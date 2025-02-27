【紀ノ国屋】季節限定　春の訪れを告げる、華やかなスイーツバッグ「桜スイーツバッグ」と「桜スイーツポーチ」の2種類が登場！

株式会社紀ノ國屋春の訪れを感じる毎年恒例の大人気バッグ。

株式会社紀ノ國屋では、毎年多くのお客さまにご好評をいただいている、季節限定のスイーツバッグを、3月1日（土）より店舗にて数量限定で販売いたします。

※公式オンラインストアでは、２月28日（金）20：00より販売開始いたします。

桜の型抜きクッキーがこの季節にぴったり！

バッグとポーチに、季節限定の桜クッキー、ホロホロとした口当たりが特長のポルボローネ、バウムクーヘンを詰合せました。

焼菓子を食べ終わってからもバッグインバッグにしたり、小物入れにしたりと使い道もいろいろ！

ちょっとしたプレゼントにも最適です。

桜スイーツバッグ手のひらに収まる！ 可愛らしいサイズ感のバッグ

《商品概要》

商品名 ：紀ノ国屋 桜スイーツバッグ

販売価格：\1,598（税込）

内容量 ：さくらクッキー14枚、ポルボローネ4個、バウムクーヘン（プレーン）1個

ミニバッグのサイズ：約タテ11cm×ヨコ20cm×マチ10cm

チャック付きが魅力！機能性を兼ね備えたポーチ

《商品概要》

商品名 ：紀ノ国屋 桜スイーツポーチ

カラー ：ピンク、グリーン

販売価格：\1,620（税込）

内容量 ：さくらクッキー14枚、ポルボローネ4個、バウムクーヘン（プレーン）1個

ポーチのサイズ：約タテ10cm×ヨコ15cm×マチ7cm

桜スイーツポーチ ピンク桜スイーツポーチ グリーン

春を彩る、紀ノ国屋のスイーツをぜひお召し上がりください。

紀ノ国屋 公式オンラインストア SAKURA FESTA

https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/sakura

※公式オンラインストアでは、２月28日（金）20：00より、販売開始いたします。

※画像はイメージです。

※数量限定となっております。

※商品は十分に準備してございますが万が一欠品の際はあらかじめご了承ください。

※※店頭在庫は日々変動いたしますので、販売状況は直接店舗へお問い合わせください。

■紀ノ国屋店舗情報

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■紀ノ国屋公式オンラインストア

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紀ノ国屋 インターナショナル（青山店）

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