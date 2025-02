新作ゲームの無料体験イベント「ハピネットゲームフェス！～2025 春の陣～」ステージ情報などを大公開！

株式会社ハピネット

株式会社ハピネット(本社:東京都台東区、代表取締役社長:榎本誠一、証券コード:7552、以下ハピネット)は、2025年3月15日(土)11:00~18:00にベルサール秋葉原にて「ハピネットゲームフェス!~2025 春の陣~」を開催します。

第二報となる今回は、試遊タイトルの追加情報やステージプログラムなどをご紹介。

もちろん、イベントはすべて無料でお楽しみいただけます!

体験できるゲームタイトルが続々追加中!

会場では様々なジャンルのゲームが体験可能です!

本日までに18タイトルの出展が決定しました。

※タイトルは後日変更となる可能性がございます。

※11:00の開場後は、混雑解消のためタイトルごとに整理券対応させていただく場合がございます。予めご了承ください。

※CERO:Z相当のタイトル試遊は、18才未満の方はお断りさせていただきます。年齢確認のため身分証のご提示をお願いする場合がございますので、予めご了承ください。

ステージプログラムを一挙紹介!

今回は全3ステージを開催予定です。

各回ともスペシャルなゲストを迎えて新作ゲームの魅力をお届けします!

※ステージを鑑賞エリア内でご覧いただくためには、当日ステージ付近で配布する整理券が必要です。(配布場所は変更になる可能性がございます)

※ステージ名は変更になる可能性がございます。

※ステージ時間は前後する場合がございます。

◆「戦場のフーガ」スペシャルステージ in ハピネットゲームフェス!2025 春の陣◆

シリーズ完結&パッケージ版発売の「戦場のフーガ」。

ステージでは、サイバーコネクトツー代表取締役 松山洋が、ゲームの魅力を熱烈プレゼン!

アンバサダーを務めるアーティストたちも登場し、ステージを盛り上げます!

さらにステージ上では抽選会も実施予定!会場で配布される本ステージの整理券をお持ちの上、ぜひご参加ください。

シリーズファンの方も、これから遊ばれる方も、楽しめること間違いなし!一緒に戦場のフーガの魅力を体感しましょう。

◆月刊ムー×ハピネットゲームフェス!×ゴー☆ジャス動画 オカルトゲームに潜む悪魔を祓う◆

ハピネットの新作パブリッシングタイトルと、スーパーミステリー・マガジン「月刊ムー」のコラボが実現!

編集長の三上丈晴が登壇し、独自の視点からゲームを解説します。

さらに、宇宙海賊ゴー☆ジャスも登場!新作ゲームの悪魔祓いに挑みます!

悪魔の世界とユニークな出演者たち。このコラボレーションには、一体どんなレヴォリューションが待っているのでしょうか!?

刺激的なステージになること間違いなしです!

◆Heart to Heart 提供:ToHeart◆

伝説の学園恋愛アドベンチャーゲーム「ToHeart」が令和に復活!

これを記念して、辛島美音子 役:豊嶋真千子がパーソナリティを務めるゲーム内ラジオ「Heart to Heart」のステージが開催決定!

ステージにはギャルゲー専門家のリップグリップ岩永圭吾と、スペシャルゲストに春とヒコーキのお二人も迎えて、楽しいステージをお届けします!

さらに、現在ハピネットGAME/GOODSのX(https://x.com/Happinet_VG)では、過去作の感想やSwitch版に関する質問を大募集中!

ペンネームと「#ToHeart #ハピネット」を記載してポストすると、ステージでみねちゃんが読み上げてくれるかも!

また、全てのステージはYouTubeでの同時配信も予定しています。

会場に行けない方も、ぜひYouTubeでお楽しみください!

ハピネット☆ゲームチャンネル:https://www.youtube.com/user/HappinetGame

※演出上、配信にお客様が映り込むことがあります。配信終了後はアーカイブとして動画が残る予定もございますので予めご了承ください。

「ゴー☆ジャス動画」も本日公開!

ステージ出演だけじゃない!宇宙海賊ゴー☆ジャスのYouTubeチャンネル「ゴー☆ジャス動画(https://www.youtube.com/channel/UCXCknrYDQ2VlVxBnRWBnEFg)」にて、本日動画が公開されます!

番組内で紹介するのは当日イベント内でも試遊ができる「キュイジニア ポムとまんぷくダンジョン」と「グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク」の2タイトル!

イベントご参加の前に、ぜひ動画の視聴もお忘れなく!

キュイジニア ポムとまんぷくダンジョン

https://cuisineer.happinet-games.com/

(C)BATTLEBREW PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED. Licensed to and published by Marvelous Europe Ltd. Licensed to and published in Japan by HAPPINET CORPORATION.

グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク

https://grimguardians.com/SotD/jp/

(C) INTI CREATES CO., LTD. 2025 ALL RIGHTS RESERVED.

開催概要

【イベント名】ハピネットゲームフェス!~2025 春の陣~

【開催期間】2025年3月15日(土) 11:00~18:00

※状況によって前後する場合がございます。

【開催場所】ベルサール秋葉原 1F

〒101-0021 東京都千代田区外神田3丁目12-8住友不動産秋葉原ビル

【主催】

・株式会社ハピネット(公式サイト:https://www.happinet.co.jp/)

【関連リンク】

・「ハピネットゲームフェス!~2025 春の陣~」(特設サイト:https://happinet-gamefes.com/)

・ハピネット GAME/GOODS(公式X:https://x.com/Happinet_VG)

・ハピネット ゲームWEB(公式サイト:https://happinet-games.com/)

【ご参加における注意事項】

・事前の整理券やチケット等の配布はございません。当日会場入り口へお越しください。

・11:00の開場後は、混雑解消のためタイトルごとに整理券対応させて頂く場合がございます。予め

ご了承ください。

【スポンサー企業】

・アイ・オー・データ機器(公式サイト:https://www.iodata.jp/)

・インティ・クリエイツ(公式サイト:https://www.inti.co.jp/)

【参加企業】(50音順)

・アクアプラス(https://aquaplus.jp/)

・グラビティゲームアライズ(https://gravityga.jp/)

・コンパイルハート(https://www.compileheart.com/)

・サイバーコネクトツー(https://www.cc2.co.jp/)

・CFK(https://www.cfk.kr/Main/index?lang=jp)

・シティコネクション(https://city-connection.co.jp/)

・SHINSEGAE I&C(https://shinsegae-inc.com/en/main.do)

・達成電器(https://www.tasseidenki.co.jp/)

・バンダイナムコエンターテインメント(https://www.bandainamcoent.co.jp/)

・Beep(https://beep-company.com/)

・PLAYISM(https://playism.com/)

・ブロッコリー(https://www.broccoli.co.jp/)