【3月15日(土）】発売。COREFORCE新色の予約販売を開始。

【予約販売について】

株式会社ゆうき

COREFORCEが新商品の2月27日18時より予約販売を開始。商品詳細については下記を参照ください。ご予約いただいた方は、15日(土)着にて商品をお届けいたします。

※配送地域によっては、16日(日)以降のお届けになる場合がございます。

※天候などの影響により配送に遅れが生じる可能性がございます。

素材：コアフォースパーツ、プラチナ585、サマコバ磁石、フェライト磁石使用COREFORCE LOOP PLATINUM

COREFORCE LOOP PLATINUM

CFL50(https://coreforceshop.com/shop/products/500061?_gl=1*sgw4qy*_gcl_aw*R0NMLjE3Mzk0MDg0ODIuQ2p3S0NBaUFxckc5QmhBVkVpd0FhUHU1em9QcU16cWdhRGw5UjktMHp6NldJcEdtUk1POXNuWWlBaVJKRHA1akhtWEhqc1M3ODgzUFdob0MyUzBRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*MTU3NzUwODUzNi4xNzM1OTEzMzgx*_ga*NTk4MTkwMzg5LjE3MDI1MjA4Njg.*_ga_7CNHP586CZ*MTc0MDYyNjY3MC4zMTMuMS4xNzQwNjI2Njc3LjUzLjAuMTIxMjY3ODg2Nw..) （左）

税込価格 159,500円

COREFORCE LOOP PLATINUM

CFL70(https://coreforceshop.com/shop/products/500062?_gl=1*jls33z*_gcl_aw*R0NMLjE3Mzk0MDg0ODIuQ2p3S0NBaUFxckc5QmhBVkVpd0FhUHU1em9QcU16cWdhRGw5UjktMHp6NldJcEdtUk1POXNuWWlBaVJKRHA1akhtWEhqc1M3ODgzUFdob0MyUzBRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*MTU3NzUwODUzNi4xNzM1OTEzMzgx*_ga*NTk4MTkwMzg5LjE3MDI1MjA4Njg.*_ga_7CNHP586CZ*MTc0MDYyNjY3MC4zMTMuMS4xNzQwNjI2Njc3LjUzLjAuMTIxMjY3ODg2Nw..) （右）

税込価格 223,300円

素材：コアフォースパーツ、K14ホワイトゴールド、サマコバ磁石、フェライト磁石使用COREFORCE LOOP CHAMPAGNE GOLD K14WG

COREFORCE LOOP CHAMPAGNE GOLD (https://coreforceshop.com/shop/products/500059?_gl=1*h7dqd2*_gcl_aw*R0NMLjE3Mzk0MDg0ODIuQ2p3S0NBaUFxckc5QmhBVkVpd0FhUHU1em9QcU16cWdhRGw5UjktMHp6NldJcEdtUk1POXNuWWlBaVJKRHA1akhtWEhqc1M3ODgzUFdob0MyUzBRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*MTU3NzUwODUzNi4xNzM1OTEzMzgx*_ga*NTk4MTkwMzg5LjE3MDI1MjA4Njg.*_ga_7CNHP586CZ*MTc0MDYyNjY3MC4zMTMuMS4xNzQwNjI2Nzg0LjI0LjAuMTIxMjY3ODg2Nw..)

K14WG CFL50(https://coreforceshop.com/shop/products/500059?_gl=1*h7dqd2*_gcl_aw*R0NMLjE3Mzk0MDg0ODIuQ2p3S0NBaUFxckc5QmhBVkVpd0FhUHU1em9QcU16cWdhRGw5UjktMHp6NldJcEdtUk1POXNuWWlBaVJKRHA1akhtWEhqc1M3ODgzUFdob0MyUzBRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*MTU3NzUwODUzNi4xNzM1OTEzMzgx*_ga*NTk4MTkwMzg5LjE3MDI1MjA4Njg.*_ga_7CNHP586CZ*MTc0MDYyNjY3MC4zMTMuMS4xNzQwNjI2Nzg0LjI0LjAuMTIxMjY3ODg2Nw..) （左）

税込価格 157,300円

COREFORCE LOOP CHAMPAGNE GOLD(https://coreforceshop.com/shop/products/500060?_gl=1*h7dqd2*_gcl_aw*R0NMLjE3Mzk0MDg0ODIuQ2p3S0NBaUFxckc5QmhBVkVpd0FhUHU1em9QcU16cWdhRGw5UjktMHp6NldJcEdtUk1POXNuWWlBaVJKRHA1akhtWEhqc1M3ODgzUFdob0MyUzBRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*MTU3NzUwODUzNi4xNzM1OTEzMzgx*_ga*NTk4MTkwMzg5LjE3MDI1MjA4Njg.*_ga_7CNHP586CZ*MTc0MDYyNjY3MC4zMTMuMS4xNzQwNjI2Nzg0LjI0LjAuMTIxMjY3ODg2Nw..)

