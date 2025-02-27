ゲーミング製品 AmazonスマイルSALE参加のお知らせ

Nextorage株式会社

Nextorage株式会社(ネクストレージ株式会社、代表取締役：本多 克行、神奈川県川崎市)は、2025年2月28日(金)より開催されるAmazon スマイルSALEに参加することをお知らせいたします。

今回のセールでは、PS5動作確認済のNEM-PABシリーズをはじめとしたゲーミング向けメモリー製品を最大27％OFFで販売致します。PS5専用SSDでお求めやすい価格のNEM-PA VALUEシリーズなどもセール対象で、さらにお求めやすい価格となっております。

また、最新世代のGen5 SSDについては、セール対象外となりますが、セール期間中通常１％のポイントを20%付与いたします。この機会にぜひ、お買い求めください。

＜第3回AmazonスマイルSALE＞

2025年2月28日（金）9:00 ～ 2025年3月4日(火)23:59

Amazon Nextorage公式ストア セール対象商品ページ（Gaming）

https://amzn.to/4idw275

【セール対象製品】※表記価格はすべて税込みです。

■M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD

・NEM-PABシリーズ：卓越した高速性能と安定性能を両立した、PlayStation5動作確認済SSD

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/122_1_487971e4ca4ddb83360ed56ce07f871e.jpg ]

NEM-PABシリーズ製品ページ: https://www.nextorage.net/ssds/internal-ssd/nem-pab/

・NEM-PAシリーズ：放熱性に優れたヒートシンク搭載。PS5(TM)のストレージ拡張に最適な動作確認済SSD

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/122_2_0350ccdc4c3e4700c860bf787ee9b5d7.jpg ]

NEM-PAシリーズ製品ページ: https://www.nextorage.net/ssds/nem-pa/

・NEM-PA VALUEシリーズ：PS専用のヒートシンク付きSSD

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/122_3_19899497daa4fa071012cb3c843abd23.jpg ]

NEM-PA VALUEシリーズ製品ページ: https://www.nextorage.net/ssds/internal-ssd/nem-pavc/

・GシリーズLE：ハイスピードと安定したパフォーマンスを兼ね備え、ストレスフリーのゲーム・クリエイティブ環境を実現

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/122_4_181df247d158425332d083fbe2ba4f6e.jpg ]

GシリーズLE製品ページ: https://www.nextorage.net/ssds/internal-ssd/nn4le/

・Gシリーズ： ハイスピード、ハイパフォーマンスと耐久性を兼ね揃え、高負荷処理にもストレスフリーで快適な環境を実現

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/122_5_6ad188db6134de1771e38f2e952e5dee.jpg ]

GシリーズLE製品ページ: https://www.nextorage.net/ssds/internal-ssd/nn4le/

・Gシリーズ： ハイスピード、ハイパフォーマンスと耐久性を兼ね揃え、高負荷処理にもストレスフリーで快適な環境を実現

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/122_6_b4f3ab0472318cc2c5874a8b178046bb.jpg ]

Gシリーズ製品ページ: https://www.nextorage.net/ssds/g-ne1n/

■M.2 2230 PCIe 4.0 NVMe SSD

・GシリーズME：高速安定性を追求した2230 M.2 SSD

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/122_7_7e5ab8a403692d57301551e235c387cb.jpg ]

GシリーズME製品ページ: https://www.nextorage.net/ssds/internal-ssd/nn4me/

■ポータブルSSD

・NX-P2SEシリーズ： USB3.2 Gen２、USB3.2 Gen2x2対応の高速データ転送可能な、小型軽量ポータブルSSD。 PUレザーキャリングポーチ付き

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/122_8_8ec698aaaf6171debb15211344fbd11d.jpg ]

NX-P2SEシリーズ製品ページ：https://www.nextorage.net/ssds/p2se/

・NX-P2SE Gシリーズ： L字コネクターのショートケーブルでモバイル機器での接続がしやすい、小型軽量ポータブルSSD

[表9: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/122_9_9fdbb79a9b73328a3dfc8f4ebd4d5f27.jpg ]

NX-P2SE Gシリーズ製品ページ：https://www.nextorage.net/ssds/p2seg/

・NX-P2MGシリーズ：iPhone背面に簡単装着MagSafe対応ポータブルSSD

[表10: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/122_10_a78cd9eca713c5d5a6709071ac4b6906.jpg ]

NX-P2MGシリーズ製品ページ：https://www.nextorage.net/ssds/p2mg/

■microSDXCメモリーカード

・Gシリーズ：A2対応でゲームから動画撮影までこなすmicroSDカード

[表11: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/122_11_549f3591ad0cc13ffb0de679f3612533.jpg ]

Gシリーズ製品ページ：https://www.nextorage.net/cards/msd/g-nm1a/

【ポイント付与率拡大製品】※表記価格はすべて税込みです。

■M.2 2280 PCIe 5.0 NVMe SSD

・NE5Nシリーズ： 優れたパフォーマンスのGen5 SSD

[表12: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/122_12_c3953081579866892b8d78c170522ba5.jpg ]

NE5Nシリーズ製品ページ：https://www.nextorage.net/ssds/ne5n/

・Xシリーズ： 高速性能を追求したGen5 SSD

[表13: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/122_13_371710cf7c18a5c38fdd8583a18880a0.jpg ]

Xシリーズ製品ページ：https://www.nextorage.net/ssds/internal-ssd/nn5pro/

[注]

NVMe はNVM Express, Inc. の商標です。PCleおよびPCI ExpressはPCI-SIGの商標です。

“PlayStation” および“PS5”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの商標または登録商標です。

Amazon および Amazon.co.jp は、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。