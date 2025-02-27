執行役および執行役員人事のお知らせ
株式会社KADOKAWA
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- 変更理由
アニメ・実写映像事業における豊富な経験を活かし、グループ内のアニメ・実写映像制作スタジオのさらなる制作力向上に取り組むため
- 選任理由
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株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下 当社）は、2025年2月27日に行われた取締役会において、執行役、執行役員の選任および分掌変更の決議
を行いました。同年4月1日付で就任、変更いたします。
1. 執行役の選任および分掌変更（2025年4月1日付）
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※当社の執行役の一覧は以下よりご確認ください。(2025年2月時点)
https://group.kadokawa.co.jp/company/outline.html(https://group.kadokawa.co.jp/company/outline.html)
◆菊池 剛（分掌変更）
- 変更理由
アニメ・実写映像事業における豊富な経験を活かし、グループ内のアニメ・実写映像制作スタジオのさらなる制作力向上に取り組むため
◆工藤 大丈（新任）
- 選任理由
出版、アニメ事業での豊富な経験を活かし、アニメ事業とライツ・MD事業におけるより一層の相互連携強化を行い、グローバル展開を推進するため
2. 執行役員の選任および管掌変更（2025年4月1日付）
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■株式会社KADOKAWAについて
出版、アニメ・実写映像、ゲーム、Webサービス、教育・EdTechなどの事業を展開する総合エンターテ インメント企業です。世界中から才能を発掘して多彩なIP（Intellectual Property）を創出し、さまざまなメ ディアで展開。創出したIPをテクノロジーの活用により世界に届ける「グローバル・メディアミックス with Technology」戦略を掲げ、IP価値の最大化を推進しています。
https://group.kadokawa.co.jp/