K14WG CFL70(https://coreforceshop.com/shop/products/500060?_gl=1*h7dqd2*_gcl_aw*R0NMLjE3Mzk0MDg0ODIuQ2p3S0NBaUFxckc5QmhBVkVpd0FhUHU1em9QcU16cWdhRGw5UjktMHp6NldJcEdtUk1POXNuWWlBaVJKRHA1akhtWEhqc1M3ODgzUFdob0MyUzBRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*MTU3NzUwODUzNi4xNzM1OTEzMzgx*_ga*NTk4MTkwMzg5LjE3MDI1MjA4Njg.*_ga_7CNHP586CZ*MTc0MDYyNjY3MC4zMTMuMS4xNzQwNjI2Nzg0LjI0LjAuMTIxMjY3ODg2Nw..) （右）

税込価格 220,000円

素材：コアフォースパーツ、SUS（ステンレス）316、サマコバ磁石、フェライト磁石使用COREFORCE LOOP CHAMPAGNE GOLD SUS

COREFORCE LOOP CHAMPAGNE GOLD (https://coreforceshop.com/shop/products/500057?_gl=1*wpsi5b*_gcl_aw*R0NMLjE3Mzk0MDg0ODIuQ2p3S0NBaUFxckc5QmhBVkVpd0FhUHU1em9QcU16cWdhRGw5UjktMHp6NldJcEdtUk1POXNuWWlBaVJKRHA1akhtWEhqc1M3ODgzUFdob0MyUzBRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*MTU3NzUwODUzNi4xNzM1OTEzMzgx*_ga*NTk4MTkwMzg5LjE3MDI1MjA4Njg.*_ga_7CNHP586CZ*MTc0MDYyNjY3MC4zMTMuMS4xNzQwNjI2ODUzLjQxLjAuMTIxMjY3ODg2Nw..)

SUS CFL50(https://coreforceshop.com/shop/products/500057?_gl=1*wpsi5b*_gcl_aw*R0NMLjE3Mzk0MDg0ODIuQ2p3S0NBaUFxckc5QmhBVkVpd0FhUHU1em9QcU16cWdhRGw5UjktMHp6NldJcEdtUk1POXNuWWlBaVJKRHA1akhtWEhqc1M3ODgzUFdob0MyUzBRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*MTU3NzUwODUzNi4xNzM1OTEzMzgx*_ga*NTk4MTkwMzg5LjE3MDI1MjA4Njg.*_ga_7CNHP586CZ*MTc0MDYyNjY3MC4zMTMuMS4xNzQwNjI2ODUzLjQxLjAuMTIxMjY3ODg2Nw..) （左）

税込価格 36,300円

COREFORCE LOOP CHAMPAGNE GOLD(https://coreforceshop.com/shop/products/500058?_gl=1*wpsi5b*_gcl_aw*R0NMLjE3Mzk0MDg0ODIuQ2p3S0NBaUFxckc5QmhBVkVpd0FhUHU1em9QcU16cWdhRGw5UjktMHp6NldJcEdtUk1POXNuWWlBaVJKRHA1akhtWEhqc1M3ODgzUFdob0MyUzBRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*MTU3NzUwODUzNi4xNzM1OTEzMzgx*_ga*NTk4MTkwMzg5LjE3MDI1MjA4Njg.*_ga_7CNHP586CZ*MTc0MDYyNjY3MC4zMTMuMS4xNzQwNjI2ODUzLjQxLjAuMTIxMjY3ODg2Nw..)

