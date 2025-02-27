15000店舗以上のクリニック・エステサロンが愛用しているコスメブランド「リアボーテ」から2024年度全国優秀サロン審査表彰式が行われました
BEAUTE DE LABO株式会社(本社：千葉県香取市、代表取締役：渡辺政彦)は、新商品「リアボーテ グランスキンホームケア」の発表に先駆け、2025年1月28日(火)リッツ・カールトン大阪にて、新作発表会＆シークレットパーティを開催いたしました。
当日会場には、全国より抽選によって選ばれた330名以上のサロンオーナー・スタッフ様にご来場いただき、おかげさまで満員御礼となりました。
また、年間優秀サロンの発表を行いました。受賞されたサロン様の受賞スピーチでは、感極まり言葉を詰まらせる場面もあり、大きな拍手が会場内を包みました。
2024年度受賞サロン様は、下記のとおりとなります。
【2024年度】
■全国総合優秀サロン第1位
GRAND RELABEAUTE PUTRI-VARRY様
■全国総合優秀サロン第2位
中部地区第1位
COA LASH様
■全国総合優秀サロン第3位
北海道地区第1位
LAULA PIE様
■個人店舗部門賞優秀サロン
＆mind＋様
epirose.様
Ma-Beaute様
■店舗部門賞優秀サロン
HOLIC PARTS BEAUTY SALON様
Nail La Luce様
Streazz Care様
プライベートサロン ラ・ペーシュ様
株式会社ハピフル様
■優秀サロン賞ノミネート11サロン
＆mind＋様
COA LASH様
epirose.様
GRAND RELABEAUTE PUTRI-VARRY様
HOLIC PARTS BEAUTY SALON様
LAULA PIE様
Ma-Beaute様
Nail La Luce様
Streazz Care様
プライベートサロン ラ・ペーシュ様
株式会社ハピフル様
■審査対象54サロン
＆Collection様
and＋R様
Anna Carna/からだのことなら様
AzRee Luna様
BEAUTY SALON Alrescha様
Beauty Salon Lilas様
Beauty Spa Flow様
BEAUTYSALON M&M様
bebe omotesando.様
Belle douce様
Bnos様
clearly様
Crystal Beauty Salon様
Di.molto FELICE様
e.i.m様
e-wisteria.様
Fegari様
G.IMPERIAL様
Graces様
hair removal&facial salon smooth様
Indiba Salon AI様
issisalon月香-tsukika-様
JNOEL様
LazuLuLy様
MIU-private salon-様
nail eyelash Luce様
NOAH様
ORUORU.様
OVO living spa様
Salon de Vivero様
SALON LULU様
Sweet様
total beauty salon MYU様
エステ・ド・あ～と様
エスティローズ様
エステサロン Cerenoa様
エステティックサロン anthein様
エステティックサロンNuage様
ピュールスパ様
遠藤波津子美容室様
株式会社ケンジ（RAYVISグループ）様
株式会社ブランディングスタイル様
美肌矯正サロン CHERI⁺様
【2024年度】
■新人賞受賞サロン
private salon MIA様
■新人賞審査対象5サロン
８ infinity様
kukka Esthetic Salon様
private salon MIA様
エステサロン ジュエル様
エステティックサロン Miel様
ボーテデラボ株式会社は、“ものづくり”に対して、創業から一貫した“こだわり”を持っています。
・ １５０００店舗以上の優良店で取り扱われている化粧品ブランド
エステ業界で著名なブランド「リアボーテコレクション」「リアムールコレクション」を有する化粧品会社。エステサロンを中心に皮膚科、美容室などにおいてカウンセリング販売されています。
・ 独自成分であるLPS化ヒト幹細胞培養液、LPS化不死の花幹細胞培養液*など世にない新しい成分の研究開発ができる成分開発会社としての側面もあるユニークな会社です
グループ会社、協力会社含め、化粧品を処方開発するだけなく“配合する成分をも開発できるプロフェッショナル集団の集まり”です。
*パントエアバガンス/ヒト臍帯血細胞順化培養液エキス、パントエアバガンス/(ヒト角化細胞順化培養液/1,2-ヘキサンジオール)発酵エキス液、パントエアバガンス/エリンジウムマリチマムカルス発酵エキス液etc
*整肌成分
・ エステ業界、美容業界のイメージを変える
エステ業界は、過去、薬機法に抵触する脱毛の施術やコース販売の問題、高額な品物を無理やり売りつける等の悪いイメージがどうしても付きまとう業界です。
弊社では地域貢献を通して、エステ業界や美容業界に興味を持ち、就職したいと願う方が増えたらと思っています。
より良い品の開発、契約サロンへの正しい運営の指導を通し、業界全体のイメージの改革を目指しています。
【会社情報】
千葉県香取市八日市場972-19
BEAUTE DE LABO（ボーテデラボ）株式会社
代表取締役 渡辺 政彦
【渡辺美容医療財団】
https://www.watanabe-medical-beauty.net/
【ブランド】
・ブランドサイト「リアムール」 https://relamour.com/
・ブランドサイト「リアボーテ」 https://relabeaute.com/
＜問い合わせ先＞
kobayashi@beautedelabo.com
担当：小林