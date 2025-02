【サモンズボード】イベント「アルゴ・ノーツII　～時の砂時計～」を開催！

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

▶▶『サモンズボード』のダウンロードはコチラ ⇒⇒⇒ http://goe.bz/20250227sbpt01(http://goe.bz/20250227sbpt01)

『サモンズボード』は、イベント「アルゴ・ノーツII ~時の砂時計~」を2025年2月27日(木)より期間限定で開催いたします。

イベント「アルゴ・ノーツII ~時の砂時計~」を開催!

https://sb.gungho.jp/member/event/2025/02_argonauts/(https://sb.gungho.jp/member/event/2025/02_argonauts/)

聖遺物「時の砂時計」を巡り、「塊賊団アルゴ」と「国際機関ORBIS」が再び激突する本イベントでは、期間中のログインで「塊賊団アルゴ砲撃手トラビ&ビスタ」をお知らせメールにてお届けします。

魔道具調合&使用を実装!

本イベントより、“魔道具調合&使用”を実装しました。“魔道具調合&使用”は、イベントで集めた素材を調合し、使用することで、さまざまな効果を得ることができます。

本イベントでは、極・神級ダンジョン「忘れ去られた古都」で素材を必要数集めて調合すると、ダンジョンで入手できる経験値が増加する魔道具「未来の砂時計」「過去の砂時計」を作ることができます。

ぜひ、この機会に“魔道具調合&使用”をお試しください。

ログインで入手できる「塊賊団アルゴ砲撃手トラビ&ビスタ」はイベント終了後にリーダースキルが変更になるキャラクターです。

イベント中はダンジョンで入手できる経験値がアップする効果を持つので、魔道具の使用とあわせてランク上げにお役立てください。イベント終了後は協力マップで頼もしいリーダーになってくれるかもしれません。

イベントの遊び方

また、「塊賊団アルゴ」の団員たちが登場する協力マップ「スピリットグレイヴ」も見逃せません。対象ミッションをクリアするとイベントポイント「ORBISピース」を、また、対象ミッションをすべて達成すると、「ORBISピース」で交換できる対象アイテムをすべて入手できます。

協力マップ「スピリットグレイヴ」開催!

イベントポイントは全部で3種類。それぞれ交換所にて「光結晶」やユニークソウル、イベントキャラクターなどと交換が可能です。「塊賊団アルゴ砲撃手トラビ&ビスタ」もイベントポイント「塊賊団ピース」と交換でゲットできるので、スキルLvMAXを目指しましょう。

※交換アイテムはイベントポイントの種類によって異なりますのでゲーム内でご確認ください。

他にもさまざまなイベント盛りだくさんでお届けします。イベント「アルゴ・ノーツII ~時の砂時計~」をどうぞお楽しみください。

●光結晶をゲット!ログインボーナス開催!

●スタミナ3,000消費ミッション2連続開催!

●リミテッドミッション「トラビ&ビスタの冒険!」

●初クリアまで消費スタミナ0!「忘れ去られた古都」

●お宝発見!?新種ソウルなど

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/1890_1_f5b0d47e57a8506bb9c3fe2837508d63.jpg ]

※各イベントの詳細は公式サイトまたはゲーム内よりご確認ください。

▶▶『サモンズボード』のダウンロードはコチラ ⇒⇒⇒ http://goe.bz/20250227sbpt01(http://goe.bz/20250227sbpt01)

『サモンズボード』基本情報

タイトル: サモンズボード

ジャンル: ボードゲーム・RPG

対応機種: Android OS 6.0以上/iOS 12.0以上 (CPU A8以上)

公式サイト: https://sb.gungho.jp/

特徴:サモンズボード!それは4×4の召喚盤の上で繰り広げられるモンスターバトル。自分のモンスターを上手にあやつり、荒廃した世界に平和をもたらそう!

コピーライト表記:

(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

ロゴ

※Apple および Apple ロゴは米国その他の国で登録されたApple Inc. の商標です。

App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

※Android(TM)およびGoogle Play(TM)は、Google LLC の商標、または登録商標です。

※本資料に記載されている会社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。

※掲載情報は、掲載時点のものです。