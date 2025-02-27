¡ÚÊ¡Åç¸©Ìð¿áÄ®¡Û¡ÖÌð¿áÄ®¥Ç¥¸¥¿¥ëÅÄ±à¥¿¥¦¥ó¹½ÁÛ»ö¶È¡Ê¹ÔÀ¯DX¡¦ÃÏ°èDX¡Ë¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡ª

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https://www.town.yabuki.fukushima.jp/page/page009771.html
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=Gw3vt-Q2QUM ]
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