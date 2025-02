中国人気小説家priest原作 幻の中華ブロマンス「光・淵（こうえん）」明日よりアニメイト池袋本店３階にて特別展示スタート！

株式会社WOWOW

人気作家priest原作の中華ブロマンスドラマ「光・淵(こうえん)」。本作をWOWOWで3月7日(金)(※木曜深夜)より日本独占初放送・配信開始することを記念し、アニメイト池袋本店 旧本店側3階エレベーターホール付近のエリアにて、特別展示を実施する。本作のメインビジュアルに加え、8話までの場面写真の一部が壁面を装飾!さらに、同スペースでは本作のティザー映像も上映しているので、合わせてご覧いただきたい。

(C)2023 NewStyle Media. All Rights Reserved

【詳細】

開催場所:アニメイト池袋本店 旧本店側3階エレベーターホール付近

住所:〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-20-7

営業時間:平日 11:00~21:00/土日祝 10:00~20:00

期間:2月28日(金)~3月13日(木)

※当日の状況により、変更や中止になる場合もございます。

※アニメイトおよび店舗への問い合わせはご遠慮ください。

「光・淵(こうえん)」本邦初公開の9話以降の場面写真&スケジュールを解禁!!

9話以降はついに4月から始まる!WOWOWオンラインでは4月の放送・配信スケジュールも公開中。

(C)2023 NewStyle Media. All Rights Reserved

<放送・配信スケジュール>

番組ページにて4月分まで公開中!

https://www.wowow.co.jp/detail/200492

番組にまつわる情報は、番組ページとWOWOWの海外ドラマ公式X(@wow_kaigaidrama)でチェック!

<作品詳細>

■番組タイトル:「光・淵(こうえん)」

■放送日:3月7日(金)午前0:00 放送・配信スタート

WOWOWオンデマンドでアーカイブ配信あり【第一話のみ無料放送・配信!】

■番組ページ:https://www.wowow.co.jp/detail/200492

■配信ページ:https://wod.wowow.co.jp/program/200492

原作:priest「黙読」

脚本:李林(リー・リン)、楊夏(ヤン・シア)、張静(チャン・ジン)

監督:裘仲维(チウ・ジョンウェイ)

出演:張新成(チャン・シンチョン)、付辛博(フー・シンボー)

【関連情報】

WOWOWオンデマンド特集<ずっと観ていたい... 尊すぎるアジアドラマ集結!>

▶配信ページ:https://wod.wowow.co.jp/browse/editorial/41462

WOWOWでは“尊い”アジアドラマを多数お届け!

priest原作「僕らも知らない僕ら-UNKNOWN-」等、台湾BLドラマ12作品のほか、中華ブロマンスドラマ「致命遊戯」も最新話まで配信中!

その他配信ラインナップはこちら:https://wod.wowow.co.jp/browse/editorial/29080