【3月15日(土）】発売。COREFORCE新色の予約販売を開始。
【予約販売について】
COREFORCEが新商品の2月27日18時より予約販売を開始。商品詳細については下記を参照ください。ご予約いただいた方は、15日(土)着にて商品をお届けいたします。
※配送地域によっては、16日(日)以降のお届けになる場合がございます。
※天候などの影響により配送に遅れが生じる可能性がございます。
素材：コアフォースパーツ、プラチナ585、サマコバ磁石、フェライト磁石使用
COREFORCE LOOP PLATINUM
COREFORCE LOOP PLATINUM
CFL50(https://coreforceshop.com/shop/products/500061?_gl=1*sgw4qy*_gcl_aw*R0NMLjE3Mzk0MDg0ODIuQ2p3S0NBaUFxckc5QmhBVkVpd0FhUHU1em9QcU16cWdhRGw5UjktMHp6NldJcEdtUk1POXNuWWlBaVJKRHA1akhtWEhqc1M3ODgzUFdob0MyUzBRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*MTU3NzUwODUzNi4xNzM1OTEzMzgx*_ga*NTk4MTkwMzg5LjE3MDI1MjA4Njg.*_ga_7CNHP586CZ*MTc0MDYyNjY3MC4zMTMuMS4xNzQwNjI2Njc3LjUzLjAuMTIxMjY3ODg2Nw..) （左）
税込価格 159,500円
COREFORCE LOOP PLATINUM
CFL70(https://coreforceshop.com/shop/products/500062?_gl=1*jls33z*_gcl_aw*R0NMLjE3Mzk0MDg0ODIuQ2p3S0NBaUFxckc5QmhBVkVpd0FhUHU1em9QcU16cWdhRGw5UjktMHp6NldJcEdtUk1POXNuWWlBaVJKRHA1akhtWEhqc1M3ODgzUFdob0MyUzBRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*MTU3NzUwODUzNi4xNzM1OTEzMzgx*_ga*NTk4MTkwMzg5LjE3MDI1MjA4Njg.*_ga_7CNHP586CZ*MTc0MDYyNjY3MC4zMTMuMS4xNzQwNjI2Njc3LjUzLjAuMTIxMjY3ODg2Nw..) （右）
税込価格 223,300円
素材：コアフォースパーツ、K14ホワイトゴールド、サマコバ磁石、フェライト磁石使用
COREFORCE LOOP CHAMPAGNE GOLD K14WG
COREFORCE LOOP CHAMPAGNE GOLD (https://coreforceshop.com/shop/products/500059?_gl=1*h7dqd2*_gcl_aw*R0NMLjE3Mzk0MDg0ODIuQ2p3S0NBaUFxckc5QmhBVkVpd0FhUHU1em9QcU16cWdhRGw5UjktMHp6NldJcEdtUk1POXNuWWlBaVJKRHA1akhtWEhqc1M3ODgzUFdob0MyUzBRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*MTU3NzUwODUzNi4xNzM1OTEzMzgx*_ga*NTk4MTkwMzg5LjE3MDI1MjA4Njg.*_ga_7CNHP586CZ*MTc0MDYyNjY3MC4zMTMuMS4xNzQwNjI2Nzg0LjI0LjAuMTIxMjY3ODg2Nw..)
K14WG CFL50(https://coreforceshop.com/shop/products/500059?_gl=1*h7dqd2*_gcl_aw*R0NMLjE3Mzk0MDg0ODIuQ2p3S0NBaUFxckc5QmhBVkVpd0FhUHU1em9QcU16cWdhRGw5UjktMHp6NldJcEdtUk1POXNuWWlBaVJKRHA1akhtWEhqc1M3ODgzUFdob0MyUzBRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*MTU3NzUwODUzNi4xNzM1OTEzMzgx*_ga*NTk4MTkwMzg5LjE3MDI1MjA4Njg.*_ga_7CNHP586CZ*MTc0MDYyNjY3MC4zMTMuMS4xNzQwNjI2Nzg0LjI0LjAuMTIxMjY3ODg2Nw..) （左）
税込価格 157,300円
COREFORCE LOOP CHAMPAGNE GOLD(https://coreforceshop.com/shop/products/500060?_gl=1*h7dqd2*_gcl_aw*R0NMLjE3Mzk0MDg0ODIuQ2p3S0NBaUFxckc5QmhBVkVpd0FhUHU1em9QcU16cWdhRGw5UjktMHp6NldJcEdtUk1POXNuWWlBaVJKRHA1akhtWEhqc1M3ODgzUFdob0MyUzBRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*MTU3NzUwODUzNi4xNzM1OTEzMzgx*_ga*NTk4MTkwMzg5LjE3MDI1MjA4Njg.*_ga_7CNHP586CZ*MTc0MDYyNjY3MC4zMTMuMS4xNzQwNjI2Nzg0LjI0LjAuMTIxMjY3ODg2Nw..)
