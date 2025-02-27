「イケメンヴィラン 闇夜にひらく悪の恋」×THEキャラCAFEがTHEキャラCAFE グランドスケープ池袋店2FにてOPEN！

株式会社コンテンツシード

株式会社コンテンツシード（本社：東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は、2025年2月27日(木)よりTHEキャラCAFE グランドスケープ池袋店2Fにて、株式会社サイバード（本社：東京都品川区、代表取締役社長 兼 CEO 長嶋 貴之）が手掛ける、全世界でのシリーズ累計会員数4,000万人を誇る大人気恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」の人気作「イケメンヴィラン 闇夜にひらく悪の恋」とのコラボカフェの開催が決定しました。

店内では、「イケメンヴィラン 闇夜にひらく悪の恋」の新作グッズを販売いたします。

ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、是非チェックしてみてください！

【特設ページ】

https://www.the-chara.com/blog/?p=87518

【イベント情報】

「イケメンヴィラン 闇夜にひらく悪の恋」×THEキャラCAFE

開催期間：2025年2月27日(木)～3月12日(水)

開催場所：THEキャラCAFE グランドスケープ池袋店2F

【カフェメニュー】

【ご注文特典】

【ご来店特典】

【販売商品】

キラキラカンバッジ(ブラインド)2025 CAFE ver.

価格：660円(税込)

種類数：全12種

サイズ：直径56mm

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

アクリルスタンド(ブラインド)2025 CAFE ver.

価格：990円(税込)

種類数：全6種

サイズ：約70×140mm

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

お茶缶 2025 CAFE ver.

価格：1,320円(税込)

種類数：全6種

サイズ：約直径65×H45mm

ダイカットホログラムキーホルダー2025 CAFE ver.

価格：1,650円(税込)

種類数：全6種

サイズ：約70mm内

アクリルプレート 2025 CAFE ver.

価格：1,760円(税込)

種類数：全6種

サイズ：B7

グラスマグカップ 2025 CAFE ver.

価格：2,200円(税込)

種類数：全1種

サイズ：約直径75×H95mm

デスクマット 2025 CAFE ver.

価格：3,850(税込)

種類数：全1種

サイズ：約350×600mm

トレーディング学生証風アクリルバッジ

価格：660円(税込)

種類数：全12種

サイズ：約35×65mm

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

トレーディング推し活ステッカー

価格：330円(税込)

種類数：全12種

サイズ：約40×60mm

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

彼アバターアクリルスタンド

価格：1,430円(税込)

種類数：全12種

サイズ：約H110mm

皆様のお越しを心よりお待ちしております。

【関連サイト】

イケメンヴィラン 闇夜にひらく悪の恋 公式サイト

https://ikemen.cybird.ne.jp/title/villains/original/

イケメンシリーズ公式サイト

https://ikemen.cybird.ne.jp/

THEキャラ

https://www.the-chara.com/

【権利表記】

(C)CYBIRD

【会社概要】

会社名：株式会社コンテンツシード

所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F

代表者：代表取締役 大塚 則和

設立：平成24年8月1日

URL：https://contents-seed.co.jp/

事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売