＜3周年記念＞鎌倉・ensoならではの、発酵食材を使用した『発酵 bistro enso』を開催！イベント限りのビストロ料理を提供｜4日間限定

株式会社OSAJI

健やかで美しい皮膚を保つためのスキンケアライフスタイルを提案する敏感肌ブランドOSAJI(オサジ)を展開する株式会社OSAJI(本社:群馬県高崎市、代表取締役:茂田 正和)の複合型ショップenso(エンソウ)は、2025年4月1日で開店3周年を迎えます。これを記念し、皆さまへ感謝の気持ちを込めて、発酵食材が楽しめる4日間限定の『発酵 bistro enso』を開催いたします。

『発酵 bistro enso』概要

開 催 日:2025年3月28日(金)、3月29日(土)、3月30日(日)、3月31日(月)

営業時間:ランチ 11:00~15:00(L.O 13:30)

ディナー17:00~20:00(L.O 19:00)

※ディナーは28日、29日、30日のみ

開催場所:enso 神奈川県鎌倉市小町2丁目8-29(https://maps.app.goo.gl/cSC1wnUc2fLqX48p6)

※通常のコースメニューの提供はございません。

※ご予約不要ですが、店内の状況によりお席をご案内できない可能性がございます。

※ご予約ご希望の方は、メール・お電話のいずれかでお問い合わせください。

<ご予約・お問い合わせ>

【電話】0467-39-6141【Mail】info@enso-osaji.net 公式サイト(https://www.enso-osaji.net)

< 発酵 bistro enso - Pick Up Menu ->

画像左上/冷前菜:モッツァレラチーズのムース 湘南苺とミニトマト 発酵桜梅バルサミコソース、画像右上/温前菜:発酵パプリカのピペラード 温泉卵と生ハム、画像左下/メインディッシュ:和牛ステックアッシェと菊芋のマッシュポテト 牛醤グレイビーソース、画像右下/スイーツ:パイナップルチーズケーキとバナナソルベ パッションフルーツとマンゴーソース

※食材の仕入れ状況により、メニュー変更の可能性もございます

※上記はメニューの一部になります

■enso(エンソウ)

鎌倉・小町通りの裏路地にある、元芸者置屋をリノベーションした「enso」は、鎌倉野菜を中心とした「彩り・香り」を楽しむレストランをメインに、OSAJIのセレクトアイテムやグロッサリーも扱うショップと調香専門店「kako -a scent-」を併設。食や香りの体験を通し、心身の調律を行い、日常生活に心地よい循環を生み出すことを目指した複合型ショップです。

所在地:神奈川県鎌倉市小町2丁目8-29 アクセス:JR江ノ電「鎌倉駅」東口から徒歩5分

定休日:水曜日(水曜が祝日の場合、翌平日) 座席数:20席

https://www.enso-osaji.net .

公式Instagram:@enso_osaji

ヘッドシェフ 藤井による連載『ensoの一皿』はこちらからOSAJI Journal :https://osaji-journal.net/journal-tag/hitosara/呼び起こすヒントをここで。 OSAJI Journalは、健やかで美しい皮膚を保つための ライフスタイルをデザインする スキンケアブランドOSAJIのWEBマガジン。

ヘッドシェフ 藤井匠

1983年東京都生まれ。大学では心理学専攻し卒業後、都内のホテルやイタリアン、フレンチで調理を学ぶ。2013年〈INTERSECT BY LEXUS TOKYO〉開業時よりスーシェフに就任。2017年には〈WE ARE THE FARM〉グループ全店の総料理長となり、グループが持つ畑作業にも従事。2018年〈L'Effervescence〉での研修を経て姉妹店である〈bricolage bread & co.〉開業時よりヘッドシェフを務める。2022年4月よりenso(エンソウ)ヘッドシェフ就任。