【新感覚ニードル美容の先駆者】KIWAMIから肌悩みの角質層まで直接アプローチする Spot Knock（スポットノック）からWHITEが新発売

武内製薬株式会社健康食品・化粧品のD2CおよびOEM事業・卸事業を展開する武内製薬株式会社（本社：東京都品川区西五反田 代表取締役：小倉 由渡）は、KIWAMIから ＜Spot Knock WHITE 2.5ml＞ 注入型マイクロニードル美容液の販売を開始します。

KIWAMI 注入型マイクロニードル美容液＜ Spot Knock＞とは

新発想の注入型マイクロニードル美容液＜ Spot Knock＞

医療機器メーカーが製造したノック式ペンタイプ注入器採用

医療用マイクロニードルから着想されたノック注入式でノックすると

先端部のニードルから美容液が出てくる仕様で、角質層に直接注入します。

〈KIWAMI Spot Knock WHITE 2.5ml〉

■ビタミンC誘導体*2×ナイアシン*3をノック式注入器でお肌に打ち込む新発想

ビタミンC誘導体＊2とナイアシン＊3を注入するスキンケアで、200μmの極小ニードルでダイレクト注入*1。成分を直接届ける*1ニードル型美容となっています。

*2ビタミンC誘導体：ヘキシル3-グリセリルアスコルビン酸（保湿成分）、 テトラヘキシルデカン酸アスコルビル（保湿成分）

*3ナイアシン：ナイアシンアミド（保湿成分）

■お悩みスポットにピンポイントに届ける

「刺さって残す」という技術。

角質層に成分が浸透するための経路を作成し、注入器を抜くことでうるおい成分を閉じ込めます。

刺して角質層まで届ける美容液！

■トラブル肌を保護し、ケアしつつ整えていく複合成分を配合

トラブル肌を保護し、ケアしつつ整えていく複合成分を配合。

〈成分〉１.グリチルリチン酸２K：肌をすこやかに保つ成分

２.ヒアルロン酸Ｎａ：人間の肌に存在する天然保湿成分（NMF）の一種

３.スクワラン（保湿成分）：ヒトの皮膚を覆っている皮表脂質の構成成分

４.グレープフルーツ種子エキス：果実の種子から抽出・精製された植物由来の整肌成分

〈商品詳細〉

Spot Knock WHITE

商品名：SPOT KNOCK WHITE

容量：2.5ml（400回分）※約１か月分

販売価格：4,378円（税込）

成分：

水、グリセリン、BG、ナイアシンアミド、ペンチレングリコール、スクワラン、ヘキシル3-グリセリルアスコルビン酸、ポリアクリレートクロスポリマ--6、ヤシ油脂肪酸ポリグリセリル-3、アラビアゴム、アルブチン、グリチルリチン酸2K、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、キサンタンガム、シメチコン、グレープフルーツ種子エキス、ヒアルロン酸Na

使用方法：

いつもの化粧水をご使用後、本品の針部を気になる部分に当て、

１～２プッシュする。

〈会社概要〉

プロテインブランド（THE PROTEIN 通称:ザプロ）を中心とする健康食品やママベビー向けスキンケアなどメイクアップ以外のスキンケア・ボディケア商品、メンズスキンケア商品、ワックス脱毛などの自社ブランドを展開中。東京都/足立区に自社工場を２拠点持ち、原料の調達から製造・販売まで一気通貫のSCM（サプライチェーンマネジメント）を社内に構築することで一気通貫型のものづくりを実現。他、自社ブランドの開発・マーケティングでの知見を活かしたOEM事業も展開。また韓国コスメ＜BLESSED MOON/alternativestereo＞日本総代理店や自社商品の卸事業も行う。

■会社名：武内製薬株式会社

■代表者：代表取締役 小倉 由渡

■所在地：東京都品川区西五反田1-18-9五反田NTビル5F

■設立：2016年9月

■URL：https://takeuchi-corp.jp/(https://takeuchi-corp.jp/)

■事業内容：健康食品・化粧品のD2CおよびOEM事業

■広報グループ窓口 : 小林

TEL：070-2426-8288

E-MAIL : t.kobayashi@kinpica.jp / pr@kinpica.jp