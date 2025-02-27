東京科学大学発ベンチャー称号認定企業aiwell株式会社、NTTデータ ヘルスケア共創ラボ主催「FemCareTechビジネスコンテスト2025」でファイナリストに選出。

aiwell株式会社

AIを用いたタンパク質の網羅的解析技術「AIプロテオミクス」サービスを提供する東京科学大学(旧東京工業大学)発ベンチャー称号認定企業 aiwell株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：馬渕 浩幸、以下「aiwell」）は、FemCareTechビジネスコンテスト2025（主催／株式会社NTTデータ ヘルスケア共創ラボ）にエントリーし、3月8日WEHealth2025会場にて開催される最終審査に進むことになりましたのでお知らせいたします。当日は、「AIプロテオミクスによる更年期障害検査サービスの実現」をテーマに発表を行う予定です。

https://youtu.be/LgfhIrSx56s

■FemCareTechビジネスコンテスト2025概要

https://www.nttdata.com/jp/ja/lineup/hcclab/bizcon202503/

（最終審査）

・日時：2025年3月8日（土）14：00～16：30

・発表会場：WEHealth2025会場WITH HARAJUKU 3F HALL

【会社概要】

会社名 aiwell株式会社（英文表記：aiwell Inc.）

代表者 代表取締役 馬渕 浩幸

設立 2018年1月23日

所在地 東京都千代田区二番町9番3号

会社HP https://www.aiwelljapan.com

【本件に関するお問い合わせ先】

aiwell株式会社

E-mail：info@aiwelljapan.com