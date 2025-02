MSI GSシリーズ電源ユニット購入による　steam版　モンスターハンターワイルズ　ゲームコードプレゼントキャンペーン内容一部変更のお知らせ

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

お客様、関係者様各位

平素よりエムエスアイコンピュータージャパンに格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

2025年2月20日(木)に発表しました「MSI GSシリーズ電源ユニット購入によるsteam版 モンスターハンターワイルズ ゲームコードプレゼントキャンペーン」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001113.000053749.html)に関して、多くのユーザー様からご意見をいただきまして、より公平性を確保するため、キャンペーン内容を下記の通り変更することになりました。キャンペーン開始直前のご案内となり、楽しみにされていたお客様、ご協力いただいた関係者の皆様には、多大なるご迷惑をお掛けいたしますこと、深くお詫び申し上げます。何卒ご理解いただけますよう、お願い申し上げます。

弊社はゲーミングブランドを牽引するベンダーとして、今後このような事態が発生しないよう管理体制の向上に取り組み、皆様からの信頼回復に向けて誠心誠意努めて参ります。

なお、MSIゲーミングモニターを購入&レビュー投稿によるsteam版 モンスターハンターワイルズ ゲームコードプレゼントキャンペーン(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001111.000053749.html)に関しては変更なく、現在好評開催中です。

●変更内容

【変更前】

内容:対象のMSI 電源ユニットを購入・応募すると先着でSteam版『モンスターハンターワイルズ』のゲームコードがもらえる

対象製品:

MPG A1000GS PCIE5:https://jp.msi.com/Power-Supply/MPG-A1000GS-PCIE5

対象購入期間:2025年2月28日(金) ~ 2025年3月28日(金)

引き換え期間:2025年3月14日(金) ~ 2025年4月25日(金)

キャンペーンページ:https://jp.msi.com/Promotion/monsterhunterwilds

*2025年2月28日(金) ~ 2025年3月28日(金)までに対象製品を購入したお客様が対象です。

*ゲームコードは数に限りがございます。在庫が無くなり次第キャンペーン終了とさせていただきます。

※不正登録防止の為、製品購入日から14日経過後からキャンペーン応募が可能となります。

【変更後】

内容:対象のMSI 電源ユニットを購入・応募していただいた方の中から抽選で50名様にSteam版『モンスターハンターワイルズ』のゲームコードをプレゼント

対象製品:

MPG A1000GS PCIE5:https://jp.msi.com/Power-Supply/MPG-A1000GS-PCIE5

MPG A1250GS PCIE5(3月下旬発売予定):https://jp.msi.com/Power-Supply/MPG-A1250GS-PCIE5

対象購入期間:2025年2月28日(金) ~ 2025年3月28日(金)

応募期間:2025年3月14日(金) ~ 2025年4月25日(金)

キャンペーンページ:https://jp.msi.com/Promotion/monsterhunterwilds

※以前の抽選で落選となった場合でも、後に行われる抽選の対象となります。

※不正登録防止の為、製品購入日から14日経過後からキャンペーン応募が可能となります。

●本件に関するお問い合わせ

MSIサポート

WEB: https://jp.msi.com/support

メールアドレス:supportjp@msi.com

MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界からもっとも信頼されているベンダーの一社です。