K14WG CFL70(https://coreforceshop.com/shop/products/500060?_gl=1*h7dqd2*_gcl_aw*R0NMLjE3Mzk0MDg0ODIuQ2p3S0NBaUFxckc5QmhBVkVpd0FhUHU1em9QcU16cWdhRGw5UjktMHp6NldJcEdtUk1POXNuWWlBaVJKRHA1akhtWEhqc1M3ODgzUFdob0MyUzBRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*MTU3NzUwODUzNi4xNzM1OTEzMzgx*_ga*NTk4MTkwMzg5LjE3MDI1MjA4Njg.*_ga_7CNHP586CZ*MTc0MDYyNjY3MC4zMTMuMS4xNzQwNjI2Nzg0LjI0LjAuMTIxMjY3ODg2Nw..) （右）
税込価格 220,000円
素材：コアフォースパーツ、SUS（ステンレス）316、サマコバ磁石、フェライト磁石使用
COREFORCE LOOP CHAMPAGNE GOLD SUS
COREFORCE LOOP CHAMPAGNE GOLD (https://coreforceshop.com/shop/products/500057?_gl=1*wpsi5b*_gcl_aw*R0NMLjE3Mzk0MDg0ODIuQ2p3S0NBaUFxckc5QmhBVkVpd0FhUHU1em9QcU16cWdhRGw5UjktMHp6NldJcEdtUk1POXNuWWlBaVJKRHA1akhtWEhqc1M3ODgzUFdob0MyUzBRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*MTU3NzUwODUzNi4xNzM1OTEzMzgx*_ga*NTk4MTkwMzg5LjE3MDI1MjA4Njg.*_ga_7CNHP586CZ*MTc0MDYyNjY3MC4zMTMuMS4xNzQwNjI2ODUzLjQxLjAuMTIxMjY3ODg2Nw..)
SUS CFL50(https://coreforceshop.com/shop/products/500057?_gl=1*wpsi5b*_gcl_aw*R0NMLjE3Mzk0MDg0ODIuQ2p3S0NBaUFxckc5QmhBVkVpd0FhUHU1em9QcU16cWdhRGw5UjktMHp6NldJcEdtUk1POXNuWWlBaVJKRHA1akhtWEhqc1M3ODgzUFdob0MyUzBRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*MTU3NzUwODUzNi4xNzM1OTEzMzgx*_ga*NTk4MTkwMzg5LjE3MDI1MjA4Njg.*_ga_7CNHP586CZ*MTc0MDYyNjY3MC4zMTMuMS4xNzQwNjI2ODUzLjQxLjAuMTIxMjY3ODg2Nw..) （左）
税込価格 36,300円
COREFORCE LOOP CHAMPAGNE GOLD(https://coreforceshop.com/shop/products/500058?_gl=1*wpsi5b*_gcl_aw*R0NMLjE3Mzk0MDg0ODIuQ2p3S0NBaUFxckc5QmhBVkVpd0FhUHU1em9QcU16cWdhRGw5UjktMHp6NldJcEdtUk1POXNuWWlBaVJKRHA1akhtWEhqc1M3ODgzUFdob0MyUzBRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*MTU3NzUwODUzNi4xNzM1OTEzMzgx*_ga*NTk4MTkwMzg5LjE3MDI1MjA4Njg.*_ga_7CNHP586CZ*MTc0MDYyNjY3MC4zMTMuMS4xNzQwNjI2ODUzLjQxLjAuMTIxMjY3ODg2Nw..)