SUS CFL70(https://coreforceshop.com/shop/products/500058?_gl=1*wpsi5b*_gcl_aw*R0NMLjE3Mzk0MDg0ODIuQ2p3S0NBaUFxckc5QmhBVkVpd0FhUHU1em9QcU16cWdhRGw5UjktMHp6NldJcEdtUk1POXNuWWlBaVJKRHA1akhtWEhqc1M3ODgzUFdob0MyUzBRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*MTU3NzUwODUzNi4xNzM1OTEzMzgx*_ga*NTk4MTkwMzg5LjE3MDI1MjA4Njg.*_ga_7CNHP586CZ*MTc0MDYyNjY3MC4zMTMuMS4xNzQwNjI2ODUzLjQxLjAuMTIxMjY3ODg2Nw..) （右）

税込価格 50,600円

素材：コアフォースパーツ、ブラックスピネル、サマコバ磁石、フェライト磁石使用COREFORCE LOOP SILVER GRAY

COREFORCE LOOP SILVER GRAY (https://coreforceshop.com/shop/products/500037?_gl=1*qhekbx*_gcl_aw*R0NMLjE3Mzk0MDg0ODIuQ2p3S0NBaUFxckc5QmhBVkVpd0FhUHU1em9QcU16cWdhRGw5UjktMHp6NldJcEdtUk1POXNuWWlBaVJKRHA1akhtWEhqc1M3ODgzUFdob0MyUzBRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*MTU3NzUwODUzNi4xNzM1OTEzMzgx*_ga*NTk4MTkwMzg5LjE3MDI1MjA4Njg.*_ga_7CNHP586CZ*MTc0MDYyNjY3MC4zMTMuMS4xNzQwNjI2OTEzLjQzLjAuMTIxMjY3ODg2Nw..)

CFL50(https://coreforceshop.com/shop/products/500037?_gl=1*qhekbx*_gcl_aw*R0NMLjE3Mzk0MDg0ODIuQ2p3S0NBaUFxckc5QmhBVkVpd0FhUHU1em9QcU16cWdhRGw5UjktMHp6NldJcEdtUk1POXNuWWlBaVJKRHA1akhtWEhqc1M3ODgzUFdob0MyUzBRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*MTU3NzUwODUzNi4xNzM1OTEzMzgx*_ga*NTk4MTkwMzg5LjE3MDI1MjA4Njg.*_ga_7CNHP586CZ*MTc0MDYyNjY3MC4zMTMuMS4xNzQwNjI2OTEzLjQzLjAuMTIxMjY3ODg2Nw..) （左）

税込価格 41,800円

COREFORCE LOOP SILVER GRAY(https://coreforceshop.com/shop/products/500038?_gl=1*qhekbx*_gcl_aw*R0NMLjE3Mzk0MDg0ODIuQ2p3S0NBaUFxckc5QmhBVkVpd0FhUHU1em9QcU16cWdhRGw5UjktMHp6NldJcEdtUk1POXNuWWlBaVJKRHA1akhtWEhqc1M3ODgzUFdob0MyUzBRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*MTU3NzUwODUzNi4xNzM1OTEzMzgx*_ga*NTk4MTkwMzg5LjE3MDI1MjA4Njg.*_ga_7CNHP586CZ*MTc0MDYyNjY3MC4zMTMuMS4xNzQwNjI2OTEzLjQzLjAuMTIxMjY3ODg2Nw..)

CFL70(https://coreforceshop.com/shop/products/500038?_gl=1*qhekbx*_gcl_aw*R0NMLjE3Mzk0MDg0ODIuQ2p3S0NBaUFxckc5QmhBVkVpd0FhUHU1em9QcU16cWdhRGw5UjktMHp6NldJcEdtUk1POXNuWWlBaVJKRHA1akhtWEhqc1M3ODgzUFdob0MyUzBRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*MTU3NzUwODUzNi4xNzM1OTEzMzgx*_ga*NTk4MTkwMzg5LjE3MDI1MjA4Njg.*_ga_7CNHP586CZ*MTc0MDYyNjY3MC4zMTMuMS4xNzQwNjI2OTEzLjQzLjAuMTIxMjY3ODg2Nw..) （右）

税込価格 58,300円

健やかな生活を送るためには、体幹バランスは不可欠です。

健やかな毎日のために、スポーツの楽しみのために、そして洗練された装いのために。

コアフォースはいつでもどのようなシーンにもフィットする、さりげない高級感を兼ね備えたアクセサリーです。

会社概要

社名 株式会社ゆうき

設立年月日 2001年

代表取締役社長 小田 耕二

住所 〒340-0206 埼玉県久喜市西大輪3-1-5

公式HP https://www.coreforce.jp