：スーパー耐久シリーズ ST-4クラス シリーズ2位

2019年：スーパー耐久シリーズ ST-4クラス チャンピオン獲得

2020年：スーパー耐久シリーズ ST-4クラス シリーズ2位

2021年：スーパー耐久シリーズ ST-Zクラス シリーズ8位

2021年：インタープロトシリーズ Supraクラス スポット参戦

第1戦 ジェントルマンクラス 優勝

第2戦 ジェントルマンクラス 優勝

2022年：スーパー耐久シリーズST-Zクラス シリーズ2位

2023年：スーパー耐久シリーズST-Zクラス シリーズ2位

2024年：スーパー耐久シリーズST-Zクラス シリーズ2位

・コメント

いつも応援ありがとうございます。今シーズンはここまで戦ってきたクラスで念願のタイトルをとるべく、すべての思いをぶつけるつもりです。チーム一丸で同じ目標に向かって全力を尽くしますので、応援宜しくお願いします。

■885号車 シェイドレーシング GR Supra GT4 EVO2 Bドライバー：平中 克幸

平中 克幸

・主な戦績

2003年：ヨーロッパで活動、F3ユーロシリーズに参戦

2004年：トヨタ F1 テストドライブ

2005年：国内に拠点を移し、トップカテゴリーに参戦開始

2018年：SUPER GT GT300クラス シリーズ５位

2018年：スーパー耐久シリーズST-4クラス シリーズ２位

2019年：SUPER GT GT300クラス シリーズ４位

2019年：スーパー耐久シリーズST-4クラス チャンピオン獲得

2020年：SUPER GT GT300クラス シリーズ6位

2020年：スーパー耐久シリーズST-4クラス シリーズ2位

2021年：SUPER GT GT300クラス シリーズ7位

2021年：スーパー耐久シリーズST-Zクラス シリーズ8位

2022年：SUPER GT GT300クラス シリーズ27位

2022年：スーパー耐久シリーズST-Zクラス シリーズ2位

2023年：SUPER GT GT300クラス シリーズ16位

2023年：スーパー耐久シリーズST-Zクラス シリーズ2位

2024年：SUPER GT GT300クラス シリーズ19位

2024年：スーパー耐久シリーズST-Zクラス シリーズ2位

・コメント

今シーズンは国本選手と佐野選手を新たにチームメンバーとして迎え、参戦5年目となる今シーズンは開幕戦からシリーズチャンピオン獲得に向け全力で戦います。応援宜しくお願いします。

■885号車 シェイドレーシング GR Supra GT4 EVO2 Cドライバー：国本 雄資

国本 雄資

主な戦績

2009年：全日本F3選手権、SUPER GTに参戦開始

2010年：全日本F3選手権 チャンピオン獲得

2016年：全日本スーパーフォーミュラ選手権 チャンピオン獲得

2017年：FIA世界耐久選手権 ル・マン24時間出場

2018年：全日本スーパーフォーミュラ選手権 シリーズ8位

2018年：SUPER GT GT500クラス シリーズ11位

2019年：全日本スーパーフォーミュラ選手権 シリーズ17位

2019年：SUPER GT GT500クラス シリーズ11位

2019年：スーパー耐久シリーズST-4クラス チャンピオン獲得

2020年：全日本スーパーフォーミュラ選手権 シリーズ9位

2020年：SUPER GT GT500クラス シリーズ17位

2020年：スーパー耐久シリーズST-4クラス シリーズ2位

2021年：全日本スーパーフォーミュラ選手権 シリーズ18位

2021年：SUPER GT GT500クラス シリーズ11位

2021年：スーパー耐久シリーズST-4クラス チャンピオン獲得

2022年：全日本スーパーフォーミュラ選手権 シリーズ18位

2022年：SUPER GT GT500クラス シリーズ11位

2022年：スーパー耐久シリーズST-4クラス シリーズ2位

2023年：SUPER GT GT500クラス シリーズ12位(1勝)

2023年：全日本スーパーフォーミュラ選手権シリーズ17位

2023年：スーパー耐久シリーズST-4クラスシリーズ7位

2024年：SUPER GT GT500クラス シリーズ15位

2024年：全日本スーパーフォーミュラ選手権シリーズ13位

2024年：スーパー耐久シリーズST-4クラスシリーズ2位

・コメント

今年から885号車を担当する事になり、新鮮な気持ちでレースを戦える事嬉しく思います。今までのレース経験を活かし、シリーズチャンピオン獲得に向け、チーム一丸となって頑張ります。応援宜しくお願いします。

■885号車 シェイドレーシング GR Supra GT4 EVO2 Dドライバー：佐野 雄城

佐野 雄城

主な戦績

2009年：キッズカートデビュー

2015年：レーシングカートへステップアップ

2018年：China Karting Championship スポット参戦 3位・1位

Chinese Cup スポット参戦 1位

2019年：ジュニアカート選手権 FP-Jrクラス シリーズ2位

IAME INTERNATIONAL FINAL X30 Jrクラス参戦

2020年：日本カート選手権 FS-125クラス シリーズ3位

カートレース IN SUZUKA FS-125/X30クラス シリーズ1位

2021年：オートバックス 全日本カート選手権 OK部門 シリーズ11位

2022年：オートバックス 全日本カート選手権 OK部門 シリーズ2位

全日本カート選手権 EV部門 シリーズ 2位

EXGEL OK CHAMP シリーズ 2位

2023年：FIA-F4選手権 シリーズ 7位

2024年：FIA-F4選手権 シリーズ 4位

2024年：FIA-FRJ選手権スポット参戦 シリーズ 5位

・コメント

今シーズンはSHADE RACINGからスーパー耐久に参戦させて頂きます。開幕戦から一戦一戦着実に成長出来るように、チームの皆さんと共に全力で戦いますので応援よろしくお願いします。