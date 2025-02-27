【シリーズ累計45万部突破!!】『脱法テイマーの成り上がり冒険譚～Sランク美少女冒険者が俺の獣魔になっテイマす～ THE COMIC 6』発売記念フェアが2025年2月27日開始！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、2月27日に発売する月刊Webコミック誌『コミックライドアドバンス』で連載中のライドコミックス『脱法テイマーの成り上がり冒険譚～Sランク美少女冒険者が俺の獣魔になっテイマす～ THE COMIC 6』の発売を記念して、6巻発売記念フェアを開催いたします。対象コミック1巻～6巻の中から1冊ご購入いただいた方に、「水着姿イラストカード」を1枚プレゼントいたします。

2025年2月27日より「6巻発売記念フェア」開催！

『脱法テイマーの成り上がり冒険譚～Sランク美少女冒険者が俺の獣魔になっテイマす～ THE COMIC 6』の発売を記念して、フェア実施店舗にて対象コミックを1冊ご購入につき、「水着姿イラストカード」（全1種）を1枚プレゼントいたします。

特典配布店舗はこちらをご覧ください。

https://release.comicride.jp/comics/news/235

※特典は、なくなり次第終了となります。

※書籍の販売状況／特典の配布状況につきましてはご利用の書店さまへお問い合わせくださいませ。

フェア対象最新刊コミック『脱法テイマーの成り上がり冒険譚～Sランク美少女冒険者が俺の獣魔になっテイマす～』

THE COMIC 6

定価：748円（本体680円＋税10%）

漫画：真鍋譲治／原作：すかいふぁーむ／キャラクター原案：大熊猫介

発売日：2025年02月27日

サイズ：B6

ISBN：9784867167168

https://release.comicride.jp/comics/book/1827

試し読みはこちら！ :https://comicride.jp/series/06e012f7538e1

フェア対象コミック『脱法テイマーの成り上がり冒険譚～Sランク美少女冒険者が俺の獣魔になっテイマす～』シリーズ

THE COMIC 5

定価：748円（本体680円＋税10%）

発売日：2024年06月27日

サイズ：B6

ISBN：9784867165904

https://release.comicride.jp/comics/book/1683

THE COMIC 4

定価：748円（本体680円＋税10%）

発売日：2023年11月29日

サイズ：B6

ISBN：9784867164983

https://release.comicride.jp/comics/book/1592

THE COMIC 3

定価：748円（本体680円＋税10%）

発売日：2023年2月27日

サイズ：B6

ISBN：9784867163962

https://release.comicride.jp/comics/book/1472

THE COMIC 2

定価：693円（本体630円＋税10%）

発売日：2022年06月29日

サイズ：B6

ISBN：9784867163108

https://release.comicride.jp/comics/book/1374

THE COMIC 1

定価：693円（本体630円＋税10%）

発売日：2022年06月29日

サイズ：B6

ISBN：9784867163108

https://release.comicride.jp/comics/book/1282

コミックライドアドバンス

ガッツリノッてけ！ 細胞直撃WEBマガジン！

「せっかくチートを貰って異世界に転移したんだから、好きなように生きてみたい 」「ご主人様とゆく異世界サバイバル！ 」をはじめ刺激的な話題作が好評連載中。

コミックライドアドバンス：https://advance.comicride.jp/

コミックライドアドバンス公式X：https://x.com/comicride_adv

ライコミ

ノッてるマンガが大集結！一歩先が見えるWEB雑誌！

大人気異世界系やアニメ化作品が盛りだくさん!!

コミックライドの作品は、マイクロマガジン社が誇る5大レーベルが集うマンガポータルサイト『ライコミ』でお読みいただけます。

ライコミ：https://comicride.jp/

ライコミ公式X：https://x.com/ride_comi

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