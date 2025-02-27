TVアニメ「少女革命ウテナ」POP UP SHOPが新宿マルイアネックス6階にてOPEN決定！
今回のイベントでは、TVアニメ「少女革命ウテナ」の新作グッズを販売いたします。
ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、是非チェックしてみてください！
【特設ページ】
https://www.the-chara.com/blog/?p=89033
【イベント情報】
イベント名：TVアニメ「少女革命ウテナ」POP UP SHOP
開催期間：2025年3月27日(木)～2025年4月8日(火)
開催場所：新宿マルイアネックス 6F
【ご購入者様特典】
【販売商品】
トレーディングホログラムカンバッジ
PALE TONE series
価格：660円(税込)
セット：7,260円(税込)
種類数：全11種
サイズ：直径約56mm
※トレーディング仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
トレーディングオーロラクリアカード
PALE TONE series
価格：550円(税込)
セット：5,500円(税込)
種類数：全10種
サイズ：約55mm×91mm
※トレーディング仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
トレーディングアクリルブロック
価格：880円(税込)
セット：10,560円(税込)
種類数：全12種
サイズ：約50mm×50mm
※トレーディング仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
ホログラムキーホルダー
PALE TONE series
価格：880円(税込)
種類数：全2種
サイズ：60×60mm以内
デカアクリルスタンド
PALE TONE series
価格：2,200円(税込)
種類数：全3種
サイズ：約H180mm
カード型アクリルスタンド
価格：1,320円(税込)
種類数：全4種
サイズ：約85mm×105mm
ミニタオル PALE TONE series
価格：1,100円(税込)
種類数：全2種
サイズ：200mm×200mm
特大クッション PALE TONE series
価格：6,600円(税込)
種類数：全1種
サイズ：約全高300mm
オーロラポーチ PALE TONE series
価格：2,200円(税込)
種類数：全1種
サイズ：約H165mm×W240mm
ラウンドミラー
価格：990円(税込)
種類数：全1種
サイズ：約直径70mm
皆様のお越しを心よりお待ちしております。
【関連サイト】
公式X：https://x.com/utena_anime
THEキャラ：https://www.the-chara.com/
【権利表記】
(C)1997 ビーパパス・さいとうちほ／小学館・少革委員会・テレビ東京
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売