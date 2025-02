GeForce RTX(TM) 50 シリーズ Laptop GPU搭載ゲーミングノートPC　日本国内向けモデルが4月上旬以降に上陸決定！！

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、NVIDIA Blackwellを搭載した最新GPU「GeForce RTX(TM) 50 シリーズ Laptop GPU」を搭載したゲーミングノートPC 2025年モデルを2025年4月上旬より順次発売を予定していることを発表いたします。

発売に先駆け、本日、2025年2月27日(木)より各販売店にて予約受付を開始いたします。

「GeForce RTX(TM) 50 シリーズ Laptop GPU」は、ゲーマーとクリエイターに革新的な変化をもたらすGPUとして誕生いたしました。大規模なAIを備え、新しい体験と前例のないようなグラフィックスを実現します。NVIDIA DLSS 4で性能を飛躍させ、かつてないスピードで画像を生成し、NVIDIA Studioにより創造力を加速させます。

ゲーミングノートPC 2025年モデルでは、CPUに「インテル(R) Core(TM) Ultra 200HX シリーズ」採用モデルに加え、「AMD Ryzen(TM) 9 9955HX3D」をはじめとしたAMD CPU搭載モデルを追加することで、より多くのゲーマーやクリエイターへ最適な製品をお届けできるようラインアップを充実させました。

「インテル(R) Core(TM) Ultra 9 プロセッサー 285HX」と「AMD Ryzen(TM) 9 9955HX3D」は、並大抵のデスクトップPCでは太刀打ちできないほどの圧倒的なCPU処理性能を発揮し、ノートPCとは思えないほどのゲーミング性能とクリエイティブ作業の時間短縮や効率アップに効果を発揮します。

ゲーミングノートPC 2025年モデル ラインアップの大きな特徴として、18インチの大画面ディスプレイを採用したモデルを多数ご用意いたしました。限られたスペースを最大限活用して可能な限り高性能なゲーミング環境を整えたいというハードゲーマーだけでなく、持ち運びが困難な大型デスクトップPCに匹敵する機能をディスプレイ込みで商談先や展示会への持ち運び、オフィス間での移動を可能にしたいというビジネスユーザーやクリエイターにアプローチする製品となっております。

この他、「Titan」、「Raider」、「Vector」の各シリーズではM.2 NVMe(PCI-e Gen5)SSDを冷却するため専用ヒートパイプを用いた新しいサーマルソリューションが追加され、ノートPCでもPCI-e Gen5の超高速SSDの速さを体感することができます。

【Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth A2XWの主な特徴】

●4年ぶりのDragon Edition復活!北欧神話にインスパイアされたデザインが特徴

・熟練の職人によって描かれた北欧神話インスパイアデザイン

・世界樹にインスパイアされたドラゴンリングをパームレスト部分に配置

・特別デザインのプレミアムカラーボックス、ドラゴンキーホルダー、マウスパッド、ゲーミングマウスがセットになったDragon Editonバンドル

・Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth シリーズ製品ページ:

https://jp.msi.com/Laptop/Titan-18-HX-Dragon-Edition-Norse-Myth-A2XWX

【Titan 18 HX AI A2XWの主な特徴】

●MSIゲーミングノートPCのフラッグシップモデルが最新CPU & GPU搭載でパワーアップ

・18インチ大画面4K+ディスプレイ採用

・「インテル(R) Core(TM) Ultra 9 プロセッサー 285HX」と「NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5090/5080 Laptop GPU」により、ハイエンドゲーミングデスクトップ級のゲーミング性能を実現

・標準構成でメモリ96GB、SSD 合計6TB搭載

・Titan 18 HX AI A2XW シリーズ製品ページ:

https://jp.msi.com/Laptop/Titan-18-HX-AI-A2XWX

【Raider A18 HX A9Wの主な特徴】

●AMD Ryzen(TM) 9000 シリーズ搭載ハイエンドモデルが誕生!!

・「AMD 3D V-Cache(TM) テクノロジー」搭載「AMD Ryzen(TM) 9 9955HX3D」を採用し、究極のゲーミング性能を提供

・USB4(R) Type-Cによる高い拡張性を実現

・MSI OverBoost Ultra テクノロジーにより、CPUとGPUをフルパワー動作させ全体的なパフォーマンスを向上

・Raider A18 HX A9W シリーズ製品ページ:

https://jp.msi.com/Laptop/Raider-A18-HX-A9WX

【Vector A18HX A9Wの主な特徴】

●上位モデルに匹敵する性能を備えつつ機能を厳選したVectorシリーズの18インチモデル

・「AMD Ryzen(TM) 9 9955HX」と「GeForce RTX(TM) 5080 Laptop GPU」の組み合わせで上位モデルに匹敵する性能を実現

・eスポーツ大会グレード、リフレッシュレート 240Hz「スーパー滑らか表示ディスプレイ」採用

・有線LAN・無線LAN・I/Oポートを上位モデルと同等の構成を採用

・Vector A18 HX A9W シリーズ製品ページ:

https://jp.msi.com/Laptop/Vector-A18-HX-A9WX

【Vector 16 HX AI A2XWの主な特徴】

●16インチサイズで性能を最大限引き上げたウルトラハイスペックモデル

・16インチサイズの本体に「Core(TM) Ultra 9 プロセッサー 275HX」と「GeForce RTX(TM) 5080 Laptop GPU」を搭載し、性能とサイズのバランスを限界まで追求

・eスポーツ大会グレード、リフレッシュレート 240Hz「スーパー滑らか表示ディスプレイ」採用

・次世代Type-Cポート「Thunderbolt(TM) 5」を搭載し、双方向帯域幅 最大120Gbpsを実現

・Vector 16 HX AI A2XW シリーズ製品ページ:

https://jp.msi.com/Laptop/Vector-16-HX-AI-A2XWX

【Stealth A16 AI+ A3XWの主な特徴】

●最薄部19.95mmの本体に「GeForce RTX(TM) 5090 Laptop GPU」を搭載

・薄型・軽量デザインの本体に「AMD Ryzen(TM) AI 9 HX 370」と「GeForce RTX(TM) 5090/5080 Laptop GPU」を搭載し、シリーズ最高峰の性能を実現

・大容量64GBのオンボードメモリ搭載

・最大50TOPSのNPUを搭載し、次世代AI PC向けの様々なAI機能を活用できるCopilot+ PC

・Stealth A16 AI+ A3XW シリーズ製品ページ:

https://jp.msi.com/Laptop/Stealth-A16-AI-Plus-A3XWX

MSIについて

