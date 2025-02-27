2025年6月期第２四半期(中間期)　決算説明会動画と書き起こし公開のお知らせ

株式会社アイリックコーポレーション

株式会社アイリックコーポレーション（本社：東京都文京区、代表取締役：勝本竜二 証券コード：7325）は、投資家の皆さまに対するIR活動の一環として、2025年2月18日に実施いたしました2025年6月期第２四半期（中間期）決算説明会の動画及び書き起こし記事を公開いたしました。当社の決算等の状況や3か年計画の進捗状況についてご理解を深めていただく一助となれば幸いです。

個人投資家・機関投資家・アナリストの皆さま・メディアの皆さま、ぜひご覧ください。

アイリックコーポレーションが今後目指すもの

決算説明資料へ新たな資料として、今回追加しました。

具体的なアクションプランや数値については、新たな中期経営計画にて8月に発表予定です。

各種適時開示資料

決算短信はこちら :https://ssl4.eir-parts.net/doc/7325/tdnet/2569435/00.pdf半期報告書はこちら :https://ssl4.eir-parts.net/doc/7325/yuho_pdf/S100V903/00.pdf決算説明資料はこちら :https://ssl4.eir-parts.net/doc/7325/ir_material_for_fiscal_ym/170379/00.pdf

決算説明会動画

動画は下記リンクよりご覧いただけます動画再生はこちら :https://irp-system.net/presenter/?conts=01jeabvfvqnx3dwv5ta9asd64s質疑応答集はこちら :https://ssl4.eir-parts.net/doc/7325/tdnet/2572617/00.pdf

決算説明会書き起こし記事（ログミーファイナンス）

【QAあり】アイリックコーポレーション、売上高・売上総利益・営業利益・経常利益・中間純利益が2Q累計過去最高 保険販売事業の増収が寄与

書き起こし記事はこちら :https://finance.logmi.jp/articles/381027

金融アナリスト 三井智映子氏との対談動画

動画は下記リンクよりご覧いただけます動画再生はこちら :https://www.youtube.com/watch?v=XtdW2-Wd03A

WEB株主通信

WEB株主通信はこちら :https://www.irrc.co.jp/ir/innovationreport/2024.html

会社概要

■株式会社アイリックコーポレーション（https://www.irrc.co.jp/(https://www.irrc.co.jp/)）

（東京証券取引所 グロース市場：証券コード 7325）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1256/table/961_1_8f75c3e63976ffa75055c157637fbd20.jpg ]

「日本初の来店型乗合保険ショップチェーン*」

**店舗数11店舗以上または年商10億円以上をチェーン店と定義

東京商工リサーチ調べ（2018年6月）