SUS CFL70(https://coreforceshop.com/shop/products/500058?_gl=1*wpsi5b*_gcl_aw*R0NMLjE3Mzk0MDg0ODIuQ2p3S0NBaUFxckc5QmhBVkVpd0FhUHU1em9QcU16cWdhRGw5UjktMHp6NldJcEdtUk1POXNuWWlBaVJKRHA1akhtWEhqc1M3ODgzUFdob0MyUzBRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*MTU3NzUwODUzNi4xNzM1OTEzMzgx*_ga*NTk4MTkwMzg5LjE3MDI1MjA4Njg.*_ga_7CNHP586CZ*MTc0MDYyNjY3MC4zMTMuMS4xNzQwNjI2ODUzLjQxLjAuMTIxMjY3ODg2Nw..) （右）
税込価格 50,600円
素材：コアフォースパーツ、ブラックスピネル、サマコバ磁石、フェライト磁石使用
COREFORCE LOOP SILVER GRAY
COREFORCE LOOP SILVER GRAY (https://coreforceshop.com/shop/products/500037?_gl=1*qhekbx*_gcl_aw*R0NMLjE3Mzk0MDg0ODIuQ2p3S0NBaUFxckc5QmhBVkVpd0FhUHU1em9QcU16cWdhRGw5UjktMHp6NldJcEdtUk1POXNuWWlBaVJKRHA1akhtWEhqc1M3ODgzUFdob0MyUzBRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*MTU3NzUwODUzNi4xNzM1OTEzMzgx*_ga*NTk4MTkwMzg5LjE3MDI1MjA4Njg.*_ga_7CNHP586CZ*MTc0MDYyNjY3MC4zMTMuMS4xNzQwNjI2OTEzLjQzLjAuMTIxMjY3ODg2Nw..)
CFL50(https://coreforceshop.com/shop/products/500037?_gl=1*qhekbx*_gcl_aw*R0NMLjE3Mzk0MDg0ODIuQ2p3S0NBaUFxckc5QmhBVkVpd0FhUHU1em9QcU16cWdhRGw5UjktMHp6NldJcEdtUk1POXNuWWlBaVJKRHA1akhtWEhqc1M3ODgzUFdob0MyUzBRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*MTU3NzUwODUzNi4xNzM1OTEzMzgx*_ga*NTk4MTkwMzg5LjE3MDI1MjA4Njg.*_ga_7CNHP586CZ*MTc0MDYyNjY3MC4zMTMuMS4xNzQwNjI2OTEzLjQzLjAuMTIxMjY3ODg2Nw..) （左）
税込価格 41,800円
COREFORCE LOOP SILVER GRAY(https://coreforceshop.com/shop/products/500038?_gl=1*qhekbx*_gcl_aw*R0NMLjE3Mzk0MDg0ODIuQ2p3S0NBaUFxckc5QmhBVkVpd0FhUHU1em9QcU16cWdhRGw5UjktMHp6NldJcEdtUk1POXNuWWlBaVJKRHA1akhtWEhqc1M3ODgzUFdob0MyUzBRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*MTU3NzUwODUzNi4xNzM1OTEzMzgx*_ga*NTk4MTkwMzg5LjE3MDI1MjA4Njg.*_ga_7CNHP586CZ*MTc0MDYyNjY3MC4zMTMuMS4xNzQwNjI2OTEzLjQzLjAuMTIxMjY3ODg2Nw..)
CFL70(https://coreforceshop.com/shop/products/500038?_gl=1*qhekbx*_gcl_aw*R0NMLjE3Mzk0MDg0ODIuQ2p3S0NBaUFxckc5QmhBVkVpd0FhUHU1em9QcU16cWdhRGw5UjktMHp6NldJcEdtUk1POXNuWWlBaVJKRHA1akhtWEhqc1M3ODgzUFdob0MyUzBRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*MTU3NzUwODUzNi4xNzM1OTEzMzgx*_ga*NTk4MTkwMzg5LjE3MDI1MjA4Njg.*_ga_7CNHP586CZ*MTc0MDYyNjY3MC4zMTMuMS4xNzQwNjI2OTEzLjQzLjAuMTIxMjY3ODg2Nw..) （右）
税込価格 58,300円
健やかな生活を送るためには、体幹バランスは不可欠です。
健やかな毎日のために、スポーツの楽しみのために、そして洗練された装いのために。
コアフォースはいつでもどのようなシーンにもフィットする、さりげない高級感を兼ね備えたアクセサリーです。
会社概要
社名 株式会社ゆうき
設立年月日 2001年
代表取締役社長 小田 耕二
住所 〒340-0206 埼玉県久喜市西大輪3-1-5
公式HP https://www.coreforce.jp